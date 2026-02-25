היועמ"שית אישרה: נתניהו יעיד בפרשת הפגישה הלילית

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, אישרה למשטרת ישראל לזמן את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, למתן עדות בפרשת "הפגישה הלילית", בה חשוד ראש הסגל בלשכת רה"מ, צחי ברוורמן, בשיבוש החקירה סביב הדלפת מסמכים מסווגים לעיתון ה"בילד" הגרמני. ככל הידוע, נתניהו צפוי להעיד במתכונת של עדות פתוחה, ומועד העדות טרם נקבע.

בינואר האחרון עיכבה המשטרה לחקירה את ברוורמן, אשר מינויו לשגריר באנגליה אושר באחרונה ע"י הממשלה. חקירתו של ברוורמן הגיעה אחרי שאלי פלדשטיין, לשעבר דוברו של נתניהו במהלך המלחמה, הנאשם במעורבות בהדלפה לבילד, חשף בראיון ל"כאן 11" כי ברוורמן הוא הבכיר בלשכת ראש הממשלה אשר נפגש איתו ברכבו בחניון התת-קרקעי בקריה בתל אביב לאחר פרסום המסמכים המסווגים בפגישה שהתקיימה בשעות הלילה במהלך קיץ 2024. פלדשטיין העיד לראשונה על הפגישה בחקירתו בשב"כ, ודבר הפגישה אף נחשף בתוכנית "עובדה" בקשת 12. עם זאת, פלדשטיין לא שיתף תחילה את חוקריו בזהות הבכיר שהזעיק אותו למפגש בקריה, ורק בראיון לעמרי אסנהיים בתאגיד השידור הציבורי חשף כי מדובר בברוורמן.

ברוורמן, כך הוסיף פלדשטיין לתאר, הציג בפניו מספר שמות של מעורבים אפשריים בפרשה, כאשר בדיעבד הבין כי אחד מאותם שמות היה זה של ארי רוזנפלד, הנגד באמ"ן הנאשם כי הדליף את המסמך. פלדשטיין אמר בראיון כי בהתייחסו לחקירה טען ברוורמן כי ביכולתו "לכבות את זה". בהמשך פורסם כי לפגישה היה עד עומר מנצור, דוברו של ראש הממשלה, המכחיש כי היה חלק מהפגישה.

צפי להארכת ההגבלות על ברוורמן

לפי האישומים בפרשה, הדלפת המסמך שפרסומו נפסל על-ידי הצנזורה ואשר התיימר להציג את עמדות חמאס בוצעה, לכאורה, תוך סילופו ובמטרה להשפיע על דעת הקהל בישראל. זאת, על-מנת ליצור את הרושם כי חמאס הוא שמונע עסקת חטופים ובכך לשכנע את הציבור כי ראש הממשלה נתניהו איננו אחראי לסיכול עסקה שיכולה הייתה להציל את החטופים שנרצחו במנהרה באותו חודש.

לפי החשד, ברוורמן קיבל את המידע על החקירה הסמויה לגבי הדלפת המסמכים במסגרת עבודתו בלשכת רה"מ. צו איסור פרסום הוטל על האופן שבו התקבל המידע. ביהמ"ש המחוזי האריך הבוקר (ד') את ההגבלות שהוטלו על ברוורמן, ובהן איסור עליו ליצור קשר עם נתניהו, עם אנשי לשכתו ועם מזכירו הצבאי של נתניהו, המיועד לתפקיד ראש המוסד, האלוף רומן גופמן - שמסר בעצמו עדות בתיק. על ברוורמן נאסר גם לצאת מהארץ. בימ"ש השלום בראשל"צ צפוי לדון ביום חמישי בבקשת המשטרה להאריך את ההגבלות על ברוורמן.