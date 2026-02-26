רשות התחרות הודיעה היום כי החליטה להמליץ למשרד התחבורה לחדש את זיכיון הייבוא של מותג הרכב "צ'רי" שבידי קבוצת קרסו מוטורס, בינתיים לשנה אחת בלבד. בחינת חידוש המותג בוצעה במסגרת בחינה תחרותית מקיפה של זיכיונות יבוא רכב, שמוחזקים בידי יבואנים גדולים עם נתח של למעלה מ-10% משוק הרכב הישראלי, זאת כחלק מבחינה תחרותית כוללת של ענף הרכב, שמתבצעת במשרד התחבורה.

רשות התחרות כותבת בחוות הדעת כי "לקרסו פעילות משמעותית ביבוא כלי רכב פרטיים, רובה נובעת מפעילותה עם התוצר צ'רי, אך גם מתוצרים נוספים ובעיקרם רנו וניסאן. ככלל החזקה של שחקן בודד בתוצרים מתחרים עשויה להעלות חששות תחרותיים. יחד עם זאת בנסיבות המקרה הפרטני עולה כי חידוש הרישיון אינו עלול לפגוע בתחרות ואי-חידוש הרישיון אינו צפוי לקדם את התחרות".

בהתאם לכך, המליץ הממונה על התחרות כי "אין מקום למנוע את חידוש רישיון היבוא של קרסו למותג צ'רי" אך יש להגביל אותו לתקופה בת שנה.

יצוין כי רשות התחרות הגישה עד כה המלצות שלא לחדש את הזיכיון של מספר מותגים נוספים ובהם המותג GAC, שבידי יוניון מוטורס, ומותגים שונים שבידי חברת טלקאר. עד כה הוארכו הזיכיונות הללו לתקופה קצובה של 3 חודשים בלבד בהמתנה לפסיקה סופית בנושא של משרד התחבורה ובכפוף לשימועים.

חברת קרסו מוטורס, שנסחרת בבורסה, קיבלה את זיכיון צ'רי לפני כשנתיים והפכה אותו למותג הסיני המוביל בישראל ולמקור רווח משמעותי, שהכנסותיו עולות עולה פי כמה על אלה של מותגיה האחרים ובהם רנו, ניסאן ו-XPENG. צ'רי סיימה את 2025 במקום השני במסירות רכב חשמלי בישראל ובמקום השלישי בדירוג המסירות הכולל עם כ-27 אלף מסירות, כפול כמעט מאשר בשנת 2024.