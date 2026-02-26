חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.25%. מניית טבע תרד במעל 1%, בעוד שמניות השבבים הדואליות נובה, קמטק וטאואר יפתחו את היום בירידות של בין 1% ל-2%. בנוסף לכך, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר ירידות קלות של עד 0.3%.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי עולה בכ-0.5%, ההנג סנג יורד בכ-1%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.1% ומדד הקוספי הדרום־קוריאני, שחצה אתמול לראשונה את רף ה-6,000 נקודות (ראו הרחבה תחת סעיף 5), ממשיך לככב ומזנק בכ-3.7%.

בסיומו של יום תנודתי למדי, הבורסה המקומית ננעלה אתמול בירידות. בעוד שבמהלך רוב היום המדדים המובילים נסחרו בירידות של 1% ויותר, מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-0.1%, בעוד שמדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.7%. מחזור המסחר בשוק המניות הסתכם בכ-5 מיליארד שקל, בדרך לסיכום חודש שיא במחזורי המסחר בשוק המניות.

את הירידות הובילו מדדי הבנייה והנדל"ן, שנפלו בכ-2.2% ובכ-1.5%, בהתאמה. מדד הביטוח התאושש מהצניחה החדה שנרשמה ביום שלישי (מעל 7%) ועלה בכ-1.2%. לעומת זאת, מדד ת"א ביטחוניות נסחר בעלייה.

מניית אל על צנחה לאחר שהחברה דיווחה על ירידה של 26% ברווחים ב-2025 לעומת השנה שקדמה לה - מה ששכנע חלק מהמשקיעים לממש רווחים, לאחר העלייה החדה בשנתיים האחרונות.

מניות רשתות האופנה טרמינל איקס , גולף וקסטרו , נחלשו בעקבות הצו החדש להעלאת תקרת הפטור ממע"מ לחבילות מחו"ל, הפעם ל-130 דולר.

לאחר שזינקה ביום שלישי ב-9%, מניית קמטק הוסיפה אתמול 6% נוספים ומשלימה זינוק של כ-50% מתחילת השנה. החברה הדואלית מייצרת מערכות בדיקה לייצור שבבים ונסחרת בשווי 7 מיליארד דולר. מספר אנליסטים העלו את מחירי היעד שלהם למניה אחרי שקמטק פרסמה דוחות בשבוע שעבר.

באופנהיימר, האנליסט אדוארד יאנג ממליץ על קמטק ב"תשואת יתר", והעלה את המחיר מ-120 ל-180 דולר, פרמיה של 17.6% על המחיר הנוכחי. לדבריו, ההנהלה בטוחה שתוכל לעקוף את שוק ציוד השבבים ולקחת נתחי שוק, והוא מזכיר שיש לה חשיפה של מעל 50% לשוק ה-AI. גם בג'פריס מחיר היעד עלה, מ-140 ל-185 דולר (פרמיה של 20.8%) בהמלצת "קנייה", והאנליסט בליין קרטיס כתב כי "כל המגמות נמצאות בכיוון הנכון". בקנטור, ההמלצה נשארת "ניטרלי", אך מחיר היעד עולה מ-120 ל-160 דולר (פרמיה של 4.5%), והאנליסט מתיו פריסקו מדגיש את השיפור בצבר ההזמנות וצופה צמיחה דו-ספרתית בהכנסות השנה.

בוול סטריט, המדדים המובילים רשמו אתמול עליות. הנאסד"ק עלה ב-1.3% וה-S&P 500 טיפס ב-0.8%, בזמן שהמשקיעים מחפשים אישור לכך שטירוף ה-AI אינו בועה שעומדת להתפוצץ אלא מנוע צמיחה בר-קיימא. במקביל, הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.6%.

כל העיניים היו נשואות אתמול לדוחות הכספיים של אנבידיה לשנת 2025, ששוב ניפצו את תחזיות האנליסטים.

אנבידיה חתמה את עונת הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה עם דיווח על הכנסות של 68.1 מיליארד דולר, בהשוואה לציפיות השוק שעמדו על 66.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, ולתחזיות שאנבידיה עצמה פרסמה ברבעון הקודם - 65 מיליארד דולר.

