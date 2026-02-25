חברת הנהיגה האוטונומית הבריטית Wayve השלימה גיוס של 1.2 מיליארד דולר לפי שווי של 8.6 מיליארד דולר, במהלך שממצב אותה כאחת מחברות הבינה המלאכותית הפרטיות הבולטות באירופה.

בסבב השתתפו יצרניות הרכב מרצדס בנץ, סטלנטיס וניסן, לצד ענקיות הטכנולוגיה אנבידיה, מיקרוסופט ואובר. בכך מגיע סך ההון שגייסה החברה מאז הקמתה בשנת 2017 לכ־2.5 מיליארד דולר.

הגיוס מגיע בשלב שבו Wayve עוברת ממחקר ופיתוח למסחור. החברה מתכננת להשיק בלונדון שירות רובוטקסי כבר השנה, כחלק מניסויי הנהיגה האוטונומית הראשונים בעיר. במקביל היא חתמה על שיתופי-פעולה עם מרצדס בנץ, סטלנטיס וניסן, שישלבו את התוכנה שלה בדגמים עתידיים הן עבור צי רובוטקסי והן עבור כלי רכב פרטיים.

עבור יצרניות הרכב מדובר במהלך אסטרטגי שנועד לצמצם פערים מול ענקיות טכנולוגיה שנכנסות לתחום עם משאבים כמעט בלתי מוגבלים ויכולות חישוב מתקדמות.

מודל תוכנה שמאתגר את ענקיות התחום

Wayve פועלת בגישה שונה מזו של טסלה ושל ווימו מקבוצת אלפאבית. בעוד המתחרות מפתחות מערכות שמותאמות לפלטפורמות רכב מסוימות ולסט חיישנים ייעודי, Wayve בונה מערכת נהיגה מבוססת מצלמות ולמידה עמוקה מקצה לקצה, ללא הסתמכות על מפות תלת-ממד מפורטות או על חיישני ליידאר יקרים. החברה מכנה את המערכת שלה "נהג מבוסס בינה מלאכותית" ומדגישה כי מדובר בטכנולוגיה שניתן לשלב במגוון רחב של כלי רכב ובארכיטקטורות חומרה שונות.

המנכ"ל והמייסד אלכס קנדל הצהיר כי החברה שואפת לפעול כספקית תוכנה ליצרניות רכב ולא כיצרנית רכב בעצמה. לדבריו, מודל תוכנתי בעל מרווחים גבוהים עשוי להתברר כעסק גדול יותר מהפעלה ישירה של צי רובוטקסי עתיר השקעות הון. גם השותפות עם אובר נועדה להבטיח כי שירותי רובוטקסי עתידיים ישולבו בפלטפורמות קיימות ולא יתחרו בהן ישירות.

במקביל נמסר כי כלי הרכב הפרטיים הראשונים שישלבו את המערכת צפויים לצאת לשוק כבר בשנה הבאה, תחילה כמערכות מתקדמות המחייבות פיקוח נהג.

נוכחות ישירה בישראל

ל־Wayve יש נוכחות ישירה בישראל באמצעות משרד בהרצליה, כחלק מהפריסה הבינלאומית שלה, לצד מרכזים בארה"ב, קנדה, גרמניה ויפן. לפי שלל גורמים, בישראל מתמקדת החברה בגיוס מהנדסים ואנשי מחקר בתחומי ראייה ממוחשבת, בינה מלאכותית ושבבים - תחומים שנחשבים לליבת הפיתוח של תעשיית הנהיגה האוטונומית.

בראש הפעילות העסקית והאסטרטגית של הענקית עומד מי שמכהן גם כנשיא החברה - הישראלי ארז דגן, שהצטרף ל־Wayve בשנת 2024, זאת לאחר קריירה של כשני עשורים בתפקידי הנהלה בכירים במובילאיי, בהם סגן נשיא בכיר למוצר ואסטרטגיה. בתקופתו הייתה מובילאיי שותפה בין היתר להטמעת מערכות סיוע לנהג במיליוני כלי רכב ברחבי העולם והרחיבה את פעילותה לעבר נהיגה אוטונומית מתקדמת. כיום ב־Wayve אחראי דגן על המוצר, האסטרטגיה והקשרים עם יצרניות הרכב.