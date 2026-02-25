הישראלית שצוללת במעל 30% במסחר המוקדם בוול סטריט

מניית אודיטי טק נופלת במעל 30% בטרום מסחר בוול סטריט, לשפל של כל הזמנים. זאת, אחרי שחברת הטכנולוגיה לעולם היופי פרסמה דוחות טובים לרבעון הרביעי של 2025 ולשנה כולה, אך סיפקה תחזית נמוכה לרבעון הראשון - על רקע אתגר בו היא נתקלת עם שותף הפרסום שלה, שהוביל לגידול בעלויות רכישת לקוח.

● האנליסטים מתיישרים עם השוק: מניית התוכנה שמחיר היעד שלה נחתך ב־70%

● המניה שנמחקת מהבורסה בתל אביב אחרי 25 שנים

בחברה מעריכים שהנושא נפתר וצופים שיפור מהותי במחצית השנייה של שנת 2026, אך כרגע הם לא מפרסמים תחזית שנתית, ומצפים לעשות זאת בחודשים הבאים, כשתהיה לחברה יותר ראות קדימה. בינתיים, באודיטי טק מסתפקים בתחזית לרבעון הראשון של השנה - בו צפויה ירידה של 30% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל ב-2025. ברבעון המקביל, ההכנסות היו כ-268 מיליון דולר, כך שמדובר על הכנסות צפויות של כ-188 מיליון דולר בלבד.

אורן הולצמן, מנכ"ל החברה, הסביר כי אודיטי טק חוותה אי־התאמה עם שותף הפרסום הגדול שלה, כנראה כתוצאה משינויים באלגוריתם, מה שהוביל לעלויות גבוהות באופן חריג, שהגדילו את עלויות רכישת הלקוח משמעותית מעל למה שתואם לשוק או להיסטוריה של החברה. "אנו מאמינים שזיהינו את שורש הבעיה וביצענו את הפעולות הנדרשות, שאנו מקווים שיובילו להתקדמות משמעותית ברבעון השני של השנה ויחזירו את עלויות הרכישה לרמות נורמליות ברבעון השלישי או הרביעי", אמר הולצמן. הוא הדגיש כי "אין כל שינוי באסטרטגיה או במיקוד שלנו לטווח הארוך. המדדים הבסיסיים של העסק נותרו חזקים מאוד".