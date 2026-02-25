ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אל על מציגה: רווח שנתי גבוה למרות איראן, הדולר והתחרות שמתגברת

חברת התעופה דיווחה על רווח של כ-403 מיליון דולר בשנה החולפת, המשקף ירידה של 26% ביחס ל-2024 • החזרה ההדרגתית של חברות התעופה הזרות לישראל הגביר את התחרות בשמיים והקטין את נתח השוק של אל על

נתנאל אריאל 08:45
בעל השליטה באל על קני רוזנברג / צילום: גיא כושי ויריב פיין
בעל השליטה באל על קני רוזנברג / צילום: גיא כושי ויריב פיין

חברת התעופה אל על מסכמת את השנה השנייה למלחמת חרבות ברזל (שנת 2025) עם רווח של 403.3 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות. זו אמנם ירידה של 26% ביחס לשנה שלפניה, אך ההבדל נובע מכך שחברות התעופה הזרות החלו לחזור לישראל בשנה האחרונה, מה שהקטין את נתח השוק של אל על מדי חודש.

בנוסף, התחזקות השקל מול הדולר פגעה בתוצאות של אל על, לדברי החברה בהיקף של 77 מיליון דולר על שורת הרווח התפעולי. ואולי הכי חשוב - המלחמה עם איראן לפני חצי שנה מחקה לאל על כ-100 מיליון דולר מתוצאות אותו רבעון, מה שבא לידי ביטוי בתוצאות של השנה כולה. בלעדיה, הרווח השנתי של החברה היה יורד רק ב-7%. באל על גם ציינו כי החברה רשמה גידול חד פעמי בהוצאות של 30 מיליון דולר. בשורה העליונה, השיגה אל על בשנה החולפת שיא חדש בהכנסות, שעמדו על 3.48 מיליארד דולר, עלייה קלה של 1% ביחס לשנה שלפניה.

גם ברבעון הרביעי של השנה, התוצאות של אל על נחלשו והיא הרוויחה אל על 46.2 מיליון דולר, לעומת 130 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה, וזאת על הכנסות בשורה העליונה של 851.7 מיליון דולר, שנותרו זהות לאלה של הרבעון המקביל.

