זולים וכמעט בלתי ניתנים ליירוט: הבלונים חוזרים לשדה הקרב

טכנולוגיה צבאית מימי המהפכה הצרפתית מתעוררת לתחייה בשדה הקרב המודרני, המונע על ידי בינה מלאכותית. ממלחמת רוסיה באוקראינה ועד לאוקיינוס ​​השקט - הבלונים חוזרים לשטח בתמיכתם של חידושים טכנולוגיים מתקדמים בתחומי החיישנים והאוטונומיה.

המערכות המרחפות הזולות מסוגלות לרגל, לחבר רשתות תקשורת ולהעביר מטענים. הן כמעט ולא מתגלות על מסכי המכ"ם, וממריאות גבוה מעל שידורי לוחמה אלקטרונית שמשביתים מכשירים מוטסים אחרים. הבלונים גם נושאים נשק, לרבות רחפני תקיפה חד־כיווניים, למרחק של אלפי קילומטרים.

"כל דבר שאפשר לעשות ממטוס, אפשר גם מבלון"

צבאות בעולם, גדולים כקטנים, מבחינים בכך. פיטר פיליפס, קצין מבצעים מיוחדים לשעבר בארה"ב, אומר כי "כל דבר שאפשר לעשות ממטוס, אפשר לעשות מבלון - ורוב המדינות לא מחפשות אותם". בינתיים, רוסיה ובעלות בריתה, מבלארוס ועד צפון קוריאה, משתמשות בבלונים כדי לאיים על שכנותיהן.

אך אף מדינה לא הרחיקה לכת בשימוש בבלונים יותר מאוקראינה, שמשתמשת בהם כדי לבצע תקיפות נועזות בתוך רוסיה, וגם לצורכי סיור ותחבורה. קייב, שאין לה מימון וגישה לכמויות מספקות של נשק מתוחכם, פנתה לבלונים כחלופה זולה המגיעה עם היתרון האסימטרי של תנאי הרוח המקומיים. "זה הכרחי, מכיוון שלעולם לא יהיו לנו מספיק רחפנים וטילים לתקיפה עמוקה", אומר יורי ויסובן, מייסד־שותף של סטארט־אפ הבלונים Aerobavovna מקייב.

אוקראינה החלה להשתמש בבלונים זמן קצר לאחר פלישת רוסיה, כדי להטיל פצצות או רימונים וכדי לשחוק את ההגנה הרוסית על ידי נשיאת מטענים שתוכננו להידמות למטוסי קרב במכ"ם. בשנת 2024, אוקראינה החלה להשתמש בבלונים גם כמערכת שיגור לכלי נשק קטנים מסוג קמיקזה, שמטיסים את עצמם למטרה מדויקת.

השילוב יצר דרך לפגוע עמוק בשטח רוסיה - לכוון לשדות הנפט, בתי הזיקוק, מסופי הספנות ומסילות הרכבת - ולהחליש את כלכלתה, אומרים גורמים הבקיאים בתחום. שירות הביטחון האוקראיני, ה־SBU, סירב להגיב, והמטה הכללי של הכוחות המזוינים, הפיקוד הצבאי המרכזי של המדינה, לא השיב לבקשת תגובה.

על פי דיווחים של כלי תקשורת רוסיים, כוחות אוקראינים השתמשו בשנה שעברה בבלונים בהתקפות על בתי זיקוק לנפט ברוסיה, ועל מוסקבה וריאזאן. הבלונים שימשו גם לשליחת רחפני תקיפה למוסקבה בדצמבר, במבצע שאילץ סגירה זמנית של שדות תעופה מרכזיים, אומרים מקורות. "הם יכולים לעשות את זה בלי הפסקה עד שיתישו את מערכת ההגנה האווירית הרוסית, כי בלונים הם זולים", אמר רוברט זוברין, מהנדס אווירונאוטיקה ומייסד פגסוס אירוספייס מקולורדו, המייצרת בלונים לצרכים צבאיים.

בזכות ה־AI, הבלונים לא תלויים רק בכיוון הרוח

לרוב בלונים נתונים לחסדי הרוח. באוקראינה למשל, הרוחות נושבות מזרחה - מה שאומר שבלונים מרחפים באופן טבעי לכיוון רוסיה. לדברי מפעילי בלונים, השילוב של AI עם נתוני חיזוי מזג אוויר מסייע לפגוע במטרות רחוקות בדיוק הולך וגובר. הבלונים מתרוממים ויורדים באמצעות פתחי אוורור או מדחפים.

אנדרו אוונס מיחידת המודיעין של צבא ארה"ב מציין שהפלת בלון שעלותו כמה מאות דולרים עשויה לעלות לאויב מיליוני דולרים. לדבריו, צבא ארה"ב כבר הוציא יותר מ-10 מיליון דולר על בלונים בשלוש השנים האחרונות. הצעת חוק התקציב המרכזית של הנשיא טראמפ בשנה שעברה כללה 50 מיליון דולר לפיתוח ורכש של בלונים צבאיים המגיעים לגובה רב. בין השימושים הצפויים עבורם נמנים הובלת נשק ואספקה ​​ברחבי האוקיינוס ​​השקט, וריגול במקרה של סכסוך עם סין.

הצבא יבחן את יכולות התקיפה מבלונים במהלך תרגיל באוקיינוס ​​השקט במרץ הקרוב, אומר קצין הטכנולוגיה הראשי של צבא ארה"ב, אלכס מילר. לאחר ניסוי מוצלח בשנה שעברה בהטסת בלונים ממרחק של מאות קילומטרים בפנים היבשת אל מעל לאוקיינוס ​​האטלנטי, שבו הם סיפקו מודיעין ותקשורת לכוח ימי, הצבא מתכונן כעת לשיגור של עד מאה בלונים המתואמים זה עם זה ועם מערכות נשק אחרות. "המטרה היא להרחיב את הטווח", אומר מילר.