ההכנסות ממרכז הנתונים: 62.3 מיליארד דולר (צמיחה של 75% לעומת אשתקד) - זהו המנוע המרכזי שמוזן מביקוש לשבבי ה-Blackwell. הרווח גולמי: 75% (GAAP), עמידה בדיוק ביעד הרווחיות הגבוה שהציבה החברה. החברה סיפקה תחזית חזקה מאוד לרבעון הראשון של שנת הכספים 2027, מה שמרגיע את החששות מ"בועת AI" ומצביע על כך שהביקוש רק הולך ומתגבר: צפי הכנסות ל-Q1: כ- 78 מיליארד דולר. הרווח גולמי הצפוי: סביב 75%, כחלק מההערכות התפעוליות לשנה הקרובה.

בעקבות הדוחות, המניה תחילה עלתה במסחר המאוחר בשיעור של כ-4%, אך בהמשך כלל העליות נמחקו.

אחרי התוצאות הכספיות של ענקית השבבים, המנכ"ל ג'נסן הואנג התייחס בראיון ל-CNBC לטלטלת ה-AI בשווקים וניסה להרגיע את חששות המשקיעים. הואנג אמר כי הוא "חושב שהשווקים טעו" וכי הוא רואה ב-AI כמנוע צמיחה ולא ככלי שיעשה "קניבליזציה" לסקטור התוכנה.

מניית הישראלית אודיטי טק (איל מקיאג') הישראלית צנחה בכ-50% לשפל של כל הזמנים. זאת אחרי שחברת הטכנולוגיה לעולם היופי פרסמה דוחות טובים לרבעון הרביעי של 2025 ולשנה כולה, אך סיפקה תחזית נמוכה לרבעון הראשון - על רקע אתגר בו היא נתקלת עם שותף הפרסום שלה, שהוביל לגידול בעלויות רכישת לקוח.

אודיטי טק הונפקה לראשונה בנאסד"ק בקיץ 2023 לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר, ובשיא בחודש יוני 2025 היא נסחרה בשווי של מעל 4.3 מיליארד דולר. המניה נסחרה במגמה שלילית עוד לפני פרסום הדוחות ושווי החברה עמד טרם הנפילה היומית על כ-1.67 מיליארד דולר. עם פתיחת המסחר, המניה נופלת למחיר המשקף לה שווי של מתחת למיליארד דולר - כמעט 80% מתחת לשיא אשתקד.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב האמריקאי, הראלי (עליית מחירים וירידת תשואות) שראינו בשבועות האחרונים נתקל במחסום. התשואה על אג"ח ל-10 שנים התייצבה סביב 4.14%, לאחר שנתוני תעסוקה ומכירות קמעונאיות הציגו תמונה מעורבת לגבי עוצמת המשק האמריקאי. המשקיעים חוששים שהאינפלציה עלולה להישאר "דביקה", מה שימנע מהפדרל ריזרב לבצע את שלוש הורדות הריבית שחלק מהשוק מתמחר לשנת 2026.

כלכלני ענקית ההשקעות בלקרוק נייטרליים בנוגע לאג"ח ממשלתיות של ארה"ב לטווח קצר, ושליליים על האג"ח לטווח ארוך. לדבריהם, באג"ח הקצרות "אנו נייטרליים. אנחנו רואים נכסים אחרים שמציעים תשואות משכנעות יותר", לאחר שתשואת האג"ח הקצרות ירדו על רקע מדיניות ריבית הפד. על הארוכות יותר הם ממליצים במשקל חסר ומסבירים זאת בין היתר בעלויות גבוהות של שירות החוב.

עם זאת, הם מציינים שאינפלציה נמוכה יותר והכנסות מס משופרות, יכולות לדחוף את התשואות כלפי מטה בטווח הקרוב. האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ל־10 שנים נסחרות בתשואה של 4.05% והאג"ח ל־5 שנים בתשואה של 3.62%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל ממשיך להתחזק מול הדולר, על רקע ההתאוששות שנרשמת בימים האחרונים בוול סטריט, והבוקר שער הדולר-שקל עומד על 3.08 שקלים. נזכיר כי מוקדם יותר החודש, הדולר-שקל ירד מתחת לרף ה-3.07 שקלים, וכך השקל הגיע לרמתו החזקה ביותר מול המטבע האמריקא מזה כ-30 שנה.

