נתניהו צודק לגבי התחנות שהקים ביישובים הערביים. מה היה לפניו?

תקציר הבדיקה
הטענה: תחת נתניהו הוקמו 15 תחנות משטרה ביישובים הערביים, כשלפני כן הייתה רק אחת
מה נכון: בזמן כהונת ממשלות בראשות נתניהו, הוקמו 16 תחנות משטרה
מה לא נכון: לפני כהונת נתניהו, כבר היו שש תחנות משטרה
הציון: לא מדויק
מהו קו פרשת המים של המלחמה בפשיעה בחברה הערבית? התשובה של ראש הממשלה בנימין נתניהו: החלטת ממשלה 922 מ־2015. "התוכנית הזאת הביאה להקמת 15 תחנות משטרה ביישובים הערביים", אמר במליאת הכנסת, "כשלפני כן הייתה קיימת רק תחנה אחת - נצרת". האם זה נכון?
החלטת ממשלה 922, נזכיר, התקבלה בדצמבר 2015, והיא כוללת שורה ארוכה של צעדים "לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים" ממגוון תחומים. אחד מהם הוא "הקמת תחנות משטרה והקמת 'אורגנים' משטרתיים נוספים בדגש על פריסתם בתוך יישובי התוכנית". "אורגנים משטרתיים" יכולים להיות גם נקודות משטרה - שאומנם לא מצאנו הגדרה קשיחה להבדלים בינן לבין תחנות משטרה, אך מקובל להתייחס אליהן כאל "תחנה שבה מוצב מספר קטן של שוטרים ביחס לתחנת משטרה רגילה".
ולמספרים. מאז ההחלטה ועד 2021 (כאשר נתניהו עזב את תפקיד ראש הממשלה), הוקמו 13 תחנות ונקודות תחת שלטון נתניהו. אבל לאלה צריך להוסיף גם שלוש שהוקמו תחת ממשלת נתניהו עוד לפני ההחלטה, כך שגם עליהן הוא זכאי לקרדיט.
אז נתניהו צודק בנוגע למה שקרה בתקופתו - ומה לגבי מה שקרה לפניה? כאן הוא כבר פחות מדייק. בניגוד לטענת נתניהו, עד תחילת כהונתו לא הייתה רק תחנה אחת ביישובים ערביים. למעשה, היו שש כאלה: נצרת (הוקמה ב־1952); עירון (החלה כנקודה ב־1970 והפכה לתחנה ב־1976); שפרעם (1973); רהט (החלה כנקודה ב־1983 והפכה לתחנה ב־2004); טייבה (1990); אום אל פאחם (החלה כנקודה ב־2003 והפכה לתחנה ב־2004).
בנוסף הייתה גם נקודת משטרה בבאקה אל־גרביה שהחלה לפעול ב־1992, והפכה לתחנה תחת נתניהו. כלומר, לסיכום הספירה, כשנתניהו החל את כהונתו השנייה ב־2009, היו כבר שש תחנות פעילות ועוד נקודת משטרה. למעט תחנת אום אל פאחם, כל התחנות הוקמו אפילו לפני הכהונה הראשונה של נתניהו (1999-1996), וגם היא הוקמה שלא תחת נתניהו.
בהערת אגב נציין שהנתונים שהובאו כאן מבוססים על מידע שקיבלנו בעבר מהמשטרה. ואולם, כשפנינו הפעם מחדש למשטרה וביקשנו שוב את רשימת התחנות והנקודות, שלחו אותנו במשטרה להגיש בקשת חופש מידע - אף שכאמור, בעבר הדבר לא נדרש. ניסינו לצמצם את היקף השאלה - אך ללא הועיל. הפרקטיקה הזאת לא חדשה, וזו לא הפעם הראשונה שהמשטרה דורשת לפנות באמצעות בקשת חופש המידע על מנת לקבל מידע שבעבר סיפקה ללא הפרוצדורה הזו (וגם על כך כבר כתבנו).
מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי נתניהו לא מדויקים. תחת נתניהו קמו 16 תחנות ונקודות משטרה בחברה הערבית. עם זאת, לפני בואו היו קיימות כבר שש תחנות משטרה.
