ג'נסן הואנג בראיון לאחר פרסום דוחות אנבידיה: "השווקים טעו"

שעות ספורות לאחר שענקית השבבים אנבידיה היכתה פעם נוספת את תחזיות השוק ופרסמה דוחות כספיים מצויינים וצפי מכירות אופטימי המונע מביקוש חסר תקדים לבינה מלאכותית, מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, התראיין לרשת CNBC.

במהלך הראיון, ביקש הואנג להרגיע את החששות הגוברים בוול סטריט מכך שהבינה המלאכותית תהווה איום קיומי שיפגע קשות במודל העסקי של חברות התוכנה המסורתיות ואמר: "אני חושב שהשווקים טעו". לדבריו, במקום להחליף את החברות, ה-AI יחזק אותן ויהפוך אותן ליעילות יותר.

ה-AI הוא מנוע צמיחה, לדבריו, ולא "קניבליזציה". המעבר מתוכנה רגילה ל-AI מתרגם ישירות לצמיחה ולגידול בהכנסות. הוא דחה את החשש שבינה מלאכותית תבטל את הצורך ברישיונות תוכנה (SaaS), וטוען שהביקוש רק יגבר ככל שהכלים יהיו חכמים יותר. "במקום לבצע "קניבליזציה" לתוכנה, ה-AI הסוכנותי (Agentic AI) יהיה המאיץ הגדול ביותר לפריון התוכנה שראינו אי פעם".

אנבידיה עקפה בדוחותיה את הצפי, הן בשורת ההכנסות והן ברווח. ההכנסות זינקו ב-73% לעומת אשתקד והגיעו ל-68.1 מיליארד דולר. הכנסות ממרכז הנתונים צמחו ב-75%, הרווח גולמי היה 75%, ועמד ביעד הרווחיות הגבוה שהציבה החברה. החברה צופה הכנסות של כ-78 מיליארד דולר ברבעון הבא, הרבה מעל הערכות האנליסטים.

בשיחת הוועידה עם האנליסטים שהתקיימה זמן קצר לאחר פרסום הדוחות, הואנג ביקש להרגיע את החששות מהיווצרות בועה בשוק שבבי ה-AI. הוא הדגיש שהביקוש לשבבי ה-Blackwell החדשים "הוא פשוט מטורף. הוא עולה על ההיצע ואנו מצפים שזה יהיה המצב במשך זמן מה".

"הלקוחות שלנו מבינים שמחשוב שווה הכנסות".