נתניהו צודק לגבי התחנות שהקים ביישובים הערביים. מה היה לפניו?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: תחת נתניהו הוקמו 15 תחנות משטרה ביישובים הערביים, כשלפני כן הייתה רק אחת

מה נכון: בזמן כהונת ממשלות בראשות נתניהו, הוקמו 16 תחנות משטרה

מה לא נכון: לפני כהונת נתניהו, כבר היו שש תחנות משטרה

הציון: לא מדויק

מהו קו פרשת המים של המלחמה בפשיעה בחברה הערבית? התשובה של ראש הממשלה בנימין נתניהו: החלטת ממשלה 922 מ־2015. "התוכנית הזאת הביאה להקמת 15 תחנות משטרה ביישובים הערביים", אמר במליאת הכנסת, "כשלפני כן הייתה קיימת רק תחנה אחת - נצרת". האם זה נכון?

● האם יבוא החמאה הביא דווקא להתייקרות שלה?

● עד כמה הרצח בחברה הערבית חריג ביחס לעולם?

החלטת ממשלה 922, נזכיר, התקבלה בדצמבר 2015, והיא כוללת שורה ארוכה של צעדים "לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים" ממגוון תחומים. אחד מהם הוא "הקמת תחנות משטרה והקמת 'אורגנים' משטרתיים נוספים בדגש על פריסתם בתוך יישובי התוכנית". "אורגנים משטרתיים" יכולים להיות גם נקודות משטרה - שאומנם לא מצאנו הגדרה קשיחה להבדלים בינן לבין תחנות משטרה, אך מקובל להתייחס אליהן כאל "תחנה שבה מוצב מספר קטן של שוטרים ביחס לתחנת משטרה רגילה".

ולמספרים. מאז ההחלטה ועד 2021 (כאשר נתניהו עזב את תפקיד ראש הממשלה), הוקמו 13 תחנות ונקודות תחת שלטון נתניהו. אבל לאלה צריך להוסיף גם שלוש שהוקמו תחת ממשלת נתניהו עוד לפני ההחלטה, כך שגם עליהן הוא זכאי לקרדיט.

אז נתניהו צודק בנוגע למה שקרה בתקופתו - ומה לגבי מה שקרה לפניה? כאן הוא כבר פחות מדייק. בניגוד לטענת נתניהו, עד תחילת כהונתו לא הייתה רק תחנה אחת ביישובים ערביים. למעשה, היו שש כאלה: נצרת (הוקמה ב־1952); עירון (החלה כנקודה ב־1970 והפכה לתחנה ב־1976); שפרעם (1973); רהט (החלה כנקודה ב־1983 והפכה לתחנה ב־2004); טייבה (1990); אום אל פאחם (החלה כנקודה ב־2003 והפכה לתחנה ב־2004).

בנוסף הייתה גם נקודת משטרה בבאקה אל־גרביה שהחלה לפעול ב־1992, והפכה לתחנה תחת נתניהו. כלומר, לסיכום הספירה, כשנתניהו החל את כהונתו השנייה ב־2009, היו כבר שש תחנות פעילות ועוד נקודת משטרה. למעט תחנת אום אל פאחם, כל התחנות הוקמו אפילו לפני הכהונה הראשונה של נתניהו (1999-1996), וגם היא הוקמה שלא תחת נתניהו.

בהערת אגב נציין שהנתונים שהובאו כאן מבוססים על מידע שקיבלנו בעבר מהמשטרה. ואולם, כשפנינו הפעם מחדש למשטרה וביקשנו שוב את רשימת התחנות והנקודות, שלחו אותנו במשטרה להגיש בקשת חופש מידע - אף שכאמור, בעבר הדבר לא נדרש. ניסינו לצמצם את היקף השאלה - אך ללא הועיל. הפרקטיקה הזאת לא חדשה, וזו לא הפעם הראשונה שהמשטרה דורשת לפנות באמצעות בקשת חופש המידע על מנת לקבל מידע שבעבר סיפקה ללא הפרוצדורה הזו (וגם על כך כבר כתבנו).

מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי נתניהו לא מדויקים. תחת נתניהו קמו 16 תחנות ונקודות משטרה בחברה הערבית. עם זאת, לפני בואו היו קיימות כבר שש תחנות משטרה.

תחקיר: אוריה בר-מאיר