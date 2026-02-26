לאחר סכסוך אזרחי ארוך ומורכב, שהתנהל שנים רבות, בית המשפט המחוזי בירושלים אישר את פסק הבוררות וחייב את העיזבון של יורשי עו"ד ד"ר יעקב וינרוט ז"ל לשלם לאחים משה ומנדי גרטנר. עם זאת, נקבע כי בכל הנוגע לחיובם האישי של יורשי וינרוט, מעבר לעיזבון, העניין יושב להכרעת הבורר, לאחר שמיעת טענות וראיות.

ההליך עסק בבקשה לאישור פסק בוררות שניתן במאי 2025 על ידי נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר, השופט בדימוס איתן אורנשטיין, לצד בקשה נגדית לביטולו. פסק הבוררות סיכם שנים ארוכות של התדיינות, שכללה עשרות עדים ואלפי עמודי פרוטוקול. בסופו נקבע כי "על הנתבעים, עוה"ד וינרוט ויורשיו ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 37.5 מיליון דולר בצירוף ריבית של 4.5%". לטענת גרטנר, הסכום הכולל חצה כבר את רף 438 מיליון השקלים.

בפסק הבוררות דאז, אורנשטיין קיבל את טענות האחים גרטנר נגד עו"ד וינרוט לפיהן הם העבירו לחברות שבשליטתו עשרות מיליוני דולרים על מנת שיושקעו בעסקי איש העסקים דן גרטלר, לקוח נוסף שלו, אולם עו"ד וינרוט שמר את הכספים אצלו בטענה שמדובר בדמי ייזום ושכר טרחת עו"ד.

יורשי וינרוט, שיוצגו על ידי עוה"ד אייל רוזובסקי, אלי בורשטיין וליאור רייכרט ממיתר טענו לביטול פסק הבורר ונטען כי גובה העזבון שהשאיר אחריו עו"ד וינרוט נמוך לאין שיעור ממאות המיליונים שקבע הבורר וכי אין לחייב אותם אישית. לדבריהם, הם צורפו להליך אך ורק כדי לאפשר את המשך ניהול הבוררות לאחר פטירתו של וינרוט, ולא לצורך חיובם האישי וכי מדובר בחריגה מסמכות הבורר.

עוד נטען כי תוצאה לפיה חבים יורשי וינרוט בסכומים שנפסק, מעבר לעיזבון שקיבלו, נוגדת את תקנת הציבור ומביאה לתוצאה הרסנית המובילה למעשה לפשיטת רגל ואובדן יכולתם להתפרנס. כמו כן נטען כי שאלת אחריותם האישית כיורשים לא נדונה כלל בבוררות, לא הובאה להכרעה, ולא נומקה בפסק עצמו.

מנגד, האחים גרטנר גרסו כי היורשים נכנסו בנעלי המנוח לכל דבר ועניין, וכי הבורר היה מוסמך לפסוק גם בעניינם מכוח חוק הבוררות. לטענתם, היורשים נמנעו במודע מלהעלות טענות בדבר שווי העיזבון במהלך הבוררות, ולכן אינם יכולים לטעון לכך בדיעבד.

האחים גרטנר יוצגו על-ידי עורכי הדין אוריאל פרינץ, מרינה רויזר ואילן גולוד ממשרד ש. הורוביץ.