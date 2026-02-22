מ-8200 להנהלת חד הקרן: התפקיד החדש של יוסי שריאל

תא"ל (במיל') יוסי שריאל, מפקד 8200 לשעבר, הצטרף כחבר הנהלה לחד קרן ה-AI המבטיח דקארט (Decart) של היזמים דין לייטרסדורף ומשה שלו, כך נודע לגלובס. שריאל מונה למפקד 8200 לפני חמש שנים ושימש בתפקיד עד מרץ 2025. בחודש נובמבר האחרון הוא שוחרר משירות מילואים על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר כמי שנושא באחריות פיקודית לאירועי ה-7 באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד 8200, והצטרף בתחילת השנה, לחבר בהנהלת דקארט. ככל שידוע, בשלב זה הוא איננו נושא בתפקיד תפעולי, אלא משמש כחבר הנהלה. אדם שמכיר את החברה היטב תיאר את שריאל כ"מבוגר האחראי בהנהלה שמובלת על ידי שני מייסדים מוכשרים, אך צעירים. הם עבדו יחד שנים רבות ביחידה הצבאית, ומערכת היחסים הזו באה לידי ביטוי גם בתצורה הנוכחית".

● כוננות שיא בסייבר הישראלי: האם הכלי החדש של קלוד יטרוף את הקלפים בענף

שריאל צורף לחברה על ידי מייסדיה, דין לייטרסדורף ומשה שלו, שהיו גם פקודיו ביחידת 8200. שלו, סמנכ"ל המוצר של החברה, אף שימש יד ימינו של שריאל ביחידה. זהו תפקידו הראשון בחייו האזרחיים לאחר שירת של 28 שנה בצה"ל שהחל בעת שהיה קצין סייבר זוטר ב- 8200, המשיך בתפקיד ראש זירת הצפון בחטיבת המחקר, ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמ"ן, והסתיים, כאמור בתור מפקד 8200.

טיפסה לשווי של 3.1 מיליארד דולר

דקארט היא אחת מחברות הסטארט-אפ המבטיחות בישראל, כאשר באוגוסט האחרון גייסה 100 מיליון דולר וטיפסה לשווי של 3.1 מיליארד דולר. סביב שולחן המשקיעים יושבים בכירים כמו שון מגווייר מקרן סקויה, המשקיע הסדרתי אורן זאב ומייקל אייזנברג מקרן אלף. אייזנברג משמש בשבועות האחרונים כחבר בצוות המשא ומתן של ראש הממשלה בנושא מועצת השלום של הנשיא טראמפ בעזה.

דקארט הוקמה שבועות ספורים לפני טבח ה-7 באוקטובר, מתוך מטרה להוזיל את עלויות עיבוד השימוש במודלי שפה, והפכה ברבות הזמן למעבדת בינה מלאכותית שמייצרת הכנסות משלושה תחומים עיקריים, כולם סביב יישומי AI למשתמש בפרטי: שירות אופטימיזציה - כלומר כזו שמסוגלת לבצע יותר פעולות אימון והפעלה על גבי אותו המעבד הגרפי - במילים אחרות, להוזיל את ההוצאה על מעבדים של אנבידיה ; שירות פיתוח מודלים המתממשקים למודלים הקיימים של הלקוחות (API) ומסופקים דרך הענן שלהם למשתמש הסופי; ומוצר - שירותי מחקר או פיתוח מודלים בתחום הוידאו, נישה בה התמקמה החברה באמצעות השקת מחוללי הוידאו אואזיס ומיראז'. בחברה מתכננים להשיק גם מודלי שפה לתחום האודיו, ולא מגבילים את עצמם לפורמט מסוים אלא מכנים את דקארט כמעבדת AI שחוקרת התנהגות של מודלי בינה מלאכותית וכן את הממשק בין האדם למכונה.

הכנסות של מיליוני דולרים

מודל השפה לוידיאו, מיראז', זכה לתגובות חיוביות בשוק לאחר שהוכיח יצירת מציאות מדומה באמצעות שאילתות טקסט (פרומפטים) בזמן אמת, מהיר יותר ממודלים דוגמת סורה של OpenAI, או Veo3 של גוגל. לתכונה זו יתרון, למשל, ביצירת פרסומות מותאמות אישית, משחקי וידאו, או ביצירת חוויות מסחריות אחרות המבוססות על מאפייני המשתמש, תחומי העניין שלו ותוכן השאילתה שלו.

על פי הודעתיה מהעבר, דקארט הפכה לרווחית כמעט מהיום הראשון ויצרה הכנסות של מיליוני דולרים באמצעות הסכמים לשימוש בטכנולוגיית אופטימיזציית המעבדים הגרפיים שפיתחה, המשמשת ספקי ענן ומעבדות AI בולטות. הטכנולוגיה הזו מהווה גם את הבסיס למודלי הווידאו של החברה, ומאפשרת הורדה משמעותית של עלויות, מטווח של עשרות ועד אלפי דולרים לפחות מ-25 סנט לשעה במודלים של דקארט.

שריאל, כאמור, עזב את שירותו הצבאי בהוראת הרמטכ"ל, לאחר שנטל אחריות פיקודית על אירועי ה-7 באוקטובר. בספטמבר שלח לפקודיו איגרת ובה כתב כי "המידע המפורט שהופק והופץ על תוכניות חמאס ועל היערכותו, לא הצליח לנפץ את הנחות היסוד המודיעיניות והצבאיות, לא בתוך היחידה ולא בקרב שותפינו. למרות הציפייה שהייתה מאיתנו, לא הבאנו את 'ידיעת הזהב' שקובעת את שעת ה-ש' ליציאה למתקפה". עוד קודם לכן נקשר שמו במספר פרסומים בתקשורת: במאי 2021 פרסם ספר אלקטרוני בשם העט י"ש, ואגב כך נחשף שמו באפריל 2024 על ידי הגרדיאן הבריטי, שגם טען כי זה החזיק בחשבונות גלויים ברשתות החברתיות בהם נחשפו שמו ודרגתו.

מהחברה לא נמסרה תגובה לידיעה.