בלונים שימשו לראשונה בלוחמה במהלך המהפכה הצרפתית. הם מולאו במימן, ושימשו ככדורים פורחים לסיור ואיסוף מודיעין על עמדות אויב, כאשר נוסעיהם שרטטו מפות ביד. הם מילאו תפקיד משמעותי יותר במלחמת האזרחים האמריקאית, וזמן קצר לאחר מכן במלחמת צרפת־פרוסיה. במהלך מלחמת העולם הראשונה, ספינות אוויר קשיחות ומלאות גז, המכונות צפלינים, ביצעו את משימות ההתקפה הראשונות על אנגליה.

בשנת 2023, בלון ריגול סיני ריחף ברחבי צפון אמריקה במשך שבוע, עד שהצבא האמריקאי הפיל אותו מול חוף האוקיינוס ​​האטלנטי. גורמי ביטחון לאומי רבים ראו בתקרית מבוכה עבור וושינגטון. סגירת המרחב האווירי סביב שדה תעופה באל פאסו בשבוע שעבר, לאחר ששירותי הגנת הגבולות של ארה"ב הציבו בו לייזר נגד רחפנים בגלל מה שהתברר כבלוני מסיבה, הדגימה את האופן שבו בלונים יכולים לבלבל את מערכות ההגנה האווירית.

בלוני הגובה הרב של ימינו פתחו אזור גובה חדש של עליונות אווירית, מעל לרחפנים ומטוסי קרב ומתחת ללווינים. בלונים אלה יכולים להתקפל לגודל של תרמיל גב, הם מצוידים במצלמות קלות משקל ובחיישנים אחרים, והם מונעים על ידי השמש, באמצעות חומרים סופגי קרני שמש או פאנלים סולאריים קטנים. הם יכולים להתאים את מסלולם באופן אוטונומי, ומפעיליהם יכולים לבצע עדכוני תוכנה כדי לשנות את משימת הבלון.

"הכטב"מים הפכו את הבלון לרלוונטי שוב"

זוברין, מייסד פגסוס אירוספייס, שהוא גם אחד המוחות המובילים בתחום חקר מאדים, בילה שנים בבדיקות בלונים שתוכננו לנחות ביום מן הימים על כוכב הלכת האדום עבור נאס"א. בלונים אלה מעולם לא הגיעו לחלל החיצון, אך כאשר מלחמת אוקראינה החלה, הוא נזכר בתועלת הטמונה בהם. "הכטב"מ הקטן הפך את הבלון לרלוונטי שוב", אמר.

הוא הקים את פגסוס בשנת 2024 מכספו הפרטי עם קומץ מהנדסים בקולורדו ובמזרח אירופה. הבלונים של זוברין מוטלים ממטוסים, ממסוקים או מרחפנים, מתמלאים באוויר כמו מצנח, וסופגים את חום השמש כדי להישאר באוויר. אין להם מכלי גז, ולכן הם קלים יותר להובלה וזולים מספיק כדי שיהיה אפשר להשליך אותם בכל מקום שבו הם נוחתים. "אם אתה משגר את הבלון שלך משדה פתוח אתה בסיכון למתקפת נגד", אמר זוברין, שגייס מאז 2.5 מיליון דולר בהון סיכון.

בקייב, ויסובן החליף את עסקי תיירות הצניחה החופשית שלו בלוחמת בלונים, לאחר שרוסיה פלשה לאוקראינה. כיום, Aerobavovna מספקת לצבא האוקראיני בלונים מעוגנים לקרקע, המשמשים ליד קווי החזית כדי להעביר אותות רדיו ולזהות אותות אויב. החברה מייצרת גם בלונים הנושאים מטענים לתקיפות עמוקות ברוסיה.

חברת Planetfall, שבסיסה בבריטניה ובגרמניה, פיתחה רחפני תקיפה המושלכים על ידי הבלונים שלה בגובה של כ־30 ק"מ, שבו טמפרטורות קיפאון ואוויר דליל גורמים הרס לרחפנים רגילים. לאחר ההפלה, כלי הטיס הלא ממונע יכול לפגוע במטרה באופן כמעט אנכי, מה שהופך אותם לכמעט בלתי אפשריים ליירוט, עם היתרון הנוסף של היעדר קשר רדיו או חתימת חום ממנוע שתסגיר אותם, כך אומר המייסד ויקטור פרייהר פון סוסקינד. לחברה חוזי מחקר ופיתוח עם הצבא הבריטי, ואוקראינה השתמשה במערכות שלה.

איתן ת'ורנטון אמר שהוא התאהב בבלונים בגיל 17 - לפני חמש שנים - לאחר שקרא על פרויקט של גוגל שהחזיק בלון מעל פורטו ריקו במשך שנה כמעט. החברה שלו, Mach Industries שבסיסה בדרום קליפורניה, הקימה בשנה שעברה פרויקט בלונים ופיתחה דרך חדשה לייצור חומרים ללא תפירה ידנית, שמפחיתה באופן דרסטי את העלות.

פעם חיינו בעולם שבו בנינו מערכות כבדות ויקרות מאוד, וכל שיגור שלהן היה כמו לעמוד על הרציף ולהיפרד לשלום מאוניית המייפלאואר", אמר אוונס מהצבא האמריקאי. "זה כבר לא העולם שבו אנחנו חיים היום".