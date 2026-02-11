למה ביהמ"ש הורה לבן גביר לקדם קצינת משטרה?

בית המשפט המחוזי בירושלים (בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים) פרסם השבוע פסיקה בעניין סירובו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לאשר את קידומה של קצינת המשטרה רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב. הפסיקה עוררה סערה - אבל מה באמת נכתב בה?

מה הרקע העובדתי?

באוקטובר 2024 התקיים דיון בסגל הפיקוד הכללי של המשטרה, ובו הוחלט להמליץ על מינויה של רפ"ק רינת סבן לתפקיד עוזרת ראש אח"מ, שהוא תפקיד בדרגת סגן ניצב (סנ"צ). היות שסבן לא עברה באותה עת קורס פיקוד ומטה (פו"מ), שהוא תנאי סף לדרגת סנ"צ, הוחלט שהיא לא תקודם לדרגת סנ"צ עד לסיום קורס פו"מ. מפני שבמשטרה לא היה צפוי להיערך קורס כזה בקרוב, הוחלט שסבן תעבור את הקורס בשב"ס.

בדצמבר 2024 השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אישר את ההמלצה למינוי סבן ולהעלאתה בדרגה (בכפוף להשלמת הקורס), וחתם על כתב המינוי. סבן החלה למלא בפועל את תפקידה כעוזרת ראש אח"מ, וכעבור חודשים ספורים עברה בהצלחה את קורס הפו"מ.

לפני שסבן סיימה את קורס הפו"מ, הועברה לשר בן גביר המלצת המשטרה להעלות אותה לדרגת סנ"צ, כדי שהדרגה תוכל להיות מוענקת לה בטקס הסיום (כנהוג).

אלא שהאישור לא ניתן, וכלל לא נמצאה התייחסות מצד השר. רק לאחר שפנו אליו שני משנים ליועצת המשפטית לממשלה, בן גביר שלח מכתב לסמנכ"ל המשרד, ובו פירט שיקולים שונים נגד ההעלאה בדרגה.

מה טען בן גביר?

בן גביר התייחס למעורבות של סבן בחקירת תיק 4000, והתיק בעניינם של יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו בגין חשדות להטרד עד (שלמה פילבר, שסוכם שיהיה עד מדינה בתיק 4000). השר גם הפנה לציון שניתן לעותרת במרכז הערכה, שהוא לדבריו ציון נמוך המהווה "נתון מטריד".

טענה נוספת שהעלה בן גביר נגעה לכך שהעותרת עברה קורס פו"מ בשב"ס ולא במשטרה, תוך שהוא טוען כי מדובר ב"הליך מהיר ומיוחד בעניינה".

מה פסק בית המשפט?

השופט דוד גדעוני החליט לקבל את העתירה והורה לבן גביר לאשר את קידום סבן (בן גביר כבר הודיע על כוונתו לערער). השופט קבע כי בחקירות יועצי ראש הממשלה ותיק 4000 סבן הייתה קצינה זוטרה, ולא הועלו נגדה טענות באופן אישי.

יתרה מזאת, הוא תהה מדוע הטענות הללו עלו רק בדיעבד, אף על-פי שחלקן היו ידועות עוד קודם. "באמור יש כדי להקים קושי וסימן שאלה ממשיים בדבר קיומם של שיקולים בלתי ענייניים ובאופן שעלול להיות לו אפקט מרתיע על גורמי החקירה", אמר השופט.

לגבי ציונה של סבן במרכז הערכה, בית המשפט נסמך על דבריהם של המפכ"ל ויועמ"ש המשטרה, שהבהירו כי מדובר בקצינה מצטיינת, וכי הציון שקיבלה אינו חריג ואינו מהווה חסם לקידום.

בנוגע להשתתפות סבן בקורס פו"מ בשב"ס (ולא במשטרה), בית המשפט הביא את דברי גורמי המקצוע במשטרה, שציינו כי לא מדובר בעניין ייחודי, וכי לצדה של סבן השתתפו באותו קורס שני קציני משטרה נוספים - שכן קיבלו את הדרגה לאחר הקורס.

תחקיר: יובל אינהורן