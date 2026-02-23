ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חוות שרתים

בהשקעה של כ-1.5 מיליארד דולר: סרברפארם ותש"י יבנו לדליה חוות שרתים

סרברפארם תיבנה, יחד עם חברת תשתיות ישראל, חוות שרתים באשדוד בהיקף של 130 מגה-וואט ובהשקעה של כ-1.5 מיליארד דולר • מדובר באחת מחוות השרתים הגדולות ביותר בישראל המתוכננות בימים אלה

אסף גלעד 09:06
חוות השרתים סארברפארם במושב בני ציון / צילום: ט. ג. הפקות
חוות השרתים סארברפארם במושב בני ציון / צילום: ט. ג. הפקות

סרברפארם, חברות חוות השרתים בבעלות מנולייף ומשפחת פפושדו, יחד עם חברת תשתיות ישראל, יבנו עבור דליה אנרגיה חוות שרתים באשדוד בהיקף של 130 מגה-וואט בהשקעה של כ-1.5 מיליארד דולר. זאת, בנוסף לעוד כמה מיליארדי דולרים עבור הצטיידות בשרתים, ציוד קירור וחשמל.

לחוות השרתים אופק הגעה גם ל-200 מגהוואט, הרף המינימלי לכניסה למסלול האישור המהיר בות"ל כפי שמנוסח בהצעת החקיקה שאושרה אמש בועדת השרים. מדובר באחת מחוות השרתים הגדולות ביותר בישראל המתוכננות בימים אלה, כאשר בדליה בונים על אספקת חשמל ישירה מתחנת הכח החדשה הנבנית בימים אלה במתחם שנמצא מצפון לנמל אשדוד.

