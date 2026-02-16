​אם תנסו לחפש את סאנפלאוור (Sunflower Ltd) ברשת, כנראה שלא תמצאו הרבה. אין לה אתר חברה רשמי שמפרט את החזון, אין תמונות של המשרדים ברחוב בן אביגדור בתל אביב, ואין הודעות לעיתונות שמבשרות על הישגים. השם מוכר רק בקרב קומץ מצומצם של אנשי גיימינג, משקיעים ויועצים בתחום, כולם מתארים חברה שבוחרת באופן מודע להישאר מתחת לרדאר. אבל מאחורי הדממה הזו פועלת אחת המכונות הכלכליות המרשימות ביותר שנבנו בישראל בשנים האחרונות.

● החברה הסינית שסוגרת את חטיבת הענן בישראל - 60 איש יפוטרו

● התמחור עדיין לא מגלם את הערך האמיתי של המניה הזו

בתוך פחות משלוש שנים, סאנפלאוור, שהקים ומוביל המנכ"ל רם מזרחי לצד בן גופר, הפכה לאחת השחקניות הדומיננטיות בשוק הסושיאל־קזינו האמריקאי - עם מחזורים של מאות מיליוני דולרים ופלטפורמות שמושכות עשרות מיליוני ביקורים בחודש. כל זה, מבלי להשאיר עקבות בזירה המקומית.

גורמים המכירים את החברה מעריכים שהחשאיות נועדה להגן על היתרון הטכנולוגי כמו גם להימנע מניסיון "לגנוב עובדים", אבל גם כדי למנוע תשומת לב מיותרת מהמתחרים ומגורמי הרגולציה. הם מסבירים כי סאנפלאוואר פועלת בשוק שנמצא תחת פיקוח מתמיד ושינויים תכופים, מקום שבו חשיפה מוקדמת עלולה למשוך תשומת לב רגולטורית לא רצויה.

לפי גורמים בשוק, סאנפלאוור גייסה עד כה כ־10 מיליון דולר בלבד ממשקיעים פרטיים. מאחר שהיא לא ביצעה עד כה סבב גיוס מקרנות הון סיכון, אין לה שווי רשמי שנקבע בעסקה מתומחרת, כפי שמקובל בסטארט־אפים אחרים. עם זאת, שלל גורמים בענף מעריכים כי החברה כבר עומדת על שווי של יותר מ־2 מיליארד דולר לפחות, כשיש כאלו שאפילו מעריכים אותה ב3-5 מיליארד. זאת, על בסיס שילוב של היקפי ההכנסות, כמו גם שיעורי הצמיחה המהירים והטראפיק החריג שנרשם בפלטפורמה המרכזית שלה.

לדברי אותם גורמים, בענף הגיימינג, שבו חברות נמדדות בעיקר לפי הכנסות חוזרות, עלות רכישת משתמשים וקצב שימור, נתונים כאלה יכולים להציב גם חברה צעירה מאוד בשווי של מיליארדים, כאמור גם בלי סבב גיוס גדול שמגדיר זאת רשמית.

סאנפלאוור (Sunflower) תחום עיסוק: משחקי סושיאל־קזינו

היסטוריה: נוסדה בקיץ 2023 על ידי רם מזרחי המשמש כמנכ"ל. החברה ממוקמת בתל אביב ומעסיקה כ־200 עובדים

נתונים: הפלטפורמה המרכזית שלה, CrownCoinCasino, זוכה ליותר מ־30 מיליון ביקורים בחודש, ומוערך שההכנסות מגיעות למאות מיליוני דולרים. עד כה גייסה כ־10 מיליון דולר בלבד ממשקיעים פרטיים. בענף מעריכים את שוויה ב־2 מיליארד דולר

השקעות "אוף־מרקט" של בכירי התעשייה

הצמיחה של סאנפלאוור נחשבת לחריגה במיוחד על רקע המצב הכללי של ענף הגיימינג הישראלי בתקופה האחרונה. בעוד שענקיות ותיקות כמו פלייטיקה מתמודדות עם שוק רווי, שינויי פרטיות במערכות ההפעלה של אפל וגוגל (IDFA) וסטגנציה שהובילה לגלי פיטורים משמעותיים (האחרון שבהם בינואר האחרון, במסגרתו קיצצה פלייטיקה כ־15% מכוח האדם לטובת מעבר לצוותים רזים מבוססי AI), סאנפלאוור מציגה גרף צמיחה שמזכיר את ימי השיא של ההייטק המקומי.

