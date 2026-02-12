ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם פיטורים בפאלו אלטו לאחר רכישת סייברארק, מתוכם עשרות בישראל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פאלו אלטו

פיטורים בפאלו אלטו לאחר השלמת רכישת סייברארק, מתוכם עשרות בישראל

המספר הרשמי של מפוטרי כלל החברה לא נמסר, אך הערכות מדברות על מאות עובדים • החברה מסרה: "שינויים ארגוניים אסטרטגיים הם חלק טבעי מתהליך של חיבור בין שני מובילים בתעשייה"

מיטל וייזברג 18:31
ניקש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו / צילום: מולי גולדברג
ניקש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו / צילום: מולי גולדברג

ענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס (Palo Alto Networks) החלה בפיטורי עובדים לאחר השלמת רכישת סייברארק, כך דווח הבוקר בבוסטון ביזנס ג'ורנל, בהם עשרות בישראל.

השיא החדש של באפט, והעשירים שלא נמצאים ברשימה של "פורבס"
אחרי ארמיס: ServiceNow רוכשת חברת BI ישראלית

המספר הרשמי של מפוטרי כלל החברה לא נמסר, אך הערכות מדברות על מאות עובדים מתוך כ-20,000 עובדי פאלו אלטו בעולם (כעת במבנה המאוחד). לסייברארק מעל 3000 עובדים, כאשר כאלף מתוכם בישראל.

רק אתמול הודיעה רשמית פאלו אלטו על רישומה למסחר בבורסה בתל אביב תחת הסימול "CYBR" (הסימול ששימש את סייברארק), מהלך שנועד למשוך משקיעים ישראלים ולהדגיש את חשיבות המרכז הישראלי עבורה.

מנכ"ל פאלו אלטו, ניקש ארורה, הבהיר כי החברה רואה בתחום "אבטחת הזהויות" (Identity Security) של סייברארק מנוע צמיחה מרכזי, ומתכוונת להמשיך להשקיע בטכנולוגיה ובצוותי הליבה המפתחים אותה.

מפאלו אלטו נמסר בתגובה כי ״שינויים ארגוניים אסטרטגיים הם חלק טבעי מתהליך של חיבור בין שני מובילים בתעשייה. אנחנו לא מפרסמים מספרים מדויקים, אך השינויים משפיעים על חלק קטן מכוח האדם המאוחד, בעיקר בתפקידים בהם קיימת חפיפה. המיקוד שלנו נשאר בהמשכיות העסקית ובשילובם המוצלח של הצוותים. אנחנו ממשיכים להיות מחויבים להשקעה בצוותים שלנו ובטכנולוגיה״.