תחקיר: אוריה בר-מאיר
שם: בנימין נתניהו
מפלגה: הליכוד
מקום פרסום: מליאת הכנסת
ציטוט: "(החלטה 922) הביאה להקמת 15 תחנות משטרה ביישובים הערביים, כשלפני כן הייתה קיימת רק תחנה אחת - נצרת"
תאריך: 19.01.26
ציון: לא מדויק
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר במליאת הכנסת במסגרת דיון 40 חתימות ובין הנושאים השונים אליהם התייחס היה הפשיעה הגואה בחברה הערבית: "אני מכיר את הסבל, אני מכיר גם את הפערים. ולכן לפני עשור הובלתי, שוב לראשונה מאז קום המדינה, תוכנית חומש פורצת דרך, לפיתוח כלכלי באוכלוסייה הערבית. התוכנית הזאת, בעלות של 15 מיליארדי שקלים, הביאה להקמת - בין השאר, כן? - הביאה להקמת 15 תחנות משטרה ביישובים הערביים, כשלפני כן הייתה קיימת רק תחנה אחת - נצרת. הייתה קיימת תחנה אחת, אמרתי לא ייתכן, צריך להילחם בפשיעה הערבית". בדקנו כמה תחנות משטרה לחברה הערבית הקים נתניהו, וכמה היו קיימות לפניו.
טרם נתחיל נציין שניתן לדבר על תחנות משטרה ונקודות משטרה. למרות שלא מצאנו הגדרה רשמית לנקודת משטרה, בדוח מבקר המדינה על היבטי המשילות בנגב מ-2021, הנקודה בשגב שלום מתוארת כ"תחנה שבה מוצב מספר קטן של שוטרים ביחס לתחנת משטרה רגילה". לכן, ניתן להניח שנקודה היא תחנת משטרה קטנה.
נתניהו התייחס בדבריו להחלטת ממשלה 922 מ-2015, שכותרתה "פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2020-2016". סעיף 5 להחלטה קבע שיש "לאמץ את הודעת השר לביטחון הפנים, לפיה הנחה את המשטרה לגבש תכנית להרחבת פעילות המשטרה באוכלוסיית המיעוטים במטרה לשפר את השירות ולהגביר את אכיפת החוק, ובכלל זה, הקמת תחנות משטרה והקמת "אורגנים" משטרתיים נוספים בדגש על פריסתם בתוך יישובי התכנית, הגברת מספר השוטרים והרחבת פעילות התכניות למניעת אלימות ופשיעה של המשרד לביטחון הפנים ביישובים אלו. יישום התכנית, לרבות הקצאת המשאבים הנדרשים, יחל בשנת 2016".
בדיקה זו מבוססת על בדיקה קודמת של נתניהו מ-2022, אז הוא שימש כראש האופוזיציה, וטען דברים דומים. אז, המשטרה שלחה לנו רשימה של תחנות ונקודות המשטרה ביישובים הערביים ושנת הקמתן, נכון ל-2021. לצורך בדיקה אחרת, ביקשנו וקיבלנו עוד נתונים בנושא בספטמבר 2022. כאן יש שילוב של כל המידע שקיבלנו מהמשטרה. אלו התחנות והנקודות שקמו בין תחילת כהונתו השנייה ב-2009 לסיום כהונתו החמישית ב-2021:
1. נקודת תל שבע - 2013
2. נקודת שגב שלום - 2014 (לפי מה שמסרה לנו המשטרה הנקודה הפכה לתחנה ב-2022, אך הדבר לא מעודכן כך ברשימה הרשמית של כתובות תחנות המשטרה)
3. תחנת קדמה - 2014
4. תחנת מג'ד אל-כרום - 2017 (על בסיס נקודת משטרה שפעלה שם קודם)
5. כפר כנא - 2017 (על בסיס נקודת משטרה שפעלה שם קודם)
6. תחנת טמרה - 2017 (על בסיס נקודת משטרה שפעלה שם קודם)
7. תחנת באקה אל-גרביה - 2017 (על בסיס נקודת משטרה שפעלה שם מאז 1992)