החברה עוסקת בשוק הסושיאל־קזינו - משחקי קזינו מקוונים שמציעים חוויית הימורים ללא כסף אמיתי. את ההצלחה אפשר למדוד במספרים: הפלטפורמה המרכזית של סאנפלאוור, CrownCoinCasino, רשמה בינואר 2026 כ־32.37 מיליון ביקורים ברחבי העולם, לפי נתוני סימילרווב. מדובר בנתון דומה לשל Stake.us (32.17 מיליון), אחת הפלטפורמות הגדולות בז'אנר, ונתון גבוה פי שניים מזו שרושמת Chumba Casino (14.62 מיליון), שמופעלת על ידי VGW האוסטרלית ונחשבת לאחת החברות הוותיקות בתחום. גם במובייל התמונה דומה, עם כ־29.77 מיליון ביקורים ל־CrownCoinCasino בינואר, לעומת 23.35 ב־Stake.us ו־13.25 מיליון ב־Chumba Casino.

מה שמרשים עוד יותר הוא העובדה שהחברה הוקמה רק בקיץ 2023, והגיעה לנפחים הללו תוך שימוש במבנה מימון רזה יחסית. כאמור, היא גייסה עד כה כ־10 מיליון דולר בלבד ממשקיעים פרטיים, סכום קטן משמעותית מהמקובל בחברות בסדר גודל כזה. הדבר מעיד בין היתר על רווחיות גבוהה כבר מהשלבים הראשונים, ועל יכולת לצמוח על בסיס הכנסות עצמיות (Bootstrapping) ללא צורך בהזרמות הון תכופות מקרנות הון סיכון.

במקביל, רשימת המשקיעים המצומצמת של החברה מספקת את חותמת הכשרות המקצועית הגבוהה ביותר בתעשייה. הדמות הבולטת ביותר היא גיגי לוי־וייס, מי שנחשב לאב המייסד של ענף הגיימינג וההימורים הדיגיטליים בישראל. לוי־וייס, שהיה מנכ"ל 888 וחתום על הצלחות ענק כמו פלייטיקה וביצ'בם (Beach Bum), בחר לבצע את ההשקעה בסאנפלאוור באופן פרטי ולא דרך קרן NFX שבניהולו. לצידו ניתן למצוא משקיעים מנוסים כמו טל שוהם ואלעד קושנר, וכן גופים כמו גוף ההשקעות "תמריד".

הבחירה בדיסקרטיות מעוררת שאלות

התרבות הארגונית בחברה, כך מתארים גורמים, היא של יעילות קיצונית. הגיל הממוצע של העובדים נמוך מ־30, והחברה הטמיעה את הבינה המלאכותית ככלי עבודה מרכזי בכל מחלקה - מה שמאפשר לה לייצר נפח עבודה אדיר של אלפי ניסויי מוצר, עיצובים גרפיים וקמפיינים שיווקיים מותאמים אישית בכל יום.

הדיסקרטיות של סאנפלאוור לא עוצרת במייסדים, אלא מחלחלת לכל דרגי החברה באופן רוחבי ומקיף. כך, העובדים נמנעים באופן עקבי מציון שם החברה בפרופילי הלינקדאין שלהם. לפי שלל גורמים המקורבים לחברה, החשאיות הזו נועדה בעיקרה למנוע ניסיונות של מתחרים לגייס את כוח האדם של החברה, וכן להגן על ה"נוסחה הסודית" הכוללת אלגוריתמיקה מורכבת של רכישת משתמשים וניהול קהילות שחקנים. עם זאת, בתוך התעשייה ידוע כי מדובר במקום עבודה מתגמל במיוחד, המעניק לעובדיו תנאים המקבילים לחברות הרווחיות ביותר בשוק. כך לדוגמה, לאחרונה שכרה החברה את כל מתחם Six Senses בשחרות, שנחשב לאחד המלונות היוקרתיים בישראל, באופן בלעדי עבור עובדיה לרגל אירוע פנימי.

אבל המסתורין הזה מעורר שאלות לגבי העתיד: האם מדובר בבחירה זמנית שנועדה לבנות נכס אסטרטגי הרחק מעיני הרגולטורים, או שמא זוהי דרך הפעולה הקבועה של דור חדש של חברות ישראליות שמגלגלות מיליארדים בלי לרצות להיות חלק מהשיח הציבורי או התקשורתי?

