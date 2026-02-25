חברת קווליטאו היא אחת משיאניות התשואות בת"א בשנים האחרונות, עם זינוק חסר תקדים של מעל 4,000% בחמש שנים. ברקע: ההייפ סביב תחום השבבים והשיפור המתמשך בתוצאות החברה, על רקע הביקוש הגובר למערכות אותן היא מייצרת, המשמשות לבדיקת השבבים של חלק מענקיות התחום.

השבוע ניצלה קווליטאו את הזינוק במניה כדי לגייס סכום נכבד של כ-225 מיליון שקל, באמצעות הנפקת מניות ואופציות לגופים מוסדיים. קווליטאו הקצתה למוסדיים מניות שיהוו כ-7.5% מהון החברה, בדיסקאונט של 9.5% על מחיר השוק.

בהנפקה השתתפו בעלי מניות קיימים לצד גופים שאינם נמנים עם בעלי העניין בחברה. כיום, שני בעלי המניות הגדולים בקווליטאו הם בית ההשקעות ילין לפידות, עם כ־15% מהמניות (בשווי של 452 מיליון שקל), וקרן הגידור אלפא שנוסדה ומנוהלת על ידי גבי דישי ומיכאל וייס, המחזיקה ב-8% מהמניות (בשווי 206 מיליון שקל). בעלת מניות גדולה נוספת היא חברת הביטוח הראל, המחזיקה מניות בהיקף כ-5.2% ובשווי של כ-160 מיליון שקל.

מוכרת מערכות לכל ענקיות השבבים

קווליטאו שנוסדה לפני יותר מ־30 שנה עוסקת בפיתוח וייצור של מוצרי בדיקה ייעודיים לתעשיית המוליכים למחצה (שבבים). היא מספקת פתרונות כוללים לבדיקה ואפיון של תופעות פיזיקליות מסוימות, הגורמות לירידה באמינות פעולתם של מעגלים משולבים.

כיום מוכרת קווליטאו את המערכות שלה לאתרי ייצור השבבים הגדולים בעולם (Fab) וגם לחברות שמעצבות שבבים אבל לא מייצרות אותם (פאבלס). בין לקוחותיה ענקיות כמו אינטל, אנבידיה, הענקית הטייוואנית TSMC ואחרות. מנועי הצמיחה העיקריים שלה עשויים להגיע מבדיקות מארזים, שם היא פיתחה מערכות לבדיקת תפקוד מארז השבבים, שהן קריטיות לשבבי הבינה המלאכותית (AI). שוק נוסף הוא של מוצרי בדיקה אופטית, שלחברה יש בו פתרון ייחודי שפותח במשך למעלה מעשור.

את תשעת החודשים הראשונים של 2025 סיימה קווליטאו עם הכנסות של כ־49 מיליון דולר, גידול של כ־55% מהתקופה המקבילה ב-2024. זאת בין היתר הודות לעלייה בהזמנות ובעיקר מהקדמת אספקה של מערכות מהרבעון הרביעי לשלישי, לבקשת כמה מלקוחותיה. בשורה התחתונה נרשם זינוק של 134% ברווח הנקי לכ־22.8 מיליון שקל. במבט קדימה, צבר ההזמנות של החברה עמד על כ־43.6 מיליון דולר, הרבה מעל 33.9 מיליון דולר שרשמה אשתקד.

הגאות בעסקיה של קווליטאו באה לידי ביטוי בנסיקה של כ-140% במניית החברה בשנה האחרונה, המשקפת לה שווי של יותר מ-3 מיליארד שקל, והיא משלימה קפיצה של 4,100% בחמש השנים האחרונות - המניה השנייה בטיבה בבורסה בת"א באותה תקופה לאחר יצרנית המרעומים ארית תעשיות.

מנכ"ל קווליטאו הוא יעקב הרשמן שמחזיק מניות בהיקף של כ־20 מיליון שקל. שכרו עמד אשתקד על כ־1.5 מיליון דולר, אך לאחרונה אושר לו תגמול משופר שעשוי להגיע לעד 4 מיליון דולר בשנה.

150 מיליון שקל גויסו לחברה בה מעורב שגיא

שוק גיוסי ההון בת"א רותח גם בגזרת ההנפקות הציבוריות. אולטרייד מיחזור, חברת מיחזור האלקטרוניקה שבה שותף המיליארדר טדי שגיא, הבטיחה גיוס של כ-150 מיליון שקל במסגרת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO), לפי שווי של כ-300 מיליון שקל (לפני הכסף). מניות החברה צפויות להתחיל להיסחר בבורסה בת"א בימים הקרובים.

טדי שגיא / צילום: יונתן בלום

כספי הגיוס, אותו הובילה ברק לאומי חתמים, ייכנסו לקופת אולטרייד מיחזור. בעלת השליטה, אול-אין טרייד, תחזיק לאחר השלמת ההנפקה בכ-67% ממניות החברה, והיתרה תוחזק בידי הציבור, 33%. בעלי המניות הגדולים בבעלת השליטה הם אנשי העסקים עודד רייכמן (54%), טדי שגיא (35%) ורן נחום (10%).

אולטרייד מפעילה מפעל מיחזור פסולת אלקטרונית למכשירים קטנים ובינוניים באזור תעשייה ברקן, וכן מפעל למיחזור מקררים ומזגנים בשער הנגב. בחברה מציינים שמנועי הצמיחה שלה כוללים הקמת מפעל ייחודי למיחזור פלסטיק, כניסה לתחום מיחזור סוללות ליתיום ופיתוח פטנט למיצוי בדיל מלוחות אלקטרוניים.

הכנסות אולטרייד מיחזור במחצית הראשונה של 2025 הסתכמו ב-27.3 מיליון שקל, צמיחה של 4.8% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. הרווח מפעילויות רגילות ירד מ-6.1 מיליון שקל ל-4 מיליון, והרווח הנקי הסתכם ב-2.1 מיליון שקל לעומת 5.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה. החברה מעדכנת שהכנסותיה ב-2025 היו כ-70 מיליון שקל, עם EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של כ-23 מיליון שקל, ולדבריה מדובר בצמיחה שנתית ממוצעת של כ-35% ב-EBITDA בארבע השנים האחרונות.

אולטרייד מתכננת להשתמש בכספי ההנפקה כדי לפרוע הלוואה מבנק בסך 23.5 מיליון שקל, להקצות 51-55 מיליון שקל להקמה ובנייה של מפעלי מיחזור, ועד 9 מיליון שקל לשדרוג ופיתוח קווי ייצור קיימים.