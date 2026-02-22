משפחת ראש השב"כ לשעבר הבטיחה הנפקה של 2 מיליארד שקל

הנפקת חברת תמציות הטעם והריח פרודלים, של משפחת ברזובסקי בדרך להשלמה לפי שווי של כ-2.09 מיליארד שקל (לפני הכסף).

במסגרת ההנפקה, אותה מובילות אי.בי.אי חיתום וברק לאומי חתמים, צפויה פרודלים לגייס כ-390 מיליון שקל, בתמורה לכ-15% מהחברה. הללו, יביאו את שווי החברה לכ-2.48 מיליארד שקל. זאת, לאחר שהיא זכתה לביקושים גבוהים מצד הגופים המוסדיים המקומיים, שהשתתפו ברובם.

● ראיון | "כשאחד המתחרים הוא המנכ"ל זה אתגר": המתווך במכירת צים חושף את הקלף המנצח בעסקה

● פרשנות | תיאבון שלא נגמר: למה חברה עם 19 אלף דירות בצנרת צריכה עוד 10,000?

החזקות בעלת השליטה, משפחת ברזובסקי - משפחתו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, אמנם צפויות להצטמצם בעקבות המהלך, אך היא תמשיך להחזיק בשליטה. מייסד החברה, ד"ר נח ברזובסקי (85), המכהן כיו"ר ונשיא החברה צפוי להחזיק במניות בשווי של כ-785 מיליון שקל. ילדיו, צחי ברק המכהן כמנכ"ל ומנהל מכירות ראשי, ורעות ברזובסקי־גוטמן יחזיקו במניות בשווי של כ-535 מיליון שקל וכ-135 מיליון שקל בהתאמה.

ההנפקה צפויה להוות הצפת ערך גם עבור בעלי המניות הגדולים הנוספים של פרודלים, ובראשם, החברה לישראל של עידן עופר, שנכנסה להשקעה בפרודלים בשנה שעברה והחזיקה טרם ההנפקה 29% ממניות החברה (בשווי של 575 מיליון שקל), ואת קבוצת הביטוח הראל המחזיקה ב-8.6% (180 מיליון שקל).

עיקר פעילות החברה באירופה

פרודלים שהוקמה ב־1991 עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של פתרונות טבעיים לתעשיות המזון והמשקאות, תוך התמקדות בטעמים וריחות (תחום בו פועלת תורפז הציבורית). לפי התשקיף שהגישה החברה, היא מתמחה בעיבוד חומרי גלם שמקורם בצומח ובהפקת רכיבים טבעיים מחומרי הגלם, לרבות מיצים מרוכזים, שמנים אתריים, תמציות טעם וריח, ארומות, סיבים תזונתיים, צבעי מאכל טבעיים ועוד.

הכנסות החברה ב־2025 עמדו על 341 מיליון דולר, עלייה של 2.5% לעומת 2024, וה־EBITDA שלה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב־36 מיליון דולר. הרווח התפעולי ב־2024 עמד על 24.8 מיליון דולר, עלייה של 18% לעומת 2024.

עיקר הפעילות של פרודלים מתבצע באירופה - 41.5% מהמכירות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 מגיעות מאירופה למעט גרמניה; 27.2% מגרמניה; 28.9% מהמכירות היו בארה"ב.

תשקיע במחקר ופיתוח מוצרים חדשים

פרודלים מייעדת את התמורה מההנפקה, יחד עם מקורותיה העצמיים ומקורות המימון שלה, למימון פעילותה העסקית השוטפת ויישום האסטרטגיה שלה - כולל ביצוע רכישות אסטרטגיות להתרחבות בתחומי הפעילות הקיימים, לפיתוח מוצרים חדשים, להשקעה במחקר ופיתוח ועוד.

החברה פועלת במספר תחומים. בתחום פתרונות המיץ היא מתמקדת בעיבוד פירות וייצור מיצים ורכזים. זהו התחום המרכזי שלה עם הכנסות של 222 מיליון דולר ו־EBITDA של 28 מיליון דולר, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025.

תחום נוסף הוא פתרונות רכיבים ייחודיים (SIS), שמהווה מנוע צמיחה עבורה וכולל פיתוח, ייצור ושיווק של חומרי גלם ופתרונות ייחודיים לתעשיות המזון, המשקאות, הריחות, הטעמים ותוספי התזונה. החברה מציינת בתשקיף שהתחום הוערך ב־142.5 מיליארד דולר ב־2023 וצפוי לגדול ל־215.8 מיליארד דולר ב־2030, שיעור צמיחה שנתי ממוצע של 6.1% - כשהחברה פונה לשוק המזון שמהווה כ־2/3 מסך תחום ה־SIS. תחום זה ייצר לה הכנסות של 36.9 מיליון דולר ו־EBITDA של 6.2 מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025.

עוד תחום בו פועלת פרודלים הוא Solos - פתרונות להפחתה והסרת אלכוהול ממוצרים, והחברה מגדירה אותו כמנוע צמיחה חדשני ומשלים לפעילותה. התחום מתמקד בטכנולוגיות ושירותים להפרדת אלכוהול ממשקאות. זאת תוך שמירה על מאפייני הטעם והארומה שלהם, בטכנולוגיה ייחודית של חברה שנרכשה ב־2022.

לדברי החברה, יש מגמה של ירידה משמעותית במכירת אלכוהול בשל מודעות גוברת לבריאות וטרנדים של אורח חיים בריא. מנגד שוק המשקאות ללא אלכוהול או מופחתי אלכוהול נמצא בצמיחה מואצת (מ־170.7 מיליון דולר ב־2019 ל־509.6 מיליון דולר ב־2023, וצפי לעבור השנה את רף מיליארד הדולר). פרודלים מעוניינת להתרחב בתחום ומקימה מרכזי שירות ומפעלים בארה"ב ובאירופה. נכון להיום זהו תחום הפעילות הקטן ביותר בחברה, עם הכנסות של פחות ממיליון דולר ו־EBITDA שלילי של 491 אלף דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025.