סטארט-אפ ניישן סנטרל מפטרת את רוב העובדים

עמותת סטארט-אפ ניישן סנטרל (SNC), שנתמכת על ידי פילנתרופים כגון פול סינגר, דן לואב, משפחת שוסטרמן ונדבנים נוספים, זימנה כ-65 מתוך 80 עובדיה בישראל לשימוע לפני פיטורים.

המהלך נעשה כחלק מחשיבה מחדש על פעילותה לקידום ענף ההייטק הישראלי, 13 שנה לאחר שהוקמה. לפי ההערכה, העמותה גייסה מדי שנה 15-20 מיליון דולר למימון פעילותה.

בשלב זה היא אינה נסגרת, ותמשיך להחזיק את הבניין שבבעלותה ברחוב לילנבלום בתל אביב, וכן להעסיק כ-15 עובדים שימתקדו בתמיכה פרטנית ביוזמות מסוימות בענף ההייטק הישראלי.

בחודשים האחרונים הורידה העמותה את הפרופיל התקשורתי שלה, והמנכ"ל, ראש רשות החדשנות לשעבר אבי חסון, עזב את תפקידו ובמקומו מונתה ממלאת מקום זמנית.

לפי ההערכה, התורמים שמחזיקים בעמדות פרו-ישראליות ומזרימים מיליוני שקלים מדי שנה לעמותות ישראליות, ימשיכו להשקיע כסף בישראל בדרכים אחרות.

"הארגון מאמץ מבנה רזה יותר"

עמותת סטארט-אפ ניישן סנטרל הוקמה ב-2013 ביוזמת הפילנתרופ היהודי, מנכ"ל קרן הגידור אליוט פול סינגר ועל ידי מחבר הספר סטארט-אפ ניישן סנטרל דן סינור, ואשת עמיתו לכתיבת הספר, וונדי זינגר. סינור פעיל עד היום בדירקטוריון העמותה. בהמשך הצטרפו לסינגר תורמים נוספים כמו דן לואב, מייסד קרן הגידור ת'ירד פוינט ונצרס (TPV).

בהשראתו של הספר "סטארט-אפ ניישן" שיצא ארבע שנים קודם לכן, ביקשו בעמותה לקדם את ענף ההייטק הישראלי על ידי ארגון משלחות בכירים לישראל, וליצור מפגשים בין בכירים ישראלים למנהלי חברות ובכירים בממשלים זרים. בשנים האחרונות, בזכות הסכמי אברהם, פעל הארגון רבות גם מול בכירים באיחוד האמירויות ובמרוקו. החשיבה מחדש שמבצעים פרנסי הארגון על פעילותו מגיעה בשבוע היסטורי שבו אושרה מכירתן של שתי חברות ישראליות, וויז וסייברארק, ביותר מ-50 מיליארד דולר. ייתכן כי במצב שכזה, הסיוע לענף ההייטק הישראלי - או לישראל בכללה - יכול להיעשות בדרך אחרת.

מהעמותה נמסר: "Startup Nation Central, ארגון ללא כוונת רווח המחבר כבר למעלה מעשור בין החדשנות הישראלית לתאגידים גלובליים, משקיעים, ממשלות ומנהיגים, החליט על שינוי אסטרטגי של מודל הפעילות שלו. על רקע הבשלות של אקוסיסטם החדשנות הישראלי והדומיננטיות שלו בשווקים הבינלאומיים, הארגון מאמץ מבנה ארגוני רזה יותר, ויתמקד מעתה בסט ממוקד של יוזמות בעלות אימפקט גבוה, המותאמות לסדרי העדיפויות הנוכחיים. שינוי אסטרטגי זה כולל גם צמצום בכוח האדם, באופן שמשקף את היקף הפעילות הממוקד יותר מעתה והלאה. הארגון ימשיך לשרת את האקוסיסטם הישראלי ויתרכז ביוזמות ממוקדות שבהן רשת הקשרים, האמינות והניסיון שלו יכולים לספק ערך ייחודי, לתמוך בחוסן הכלכלי של ישראל ולהמשיך את ההובלה בחדשנות העולמית".

אביבה שטיינברגר, מנכ"לית זמנית של Startup Nation Central, מסרה: "Startup Nation Central הוקם כדי לענות על צורך של תקופה מסוימת, ויחד עזרנו לעצב אקוסיסטם שהוא כיום חזק, גלובלי ועצמאי. האבולוציה עליה אנו מדברים היום משקפת את ההצלחה הזו. כפי שנוף החדשנות של ישראל משתנה, כך גם עלינו להשתנות. על ידי חידוד המיקוד שלנו והתאמת המשאבים לצרכים האסטרטגיים ביותר כיום, נמשיך לשרת את האקוסיסטם בדרכים משמעותיות ובעלות השפעה".



