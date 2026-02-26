הרווח הנקי של מזרחי טפחות בשנת 2025: 5.6 מיליארד שקל

בנק מזרחי טפחות , בניהולו של משה לארי, רשם רווח נקי של 5.6 מיליארד שקל אשתקד, עלייה מתונה של 3.2% ביחס לשנה הקודמת. מדיניות שר האוצר סמוטריץ והפיקוח על הבנקים, שכפו מס מיוחד על רווחי הבנקים לצד אימוץ מתווה הטבות וולנטריות, "עלו" לשורת הרווח הנקי 400 מיליון שקל. אלמלא אותן הוראות ורגולציות, היה מסתכם הרווח הנקי של הבנקים ב-6 מיליארד שקל. ברבעון הרביעי עצמו, הציג מזרחי טפחות צמיחה חזקה יותר ברווח הנקי של 7.5% וזה הסתכם ב-1.4 מיליארד שקל.

עם סיכום שנת 2025, הציג מזרחי טפחות תשואה על ההון של 17%, ירידה למול 18.5% בשנה הקודמת. ברבעון הרביעי, עמדה התשואה על ההון על 16.3%, החלשות גם כן למול 16.9% ברבעון האחרון בשנת 2024. הבנק הצליח להגדיל את האשראי לציבור בקצב דו-ספרתי של 12% וזה הסתכם ב-400.5 מיליארד שקל. הגידול במתן האשראי לציבור נרשם, בין היתר, בזכות צמיחה חדה של 20.4% באשראי לסקטור העסקי בסגמנטים השונים. כמו כן, רשם הבנק עלייה של כ-9% בתיק ההלוואות לדיור.

פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-448.4 מיליארד שקל, עלייה של 14% בתוך שנה. מזרחי טפחות הודיע כי יחלק מחצית מהרווח הנקי שרשם ברבעון הרביעי לבעלי המניות - סכום של 702 מיליון שקל. בסיכום שנת 2025, כולל ההכרזה על החלוקה הנוכחית, חילק הבנק רווחים (לא כולל חלוקה בפברואר אשתקד בגין שנת 2024) בסכום של 2.6 מיליארד שקל כדיבידנד לבעלי המניות, קרוב למחצית הרווח הנקי המצטבר ב-2025.

מניית מזרחי טפחות, שעלתה בשנה החולפת בכ-44%, נסחרת כיום במחיר שמעניק לו שווי שוק של 64 מיליארד שקל, מה שממצב אותו לפי נתון זה בגודל השלישי מבין חמשת הבנקים הגדולים במשק. שני הבנקים הגדולים שמעליו הם לאומי והפועלים, ומתחתיו דיסקונט והבינלאומי.

מנכ"ל הבנק לארי ציין עם פרסום התוצאות כי "תוצאות הבנק בשנת 2025, שהיא השנה הראשונה בתוכנית האסטרטגית החדשה, עומדות בהלימה ליעדים הרב-שנתיים שלנו, ומוכיחות, שוב, את יכולתם הייחודית של מזרחי-טפחות, על עובדיו ומנהליו המסורים והמחויבים, לסמן לעצמם יעדים אתגריים ולעמוד בהם".