אלו המדינות שהישראלים העשירים רוצים לקבל בהן אזרחות זרה

ישראלים המוגדרים כ"בעלי שווי נקי גבוה" (High Net Worth), שהשתמשו בשירותי חברת הייעוץ הנלי ושות' לטובת השגת תושבות ואזרחות זרה להם ולמשפחותיהם, כיוונו בשנים האחרונות בעיקר ליוון, לפורטוגל ולספרד - כך עולה מנתוני החברה, שפורסמו היום (ג') כחלק מסקירה של יעדי התושבות והאזרחות הזרים הפופולריים ביותר בקרב קהלים גלובליים.

התוכנית היוונית מאפשרת לקבל תושבות במדינה תמורה רכש נדל"ן במחיר התחלתי של 250 אלף אירו (כפוף למיקום ולאופי הנכס), התוכנית הפורטוגלית מאפשרת תושבות תמורת השקעה של 500 אלף אירו (אך לא בנדל"ן), והתוכנית הספרדית איפשרה תושבות תמורת רכש נדל"ן במאות אלפי אירו, אך בינתיים בוטלה. "בקרב הישראלים", מסרה החברה, "תוכניות ויזת הזהב של יוון ותוכנית התושבות להשקעה של פורטוגל, היו המבוקשות ביותר בין השנים 2025-2023. ספרד הייתה יעד מבוקש נוסף בשנת 2024, אך מאז החליטה לסגור את התוכנית".

החברה הגלובלית מציעה שירותי ייעוץ למי שמעוניינים לגבש אופציות מעבר, אך גם מייעצת לממשלות ברחבי העולם כיצד לשנות את חוקי ההגירה במטרה למשוך מולטי-מיליונרים. בשנים האחרונות המגמה באירופה היא לצמצם באופן דרמטי את התוכניות הללו. בפורטוגל, באיטליה ובמדינות אחרות הועלה משמעותית רף ההשקעה הדרוש, ונדל"ן הוסר מתפריט האפשרויות בגלל הזעם של התושבים המקומיים על עליית מחירים מהירה בערים המרכזיות.

כך, ספרד ואירלנד החליטו לבטל כליל את התוכניות שלהן. מלטה, אחת החלוצות בתחום שאף הציעה אזרחות תמורת השקעה (ולא רק תושבות שיכולה להפוך לאזרחות אחרי שנים של מגורים), ספגה מפלה משפטית בשנה שעברה ונאלצה לבטל את תוכנית "דרכון הזהב" שלה, שהוענק תמורת השקעה של כמיליון אירו.

בהתאם לכך, נתוני חברת הייעוץ מראים כי יעדים חדשים מנסים למשוך את מי שמוכן להשקיע כסף רב (ואין לו אפשרות לדרכון בשל קשרים משפחתיים) בתוכניות תושבות או אזרחות. "איחוד האמירויות רושמת את הזינוק המרשים ביותר השנה", נמצא בדוח המדרג את התוכניות לפי האטרקטיביות שלהן בעיני החברה, "כאשר היא עולה מהמקום החמישי למקום השני המשותף במדד התושבות ונכנסת לראשונה לשלישייה המובילה. מומנטום חיובי ניכר גם באזור אסיה־פסיפיק ומרכז אמריקה. קוסטה ריקה, ניו זילנד, פנמה וסינגפור טיפסו בדירוגים, לצד התקדמות עקבית של מלזיה, מאוריציוס ותאילנד".

"אזרחי ישראל הפכו לשוק ה-12 בגודלו בעולם"

החברה מדווחת כי ב-2023 נרשם זינוק של 166% במספר הבקשות שהוגשו על ידי אזרחי ישראל. היא אינה חושפת את מספר הבקשות והתהליכים שהושלמו מדי שנה, אך ציינה בתגובה לגלובס כי "חשוב לציין שמגורים ואזרחות באמצעות תוכניות השקעה כרוכות בהתחייבויות הון משמעותיות ובתהליכי בדיקת נאותות קפדניים. ככאלה, פתרונות אלה רלוונטיים לפלח קטן יחסית של האוכלוסייה - בדרך כלל אנשים בעלי הון גבוה ומשפחות פעילות בינלאומית - ולא לציבור הרחב". עם זאת, נמסר "אנו יכולים לאשר כי הביקוש מצד תושבי ישראל היה משמעותי ומתמשך".

החברה פתחה נציגות בישראל ב-2023, מה שעשוי להסביר את הזינוק במספר הבקשות, אך לדברי החברה מדובר בחלק ממגמה עולמית. "מאז 2023 רמות הביקוש לאפשרויות של תושבות ואזרחות חלופיות נותרו גבוהות באופן עקבי. ב-2025 הפכו אזרחי ישראל לשוק ה־12 בגודלו בעולם מבחינת היקף הבקשות שהוגשו באמצעות הנלי ושות'.