מחיר הזהב שוב במגמת עלייה על רקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן וחוסר הוודאות סביב נושא המכסים של ארה"ב, כאשר נכון להבוקר, מחירו נע סביב 5,200 דולר לאונקיה. דיוויד ווילסון, מנהל אסטרטגיית סחורות ב־BNP Paribas, הזכיר בבלומברג את העלייה החדה במחיר הזהב במהלך 2025, על רקע debasement trade - החשש מירידת הדולר, וגידור באמצעות זהב.

להערכתו, אם הממשל האמריקאי יצטרך לתת החזרים ליבואנים על מכסים ששולמו בשל הביטול, "יהיו לכך השלכות דרמטיות על הגירעון התקציבי, הדולר והאג"ח הממשלתיות". במילים אחרות, ייתכן ששוב תהיה ריצה לכיוון הזהב.

4. מאקרו

בסקירה השבועית של בית ההשקעות פסגות התייחסו השבוע לנושא הצמיחה בארה"ב. ברבעון הרביעי המשק האמריקאי צמח ב־1.4% בלבד במונחים שנתיים, ובפסגות מציינים שהנתון היה נמוך משמעותית מהתחזיות, אך מזכירים כי יש לנטרל את השבתת הממשל באותו רבעון, שפגעה בצמיחה (בעקבות ירידה בהוצאות הממשלתיות).

"באופן טבעי, ההשפעה צפויה 'להתהפך' ברבעון הראשון של 2026, והצמיחה בו צפויה לעמוד על מעל ל־3%", כותבים כלכלני פסגות. לדבריהם, המגזר הפרטי ממשיך להיות יציב, וההשקעות העסקיות עלו ב־3.7%. להערכתם, השקעות ב־AI תרמו כנקודת אחוז לצמיחה. "בחלק הפחות אופטימי", מציינים בפסגות, "את שיעור החיסכון שהמשיך לרדת ועומד על 3.6% בלבד, שפל של ארבע שנים. הצרכן האמריקאי ממשיך להוציא, אבל עושה זאת על חשבון החיסכון".

בצהרי היום, צפוי להתפרסם בארה"ב נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה.

5. תחזית

הבורסה בדרום קוריאה הגיעה אתמול לציון דרך משמעותי, כאשר חצתה לראשונה את רף ה-6,000 נקודות. אגב כך, היא הפכה לבורסה התשיעית בגודלה בעולם: שווי השוק הכולל שלה עלה ל-3.76 טריליון דולר ועקף את שווי הבורסה בפריז, שעומד על 3.69 טריליון דולר - כך לפי נתוני בלומברג.

מתחילת השנה, מדד הקוספי זינק במעל 40%, מה שמציב את הבורסה בסיאול כאחד השווקים בעלי הביצועים החזקים ביותר בעולם ב-2026 עד כה. הזינוק בא, בין היתר, על רקע בום הבינה המלאכותית: בבורסה בדרום קוריאה נסחרות שתי שחקניות מרכזיות בתחומי השבבים והזיכרון, סמסונג אלקטרוניקס ו-SK Hynix, שמניותיהן עלו מתחילת השנה בכ-70% ובכ-60%, בהתאמה.

בוול סטריט ג'ורנל ציינו כי העליות מיוחסות גם לרפורמות שביצע הנשיא לי ג'ה־מיונג מאז שנכנס לתפקידו ביוני 2025, שמטרתן "להגביר את תשואות בעלי המניות, להדק את הממשל התאגידי ולחזק את חובות הנאמנות כדי לשפר את אחריותיות הדירקטוריונים".

מספר בנקי השקעות גדולים מעריכים כי הראלי יימשך. בג'יי. פי. מורגן העלו בתחילת החודש את מחיר היעד שלהם לקוספי וצפו כי בתרחיש שורי, הוא עשוי להגיע ל-7,500 נקודות עד סוף השנה הנוכחית - כלומר, אפסייד של כ-25%. בסיטיגרופ הרימו מוקדם יותר החודש את מחיר היעד של הקוספי לשנת 2026 מ-5,500 ל-7,000 נקודות.

אנליסטים מסיטיגרופ, בהובלת פיטר לי, כתבו בהודעה למשקיעים כי "אנו מאמינים כי שבבי הזיכרון הקוריאנים ימלאו תפקיד חיוני בהובלת הצמיחה היסודית ברווחים של שוק המניות הקוריאני. לפי דיווח בבלומברג, הם הוסיפו כי הרווח התפעולי של סמסונג עשוי להתרחב ביותר מ-300% בחישוב שנתי ב-2026, וזה של SK Hynix ב-73%.