אנבידיה רוכשת חברת דאטה ישראלית ב-75 מיליון דולר

אנבידיה רוכשת את החברה הישראלית הקטנה אילומקס (Illumex), שעוסקת בניהול הדאטה הארגוני וביצירת שפה משותפת בין מאגרי המידע השונים לשם אימון והפעלת בינה מלאכותית, תמורת כ-75 מיליון דולר.

חברת אילומקס, שנוסדה בידי היזמת אינה טוקרב-סלע, גייסה בסך-הכול 13 מיליון דולר ממשקיעים ישראלים ברובם, בהם קרדומן, JIBE ואייקון. הגיוס האחרון על-פי PitchBook נערך ביוני 2024 לפי שווי חברה של 32 מיליון דולר, כך שמאז החברה יותר מהכפילה את שוויה ל-75 מיליון דולר.

אילומקס תסייע לאנבידיה לשווק ללקוחותיה - חברות ענק או ענקיות ענן - שכבת תוכנה שתסייע לנהל את המידע הארגוני הממוקם במאגרים שונים לצורך אימון בינה מלאכותית או הפעלת סוכני AI, כלומר תוכנות המסוגלות לבצע פעולות סדרתיות ומשימות באופן עצמאי. היא מהדהדת את רכישת החברה הישראלית דסי (Deci) בשנת 2024, שסייעה לאנבידיה לכווץ מודלי שפה כדי לשפר את ההטמעה שלהם בארגונים.

דובר מטעם אנבידיה מסר: "אנו שמחים לצרף את הצוות של Illumex לאנבידיה. המומחיות העמוקה שלהם בבניית אונטולוגיות תסייע לנו להאיץ את הפיתוח של ספריות ומודלים שיאפשרו אימוץ של Agentic AI בארגונים".