הצורך בשדה תעופה משלים לנתב"ג עולה מעת לעת כבר שנים רבות. הממשלה דנה בהקמת שדות כאלה בצפון ובדרום, אבל השבוע ראש הממשלה בנימין נתניהו הוסיף והבטיח: "השדה המשלים השלישי יהיה בים". נשמע כמו רעיון חדשני ופורץ דרך? לא בדיוק.

● מהרו להזמין כרטיסים: בעוד פחות מעשור נתגעגע למונופול של אל על

● וויזאייר קרובה מתמיד: חניית הלילה בנתב"ג נפתחת גם לחברות הזרות

הרעיון של שדה תעופה בים התיכון אינו חדש, והולך עשורים אחורה. עוד ב־1997, כשנתניהו היה בכהונתו הראשונה, הוקם צוות בין־משרדי שבחן את האפשרות של העתקת שדה דב לים. הצוות הגיע למסקנות חיוביות ואף קבע לוח זמנים: ב־1999 יציאה למכרז ותחילת בנייה עד סוף אותה שנה; ב־2001 סיום בניית האי המלאכותי וב־2003 השקת שדה התעופה. בסוף הפרויקט הוקפא עקב המצב הפוליטי.

ב־2002 שר התחבורה דאז אפרים סנה סיפר כי הוא מנהל משא־ומתן עם חברה עסקית כדי להביא מימון לשדה מול חופי תל ברוך. מבקר המדינה הזהיר מההשלכות של היעדר שדה תעופה שני, ולפי סנה (שחלק על המבקר), חברה הולנדית מצאה שעלות שדה כזה תעמוד על כ־3-4 מיליארד דולר. סנה אמר כי המימון לפרויקט יצטרך להיות חיצוני, ולכן הוא נמצא במשא־ומתן. הממשלה אף אישרה הקמת שני איים מלאכותיים, אך זה לא בוצע.

ב־2006, כחלק מהתוכניות לסגור את שדה דב, דובר על החלפתו בשדה שיוקם על אי מלאכותי מול צומת גלילות. העלות באורח פלא ירדה למיליארד דולר בלבד, ואפילו היו חברות זרות שהביעו עניין בבנייתו. שוב הדבר לא הבשיל. ב־2012 ממשלה אחרת החליטה לבדוק שוב את הרעיון באמצעות ועדת היגוי.

ב־2015 עיריית תל אביב לחצה על הממשלה כדי שזו תבנה שדה כזה במרחב שבין אשדוד לחדרה. ב־2016 עיריית הרצליה הודיעה על כוונתה לצאת למכרז להקמת שני איים מלאכותיים - אחד למגורים ומותרות ואחד לשדה תעופה קטן שיאפשר טיסות פנים.

ב־2020 מירי רגב (שגם אז הייתה שרת התחבורה) שיתפה דיווח על כך שהיא מקדמת שדה תעופה על אי - והוסיפה כיתוב: "שדה תעופה בלב הים. במשרד התחבורה אנו מטפלים גם בים וגם באוויר, אבל מסתבר שניתן לשלב את הים והאוויר יחד".

ב־2021 ממשלת בנט־לפיד הקימה צוות היגוי כדי למציאת חלופות שונות לשדה תעופה משלים לנתב"ג. לצד אפשרויות כמו שדות חדשים על היבשה או הרחבת שדות קיימים, הצוות בחן גם את האפשרות להקים את השדה על אי מלאכותי בים התיכון, אך הגיע למסקנה כי בטווח הקרוב זו אינה אפשרות מעשית, כיוון שהים נעשה עמוק למדי קרוב מדי לחוף. עם זאת, לא פסלו את האופציה הזו לטווח הרחוק. שר הביטחון דאז בני גנץ דווקא תמך ברעיון.

תחת הממשלה הנוכחית, ב־2023, היו אלה ראשי רשויות שהעלו שוב את הרעיון, כדי לתת אלטרנטיבה למיקומים ששרת התחבורה מירי רגב ביקשה לבחון. ב־2025, למרות הדחייה בדוחות, נתניהו שוב הורה לבחון את האופציה.

יש לציין כי הפתרון הזה שנוי במחלוקת. ב־2009 הוגש דוח ועדת בודינגר, שמונתה על־ידי משרד התחבורה, וכך נכתב בו: "יש צורך בקידום תכנון עבור שדה תעופה על אי בים, אך פתרון זה מעלה שלל בעיות, כמו המחיר של הפרויקט, חוסר הניסיון הבינלאומי בבניית אי מלאכותי בים הפתוח, פגיעה בחוף ובמערותיו. יצוין כי חוף הים הוא נכס לאומי, משאב שהולך ומצטמצם".

תחקיר: אוריה בר־מאיר