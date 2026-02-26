הותר לפרסום: בכירים בחברה ביטחונית ישראלית, העוסקת בייצור ושיווק מערכות נשק, חשודים בעבירות מס ועבירות כלכליות. החקירה, שנפתחה בשנת 2021, התנהלה על-ידי רשות המסים ומשטרת ישראל תחת צו איסור פרסום גורף.

● היועמ"שית אישרה: נתניהו יעיד בפרשת הפגישה הלילית

● סערת הפטור ממע"מ: איגוד לשכות המסחר עתר נגד הצו החדש של סמוטריץ'

תיק החקירה הועבר לפרקליטות לעיון והחלטה כבר ביולי 2024, אך טרם התקבלה החלטה אם להגיש כתבי אישום בפרשה או לא. לדברי גורמי האכיפה, "בתיק נדרשות מספר השלמות חקירה".

פרטי הפרשה המלאים, החשדות, שם החברה ושמות החשודים עדיין אסורים בפרסום, ואולם אתמול (ד') התיר בית המשפט המחוזי בתל אביב לפרסם פרפרזה קצרה בנוגע לחקירה, לפיה "החל משנת 2021 מתנהלת חקירה הנוגעת לחברה ביטחונית ישראלית, העוסקת בייצור ושיווק מערכות נשק, בגין עבירות מס ועבירות כלכליות. החקירה נוגעת להתנהלות גורמי הנהלה ובעלי תפקידים שונים בחברה".

*** חזקת החפות: המעורבים בפרשה לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.