רגע לפני ז'נבה: עסקת הנשק האחרונה של איראן וסין

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: וושינגטון מטילה סנקציות חדשות על איראן, הונגריה מאיימת על אוקראינה ומדורו נתקל בבעיה חדשה.

● איראן לא לבד: צפון קוריאה חושפת רשימת יעדים לתקיפה

● "תרגיעו": המדינה המפתיעה ששולחת מסר מאיים לסין

איראן

לפני הפסגה בז'נבה, וושינגטון וטהרן הכינו "הפתעות"

יומיים בלבד לפני שהחל סבב השיחות השלישי בין איראן לארה"ב בז'נבה, הצדדים ביצעו שני מהלכים משמעותיים: ברויטרס נחשף כי טהרן קרובה לחתימה על עסקת נשק עם סין לרכישת טילים נגד ספינות ( CM-302 ), שבין השאר יכולים לפגוע בנושאות מטוסים ולהתחמק ממערכות הגנה.

נושאת המטוסים האמריקאית פרורד בדרכה למזרח התיכון / צילום: Reuters, dparody/Instagram

על פי מומחים, מדובר בשדרוג דרמטי לארסנל האיראני, ובמקביל ייתכן שהמהלך משדר מסר ישיר לארה"ב, שממשיכה לשלוח כוחות צבאיים למזרח התיכון. "זה משנה את כללי המשחק", אמר מומחה לרויטרס.

מן הצד השני, משרד האוצר האמריקאי הכריז השבוע על סנקציות חדשות נגד למעלה מ-30 ישויות שמסייעות לאיראן למכור נפט בניגוד לסנקציות. בכך שלחה וושינגטון מסר חד וברור למשטר האיתוללות - החנק הכלכלי נמשך, גם תוך כדי משא ומתן.

סבב השיחות החדש בין איראן לארה"ב החל ביום חמישי בבוקר בז'נבה, ונתפס כקריטי במאמצים להגיע לפתרון דיפלומטי. על הפרק: תוכנית הגרעין האיראנית, שלטענת הנשיא טראמפ נפגעה מתקיפות אמריקאיות ב־2025 ,אך מתאוששת בהדרגה.

הונגריה

פותח חזית חדשה מול אוקראינה? אורבן שולח חיילים לגבול

בעוד אוקראינה מציינת 4 שנים למלחמה מול רוסיה, השבוע נפתחה חזית חדשה - הפעם מצד הונגריה. ראש הממשלה ויקטור אורבן הכריז כי קייב מתכננת לחבל במערכת האנרגיה ההונגרית, ושלח חיילים לשמור על מתקני תשתית קריטיים. לטענת אורבן, הוא מחזיק במידע מודיעני שמשקף זאת.

ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן / צילום: Reuters, Bernadett Szabo

הרקע: צינור הנפט דרוז'בה, שמוביל נפט רוסי דרך אוקראינה להונגריה ולסלובקיה, מושבת מינואר. קייב אומרת שמדובר בנזק ממתקפת הרחפנים שביצע הקרמלין ושהתיקונים לוקחים זמן. רוברט פיצו ראש ממשלת סלובקיה ואורבן, בטוחים שמדובר בהחלטה פוליטית - עונש על קשריהם עם מוסקבה . בין השאר, הונגריה הטילה וטו על סנקציות אירופיות חדשות נגד רוסיה ועל הלוואה ענקית לאוקראינה.

מקסיקו

לאחר חיסול "מלך הסמים": האם מונדיאל 2026 בסכנה?

כשאוהדי כדורגל מרחבי העולם מתכננים את טיסותיהם למונדיאל 2026, מקסיקו עסוקה בלכבות שריפה אחרת. ביום ראשון חיסל הצבא את נמסיו אוסגרה סרוונטס, ("אל מנצ'ו"), מנהיג קרטל חליסקו, סוחר הסמים המבוקש ביותר במקסיקו. בתגובה, חברי הקרטל הציתו אוטובוסים, הקימו מחסומים ושיתקו ערים. כתוצאה מהמהומות, דחו משחקי ליגה ברחבי מקסיקו, כולל בגואדלחרה - העיר שצפויה לארח את המונדיאל ביוני הקרוב.

נמסיו אוסגרה סרוונטס (''אל מנצ'ו'') / צילום: Reuters, USA TODAY Network

נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום ניסתה להרגיע את הרוחות ויצאה לתקשורת בהודעה: "אין סיכון לאוהדי המונדיאל, אנחנו ערבים לכך". נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו הוסיף כי הוא "רגוע מאוד" והבטיח כי "הכול יהיה מרהיב".

אבל המציאות בשטח מראה אחרת. גואדלחרה, שתארח ארבעה משחקי מונדיאל, הייתה השבוע אחוזת פאניקה. מקסיקו תארח 13 מתוך 104 משחקי הטורניר - ויש לה פחות מארבעה חודשים להוכיח שהיא יכולה לשמור על הסדר.

ונצואלה

לאחר לכידתו, ארה"ב הטילה מכה נוספת על מדורו

ניקולס מדורו, נשיא ונצואלה המודח, כבר נמצא שבעה שבועות מאחורי סורג ובריח בניו יורק, אבל הדרמה הגדולה של משפטו עדיין לא התחילה. כעת, זו לא בדיוק הצרה היחידה שלו: ממשל טראמפ חוסם את ממשלת ונצואלה מלשלם את שכר הטרחה של עורכי הדין של הנשיא המודח.

ניקולס מדורו בדרכו לביהמ''ש בניו יורק / צילום: Reuters, Eduardo Munoz

עורך דינו של מדורו, בארי פולאק, הגיש לבית המשפט הפדרלי במנהטן מכתב חריף: משרד האוצר האמריקאי אישר ב־9 בינואר את תשלום שכר הטרחה על ידי ממשלת ונצואלה - ואז ביטל את האישור תוך פחות משלוש שעות, ללא כל הסבר. מדורו, לדבריו, אינו יכול להרשות לעצמו לממן את הגנתו באופן עצמאי.

ארה"ב לכדה ב־3 ינואר את מדורו ואשתו בפשיטה צבאית בקראקס, הביאה אותו לאמריקה לעמוד לדין. הדיון הבא בתיק נקבע ל־17 במרץ. לאחר הפעולה, סגניתו של מדורו, דלסי רודריגס, התמנתה לתפקיד הנשיאה בפועל.

מאז כניסתה לתפקיד, וייתכן גם בגלל לחץ מוושינגטון, היא פתחה את תעשיית הנפט של ונצואלה להשקעות אמריקאיות, שחררה אסירים פוליטיים וחידשה את התקשורת הישירה עם הבית הלבן, וזאת לראשונה מאז שטראמפ סגר את השגרירות ב־2019.