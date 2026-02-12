ענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס (Palo Alto Networks) החלה בפיטורי עובדים לאחר השלמת רכישת סייברארק, כך דווח הבוקר בבוסטון ביזנס ג'ורנל, בהם עשרות בישראל.

● השיא החדש של באפט, והעשירים שלא נמצאים ברשימה של "פורבס"

● אחרי ארמיס: ServiceNow רוכשת חברת BI ישראלית

המספר הרשמי של מפוטרי כלל החברה לא נמסר, אך הערכות מדברות על מאות עובדים מתוך כ-20,000 עובדי פאלו אלטו בעולם (כעת במבנה המאוחד). לסייברארק מעל 3000 עובדים, כאשר כאלף מתוכם בישראל.

רק אתמול הודיעה רשמית פאלו אלטו על רישומה למסחר בבורסה בתל אביב תחת הסימול "CYBR" (הסימול ששימש את סייברארק), מהלך שנועד למשוך משקיעים ישראלים ולהדגיש את חשיבות המרכז הישראלי עבורה.

מנכ"ל פאלו אלטו, ניקש ארורה, הבהיר כי החברה רואה בתחום "אבטחת הזהויות" (Identity Security) של סייברארק מנוע צמיחה מרכזי, ומתכוונת להמשיך להשקיע בטכנולוגיה ובצוותי הליבה המפתחים אותה.

מפאלו אלטו נמסר בתגובה כי ״שינויים ארגוניים אסטרטגיים הם חלק טבעי מתהליך של חיבור בין שני מובילים בתעשייה. אנחנו לא מפרסמים מספרים מדויקים, אך השינויים משפיעים על חלק קטן מכוח האדם המאוחד, בעיקר בתפקידים בהם קיימת חפיפה. המיקוד שלנו נשאר בהמשכיות העסקית ובשילובם המוצלח של הצוותים. אנחנו ממשיכים להיות מחויבים להשקעה בצוותים שלנו ובטכנולוגיה״.