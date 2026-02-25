עושה את זה שוב: אנבידיה מכה את תחזיות השוק

אנבידיה חותמת הלילה (רביעי) את עונת הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה עם דיווח על הכנסות של 68.1 מיליארד דולר, בהשוואה לציפיות השוק שעמדו על 66.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, ולתחזיות שאנבידיה עצמה פרסמה ברבעון הקודם - 65 מיליארד דולר.

מניית החברה עולה בכ-3.5% במסחר המאוחר.

הכנסות ממרכז הנתונים: 62.3 מיליארד דולר (צמיחה של 75% לעומת אשתקד) - זהו המנוע המרכזי שמוזן מביקוש לשבבי ה-Blackwell. הרווח גולמי: 75% (GAAP), עמידה בדיוק ביעד הרווחיות הגבוה שהציבה החברה.

החברה סיפקה תחזית חזקה מאוד לרבעון הראשון של שנת הכספים 2027, מה שמרגיע את החששות מ"בועת AI" ומצביע על כך שהביקוש רק הולך ומתגבר: צפי הכנסות ל-Q1: כ- 78 מיליארד דולר. הרווח גולמי הצפוי: סביב 75%, כחלק מההערכות התפעוליות לשנה הקרובה.

הפעילות הישראלית של אנבידיה ממשיכה להכות גלים עם צמיחה של 266% בשנה. ההכנסות בין רבעון לרבעון צמחו ב- 37% בין הרבעון ה 3 ל-4. מלאנוקס היא החטיבה הכי צומחת של אנבידיה , כשהכנסותיה כבר חמישית מכלל ההכנסות ממעבדים גרפיים.

בכל הפעמים בהם דיווחה אנבידיה בשנה האחרונה המשקיעים הגיבו בירידת המנייה. לאחר דיווחי הרבעון השלישי של השנה שעברה, שבה עקפה אנבידיה את התחזיות במעל ל- 2 מיליארד דולר הגיבו המשקיעים בירידה של 7.8% ביום המסחר העוקב. ירידות במסחר נרשמו גם בימים שלאחר שאנבידיה עקפה את הציפיות ברבעונים שקדמו לו.

למה המניה מדשדשת?

למרות הקפיצה הרצופה בהכנסות מדי רבעון, המשקיעים מודאגים מהסטגנטיות היחסית במנייה, על רקע האפשרות לאבד נתחי שוק לגוגל ו- AMD. מטא אמנם הכריזה על עסקה גדולה עם אנבידיה, מבלי לציין נפחים וסכומים, אך במקביל הבטיחה לרכוש מעבדים ב- 60 מיליארד דולר מהמתחרה AMD, כולל אפשרות לרכוש 10% ממניות החברה.

אנבידיה היא אחת המניות הסטגנטיות ביותר בקרב ענקיות הטכנולוגיה, ואחרי שני הדיווחים הכספיים האחרונים מנייתה דווקא ירדה. במחצית האחרונה של השנה היא עלתה בקושי ב- 9%, ומאז תחילת השנה היא מזדחלת סביב עלייה של 1%-2%, נתון משופר רק במעט ביחס לנאסד"ק או ל- S&P 500 . לשם השוואה, בחצי השנה האחרונה עלתה מניית גוגל ב- 50%, ברודקום עלתה ב- 14%, אפילו מניית המתחרה הישירה AMD שספגה מפולת משמעותית לפני כשבועיים, עקפה את אנבידיה במהלך חצי השנה הזו עם עלייה של כמעט 30% במהלך מחצית השנה האחרונה.