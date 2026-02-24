המניה שנמחקת מהבורסה בתל אביב אחרי 25 שנים

כמעט שנה אחרי שהודיעו על מיזוג ביניהן, החברות מטריקס ומג'יק קיבלו את האישור הסופי למיזוג, ובעלי המניות של מג'יק יקבלו את התמורה במניות מטריקס. בהתאם, המסחר במניות מג'יק לא נפתח היום (ג') בבורסה בתל אביב, היא תיגרע מהמדדים מחר (ד'), ומחרתיים (ה') תימחק סופית מהמסחר בבורסה. בכך היא תסיים תקופה בת למעלה מ-25 שנים בה היא נסחרה בבורסה בתל אביב. במקביל, היא תימחק גם מהמסחר בנאסד"ק עם השלמת המיזוג - אחרי תקופה ארוכה יותר, של 35 שנים.

מג'יק הונפקה לראשונה בנאסד"ק באוגוסט 1991 - אחת מחברות הטכנולוגיה הישראליות הראשונות שנרשמו למסחר שם - ובסוף שנת 2000 היא הייתה חלוצת הרישום הכפול בבורסה בתל אביב - כלומר, החברה הראשונה שנרשמה למסחר דואלי בתל אביב ובוול סטריט בהתאם לכללי הרישום הכפול שנכנסו אז לתוקף.

מג'יק, שהוקמה עוד בשנת 1986, תתמזג לתוך מטריקס, שכמו מג'יק גם בה בעלת השליטה היא קבוצת פורמולה . בשנים האחרונות, מג'יק והחברה האם פורמולה מנוהלות שתיהן על-ידי גיא ברנשטיין. מטריקס מנוהלת על-ידי מוטי גוטמן.

במסגרת המיזוג שמושלם כעת, מטריקס רוכשת את מלוא הון המניות של מג'יק בדרך של מיזוג משולש הופכי. בעלי המניות של מטריקס יחזיקו בכ-68.9% מהמניות של החברה הממוזגת והיתרה תוחזק על-ידי בעלי המניות הנוכחיים במג'יק.

מצפות לסינרגיות טכנולוגיות

מטריקס היא ספקית של שירותי IT (תשתיות מחשוב, פתרונות תוכנה וכדומה), ומג'יק מספקת שירותים בתחום פיתוח ואינטגרציית תוכנה ליישומי מחשב, שירותי ענן, סייבר, AI ועוד. החברות מצפות לסינרגיות טכנולוגיות ותפעוליות ומעריכות שהפעילויות שלהן משלימות.

בזמן הדיווח על המיזוג במרץ בשנה שעברה, השווי המצרפי של שתי החברות עמד על 7.7 מיליארד שקל. בהמשך, שתי המניות זינקו והשווי המצרפי שלהן הגיע בחודש שעבר לכ-13.8 מיליארד שקל, מה שמיצב את החברה הממוזגת כמועמדת אפשרית להיכנס למדד ת"א 35. אלא שהנפילות החדות במניות ה-IT בשבועות האחרונים לא פסחו על שתי המניות, כשמטריקס איבדה 36.4% משוויה מאז אמצע ינואר ומג'יק איבדה בתקופה זו 35.7%. טרום המיזוג, השווי המצרפי של שתי החברות עמד על 8.8 מיליארד שקל, שווי שלא צפוי להכניס אותה למדד ת"א 35 בעדכון הקרוב.

נזכיר, שמניות ה-IT בבורסה נפלו על רקע הירידות בסקטור התוכנה בארה"ב, ש"הדביקו" את החברות המקומיות, אף שהפעילות שלהן שונה משל חברות תוכנה. השקת כלי AI של חברת אנתרופיק הציתה את החששות שכלי AI יפגעו בפעילות חברות התוכנה, ולייתר את הצורך בפתרונות רבים שהן מציעות כיום. ליאור שילה, אנליסט בבית ההשקעות אי.בי.אי, התייחס לאחרונה לירידות החדות בשוק וכתב כי יש "סכנה מוחשית למודל 'הגולגולת' שעליו בנויות ענקיות ה-IT", משום שאם סוכן AI עושה עבודה של עשרה אנשים, הלקוחות לא ישכרו עשרה יועצים חיצוניים. עם זאת, הוא הזכיר שהשוק עדיין גדל וכי "ארגונים ישקיעו כסף כדי להטמיע את כלי ה-AI האלו. מישהו יצטרך לקחת את התקציבים ולחבר את הטכנולוגיה החדשה למערכות הישנות, וזה בדיוק התפקיד של חברות ה-IT".