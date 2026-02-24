עסקת הענק עם מטא שמקפיצה את מניית השבבים במסחר המקדים

ענקית הטכנולוגיה מטא מודיעה היום כי חתמה על הסכם אסטרטגי רחב היקף עם יצרנית השבבים AMD , במסגרתו תרכוש עד שישה ג'יגה ואט של עוצמת מחשוב מבוססת בינה מלאכותית לאורך חמש השנים הקרובות.

שווי העסקה מוערך ביותר מ-100 מיליארד דולר, מה שמציב אותה כאחת מעסקאות התשתית הגדולות שנחתמו עד כה בתחום הבינה המלאכותית. ההסכם משקף ביתר שאת את היקפי ההשקעה האדירים שמטא מזרימה להקמת חוות שרתים ולבניית תשתיות מחשוב מתקדמות, כחלק מהמאמץ להעמיק את יכולות הבינה המלאכותית שלה בכל מוצרי החברה, מפייסבוק ואינסטגרם ועד מערכות פרסום וכלי יצירה מבוססי מודלים מתקדמים.

● הגיוס הענק של חברת השבבים שעלתה בת"א במעל 4,000%

● אנבידיה תצטרך להציג יותר מדוחות טובים כדי להרשים את המשקיעים

התגובה בשוק לא איחרה לבוא. מניית AMD מזנקת במסחר המקדים בוול סטריט בכ15%, זאת על רקע הערכה כי מדובר בחוזה רב שנתי שמבטיח לה זרם הכנסות משמעותי ויציב. מעבר להיבט הפיננסי הישיר, ההסכם נתפס כהבעת אמון מצד אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם ביכולות של AMD להתחרות בשוק שנשלט בשנים האחרונות בידי אנבידיה. עבור משקיעים רבים מדובר באיתות לכך שהתחרות בשוק שבבי ה-AI מתרחבת וכי והעסקה מסמנת ניסיון ממשי לערער את ההגמוניה של אנבידיה בתחום.

לפי תנאי ההסכם, AMD תספק למטא שבבי בינה מלאכותית בהיקף של עד 60 מיליארד דולר לאורך חמש שנים. במקביל תקצה החברה למטא כתבי אופציה לרכישת 160 מיליון מניות במחיר מימוש סמלי של סנט אחד למניה. האופציות יבשילו בשלבים, בכפוף לעמידה ביעדים טכנולוגיים ומסחריים שנקבעו בין הצדדים, וכן בהתאם להשגת אבני דרך במחיר המניה, עד לרף של 600 דולר. אם כל כתבי האופציה ימומשו, מטא עשויה להגיע להחזקה של עד 10% ממניות AMD.

לא מוותרת על אנבידיה וממשיכה לפתח שבבים פנימיים

עוד במסגרת ההסכם תספק AMD למטא שישה ג'יגה ואט של שבבים, כאשר כבר במחצית השנייה של השנה תחל אספקת ג'יגה ואט אחד של שבב הדגל החדש MI450. מדובר בדור חדש של מעבדי GPU שפותחו בין היתר בשיתוף פעולה עם מטא, ומותאמים במיוחד לתהליכי אינפרנס, כלומר שלב ההפעלה שבו מודלים מבוססי בינה מלאכותית משיבים לשאילתות משתמשים בזמן אמת. התאמה זו אמורה לשפר ביצועים ולהפחית עלויות תפעוליות, מרכיב קריטי כאשר מדובר בהיקפי שימוש עצומים מצד מיליארדי משתמשים.

בשוק מעריכים כי הביקוש לשבבי אינפרנס צפוי לגדול בקצב מהיר אף יותר מהביקוש לשבבים המשמשים לאימון מודלים. בעוד שלב האימון מתבצע אחת לתקופה, שלב ההפעלה מתרחש בכל אינטראקציה של משתמש עם מערכת חכמה. עבור מטא, שמטמיעה יכולות AI עמוק בתוך מוצרי הליבה שלה ובמערכות הפרסום המהוות את מנוע ההכנסות המרכזי, שליטה בעלויות ובביצועים של אינפרנס הופכת לשיקול אסטרטגי מהמעלה הראשונה.

לצד ההסכם עם AMD, במטא הדגישו כי החברה אינה מתכוונת להסתמך על ספק יחיד. היא תמשיך לרכוש שבבים גם מאנבידיה, ובמקביל תמשיך לפתח מעבדים פנימיים כחלק מאסטרטגיית ריבוי ספקים שנועדה לצמצם סיכוני תלות ולהבטיח גמישות טכנולוגית. עוד לפי הדיווחים, היקף הקמת מרכזי הנתונים של מטא מחייב שילוב של כמה טכנולוגיות וארכיטקטורות, במיוחד נוכח הצורך לייעל צריכת אנרגיה ולשפר ניצול משאבים.

מבחינת AMD, מדובר בעסקה שנייה בקנה מידה חריג בתוך כשנה, לאחר שחתמה על הסכם משמעותי גם עם OpenAI. רצף העסקאות הללו מחזק את מעמדה כספקית רלוונטית במרוץ התשתיות של עידן ה-AI. עבור מטא, ההסכם משקף לא רק הרחבת תשתיות אלא גם הצהרה אסטרטגית ברורה כי היא מתכוונת להיות שחקנית מובילה בגל הבא של הבינה המלאכותית, זאת תוך ניסיון לבנות אקוסיסטם מגוון של שותפים טכנולוגיים ולא תלות בלעדית ביצרן אחד.