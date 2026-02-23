סרברפארם, חברות חוות השרתים בבעלות מנולייף ומשפחת פפושדו, יחד עם חברת תשתיות ישראל, יבנו עבור דליה אנרגיה חוות שרתים באשדוד בהיקף של 130 מגה-וואט בהשקעה של כ-1.5 מיליארד דולר. זאת, בנוסף לעוד כמה מיליארדי דולרים עבור הצטיידות בשרתים, ציוד קירור וחשמל.

לחוות השרתים אופק הגעה גם ל-200 מגהוואט, הרף המינימלי לכניסה למסלול האישור המהיר בות"ל כפי שמנוסח בהצעת החקיקה שאושרה אמש בועדת השרים. מדובר באחת מחוות השרתים הגדולות ביותר בישראל המתוכננות בימים אלה, כאשר בדליה בונים על אספקת חשמל ישירה מתחנת הכח החדשה הנבנית בימים אלה במתחם שנמצא מצפון לנמל אשדוד.