בתחום שבו היא פועלת, היכולת של סאנפלאוור לנווט בשטח הרגולטורי המורכב הזה היא קריטית להצלחתה. המודל העסקי שמאפשר את הצמיחה החדה של החברה הוא Sweepstakes (הגרלות), תת־קטגוריה בתוך עולם הסושיאל־קזינו שמאפשרת להציע חוויית משחק מלאה גם במדינות בארה"ב שבהן הימורים מקוונים אסורים רשמית. המערכת מבוססת על הפרדה משפטית בין שני סוגי מטבעות: "מטבעות זהב" המשמשים למשחק חברתי ובידורי בלבד ללא ערך כספי, ו"מטבעות הגרלה" שניתנים כבונוס על רכישות או בפעולות קידום מכירות, ואותם ניתן לפדות כפרסים כספיים אמיתיים. מדובר בפרצה חוקית מבוססת בחוק הפדרלי, אך כזו שנמצאת תחת בחינה מתמדת ברמת המדינות בארה"ב. כך, יש מדינות שבהן החוק לא מאפשר משחקים שכאלו.

הצלחת סאנפלאוור מביאה איתה גם אתגרים משפטיים משמעותיים. כך לאחרונה פורסם כי הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה בטענה לניהול הימורים בלתי חוקיים.

המשקיע גיגי לוי־וייס / צילום: שלומי יוסף

שאיפות ההתרחבות יחייבו יציאה לאור

סאנפלאוור לא מסתפקת בביסוס שליטה בשוק הקזינו החברתי ומסמנת כעת את היעד הבא והשאפתני שלה: שוקי החיזוי (Prediction Markets). לגלובס נודע כי החברה עובדת במרץ על פיתוח פלטפורמות המאפשרות למשתמשים לסחור בהסתברויות של אירועים בעולם האמיתי, החל מתוצאות בחירות פוליטיות והחלטות של בנקים מרכזיים ועד לאירועי ספורט ותמורות גיאופוליטיות.

מדובר בתחום שבו פועלות כיום פלטפורמות כמו פולימרקט וקאלשי, והוא נחשב לאחד השווקים הצומחים והשנויים במחלוקת בארה"ב בקרב משקיעים ורגולטורים פיננסיים כאחד. התחום נמצא בלב מאבק משפטי על הגדרתו - האם מדובר בכלי פיננסי לגיטימי לחיזוי וגידור סיכונים המבוסס על חוכמת ההמונים, או בהימורים בלתי חוקיים הנוגדים את האינטרס הציבורי.

עבור סאנפלאוור, הכניסה לזירה זו עשויה להיות המקפצה הבאה שתנצל את תשתית הטראפיק האדירה שבנתה ואת יכולות ניתוח הנתונים המהירות שלה. עם זאת, המעבר ממשחקי מזל וירטואליים לחיזוי של אירועי מציאות הוא מהלך אסטרטגי שעשוי לדרוש מהחברה לראשונה רמת שקיפות גבוהה בהרבה מזו שהפגינה עד היום. שוקי חיזוי נמצאים תחת פיקוח הדוק של רגולטורים פיננסיים בארה"ב, שמעלים שאלות אתיות כבדות משקל, במיוחד בנוגע לניצול מידע פנים. רק לאחרונה שלושה ישראלים הואשמו כי השתמשו בנגישות למידע רגיש וניצלו את הפלטפורמות האלו כדי להמר על אירועים בזמן אמת.

לעת עתה, סאנפלאוור מייצגת מודל חדש בעולם הגיימינג הישראלי: יעיל, רווחי בצורה יוצאת דופן, מבוסס AI וחשאי באופן קיצוני. בזמן שהתעשייה המסורתית מחפשת כיוונים חדשים ומנסה להתאושש מהמשבר הכללי, רם מזרחי והצוות שלו בונים אימפריה של ממש בשקט. כעת, השאלה היא האם זה יימשך. האם סאנפלאוור תצליח להישאר "אימפריית רפאים" או שהשאיפות להתרחב לשוקי החיזוי והלחץ המשפטי הגובר בארה"ב יאלצו אותה סוף סוף לצאת לאור.