החודש הכי חזק של מיטב אי פעם ושיא של 3 שנים נשבר בתעשיית הגמל

בית ההשקעות מיטב שהפך בחודש שעבר גם לחברת הגמל הגדולה בישראל על חשבון אלטשולר שחם , רושם לעצמו הישג נוסף. בינואר 2026 הוא העביר מהמתחרים כמעט 2.4 מיליארד שקל, שיא כל הזמנים מבחינת החברה בגיוסים לחודש אחד. זהו גם החודש השלישי ברציפות שבו מיטב שובר את השיא של עצמו, כשנדמה כי מכונת השיווק של בית ההשקעות עובדת כעת שעות נוספות. בשנה שעברה הבית היה במקום השלישי מבחינת העברות כשהעביר מהמתחרים בשנה כולה 11.4 מיליארד שקל.

למעשה, החודש הזה של מיטב הוא גם השלישי הכי טוב אי פעם לחברה בודדת בתעשיית הגמל. החודש הכי טוב בכל הזמנים שייך לבית ההשקעות מור שגייס בדצמבר 2022 שיא של 2.9 מיליארד שקל. החודש השני הכי טוב שייך לאלטשולר שחם שגייס בדצמבר 2020 סכום של 2.5 מיליארד שקל.

ובחזרה למיטב, בית ההשקעות גם פותח פער בצמרת גופי הגמל שכן מיטב מנהל כיום 136 מיליארד שקל. אחריו נמצא אלטשולר שחם עם כמעט 125 מיליארד שקל, אחר כך מור עם 108 מיליארד שקל והפניקס עם 102.

אם כבר הזכרנו את חברת הביטוח הפניקס, היא נמצאת במקום השני במגייסים בחודש ינואר, ובפער גדול מאוד, עם העברה חודשית ממתחרים נאה של 950 מיליון שקל. בשנה שעברה גייסה הפניקס 4.8 מיליארד שקל, כשהיא סיימה את השנה במקום השלישי בטבלת התשואות במסלול הכללי של קרנות ההשתלמות.

במקום השלישי בחודש ינואר נמצא בית ההשקעות אנליסט , עם גיוס של 686 מיליון שקל. אנליסט היה כוכב הגיוסים בשנה שעברה כשהצליח להעביר ממתחריו 15.1 מיליארד שקל. צמוד אליו בגיוסים בינואר נמצאת חברת הביטוח הראל עם גיוס של 635 מיליון שקל.

אלטשולר וילין לפידות שוב בתחתית

בצד התחתון של הטבלה אין הפתעות. גופי החיסכון שחשופים יותר לחו"ל ומציגים בשנה האחרונה תשואות חלשות יחסית למתחרים הם אלטשולר שחם וילין לפידות . ילין לפידות איבד למתחרים בחודש ינואר סכום של כמעט 1.3 מיליארד שקל, החודש השני הכי גרוע שלו אי פעם, כשהוא רושם לעצמו חולשה שנמשכת כבר יותר מחצי שנה. בשנה שעברה איבד ילין לפידות למתחרים 4.2 מיליארד שקל ותפס בכך את המקום האחד לפני אחרון.

ובמקום האחרון נמצא, שוב, בית ההשקעות אלטשולר שחם שממשיך לאבד כספים בקצב מהיר. בחודש ינואר איבד אלטשולר שחם למתחרים עוד 2.8 מיליארד שקל, החודש הגרוע ביותר שלו מאז אמצע שנת 2023. בשנה שעברה איבד אלטשולר שחם למתחריו לא פחות מ-22.3 מיליארד שקל ומאז שהחל לאבד את הכספים למתחרים (בשנת 2021) איבד הבית יותר מ-123 מיליארד שקל, כמעט כמו כל היקף הנכסים הכולל שמנהל הגוף כיום בתחום הגמל.