8. תחנת כפר קאסם - 2018 ("על בסיס האורגן שפעל בעיר", כלשון המשטרה)
9. תחנת ערוער (ערערה-בנגב) - 2019
10. תחנת גליל מערבי - 2020 (על בסיס נקודות המשטרה של כפר יאסיף וג'דיידה-מכר)
11. תחנת טירה - 2020 (התחילה כאורגן משטרה ב-2012)
12. תחנת ג'סר א-זרקא - 2021 (על בסיס נקודת המשטרה שפעלה שם קודם)
13. נקודת תבור - 2021 (על בסיס נקודת המשטרה באיכסאל)
על כך המשטרה הוסיפה בפנינו נקודות משטרה שלא ניתנה שנה לגבי הקמתן, אבל אושר לנו שהן הוקמו בזמן כהונתו של נתניהו: מע'אר, מנדא, טובא זנגריה וג'לג'וליה (יצוין שאף אחד מהנקודות האלו לא מופיעות ברשימת הכתובות). כמו כן, מצאנו שב-2022 החלה לפעול נקודת משטרה ביישוב הבדואי אבטין, שנותנת שירות גם לטבעון, בסמת טבעון, זבולון ורכסים. התחנה הושקה כשנתניהו היה באופוזיציה, אבל ייתכן שההחלטה התקבלה בזמן כהונתו של נתניהו. כלומר, ישנן 16 תחנות ונקודות שהוקמו תחת שלטון נתניהו, נקודה קיימת ששודרגה לתחנה ונקודה שנפתחה אחרי זמנו אבל ייתכן שהוחלטה עוד בימיו. מתוכן, לפחות שלוש הוקמו לפני החלטה 922, אך נתניהו עדיין זכאי עליהן לקרדיט.
יצוין שפנינו מחדש למשטרה וביקשנו שוב את רשימת התחנות והנקודות, כולל בקשה שבמקרה בו תחנה התחילה כנקודה, לציין גם את שנת הקמת הנקודה וגם את שנת המעבר לתחנה. הפעם שלחו אותנו במשטרה להגיש בקשת חופש מידע. לאחר שניסינו לצמצם את השאילתא לשלוש נקודות בלבד שמצאנו ברשימת הכתובות הרשמית ולא הופיעו ברשימות הקודמות של המשטרה (מסעדה, ביר הדאג' ועוספיה), לא קיבלנו מענה. כפי שהראינו בעבר, זו לא הפעם הראשונה שהמשטרה דורשת לפנות באמצעות בקשת חופש המידע על מנת לקבל מידע שבעבר סיפקה ללא הפרוצדורה הזו.
כעת, יש לפנות לשאלה כמה תחנות משטרה עבור החברה הערבית היו קיימות כשנתניהו נכנס לתפקידו. אלו התחנות לפי התשובות שסיפקה המשטרה בהתכתבויות קודמות:
1. נצרת - 1952
2. עירון - החלה כנקודה ב-1970 והפכה לתחנה ב-1976
3. שפרעם - 1973
4. רהט - החלה כנקודה ב-1983 והפכה לתחנה ב-2004
5. טייבה - 1990
6. אום אל פאחם - החלה כנקודה ב-2003 והפכה לתחנה ב-2004
בנוסף, כפי שהוזכר לעיל, הייתה גם נקודת משטרה בבאקה אל-גרביה שהחלה לפעול ב-1992, והפכה לתחנה תחת נתניהו. כלומר, לסיכום הספירה, כשנתניהו החל את כהונתו השנייה ב-2009 (אותה לקחנו כנקודת מוצא בגלל שבמהלך הכהונה של 2009-2021 התקבלה החלטה 922), היו כבר שש תחנות פעילות ועוד נקודת משטרה. למעט תחנת אום אל פאחם, כל התחנות הוקמו אפילו לפני הכהונה הראשונה של נתניהו (1996-1999), וגם היא הוקמה שלא תחת נתניהו.
מטעם ראש הממשלה נתניהו לא נמסרה תגובה.
לסיכום, תחת נתניהו קמו 16 תחנות ונקודות משטרה בחברה הערבית. עם זאת, לפני בואו היו קיימות כבר שש תחנות ועוד נקודת משטרה ששודרגה לתחנה בימי כהונתו. לכן דברי נתניהו לא מדויקים.
