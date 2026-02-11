פורבס פרסם השבוע את דירוג הפילנתרופים המעודכן של ארצות־הברית לשנת 2026, המונה את 25 התורמים הגדולים במדינה לפי היקף התרומות המצטבר לאורך חייהם. בראש הרשימה ניצב שוב וורן באפט, המשקיע האגדי ומי שנחשב לפילנתרופ הגדול ביותר בהיסטוריה האמריקאית, עם תרומות כוללות של כ־68.3 מיליארד דולר. באפט, שפרש בסוף 2025 מתפקידו כמנכ״ל ברקשייר האת'וויי בגיל 95, ממשיך להעביר מדי שנה מניות בשווי מיליארדים לקרן גייטס ולקרנות משפחתיות נוספות, כחלק מהתחייבותו להקדיש את עיקר הונו לצדקה.

לפי פורבס, מדובר בדמות שמסמלת את מודל הפילנתרופיה הקלאסי של אמריקה, שבו הון שנצבר בעסקים הופך בהדרגה להשפעה ציבורית רחבה דרך תרומות ארוכות טווח. במקום השני בדירוג נמצאים ביל גייטס ומלינדה פרנץ' גייטס, עם תרומות מצטברות של כ־52.6 מיליארד דולר, בעיקר דרך הקרן שהקימו ופועלת בתחומי הבריאות העולמית, הפיתוח וצמצום העוני. למרות גירושיהם והפרידה של מלינדה מהקרן ב־2024, פורבס עדיין מחשיב את תרומותיהם המשותפות מתקופת נישואיהם. גם השנה נרשמה עלייה משמעותית בסכומי הנתינה של השניים, כחלק ממגמה שבה חלק מהעשירים הוותיקים ממשיכים להוביל את עולם התרומות האמריקאי. לצידם מדורגים גם מייקל בלומברג וג'ורג' סורוס, שתורמים סכומי עתק לתחומים כמו שינוי אקלים, חינוך, דמוקרטיה וזכויות אדם.

לצד הדירוג ההיסטורי, הנתון הבולט ביותר השנה שייך דווקא למקנזי סקוט, גרושתו של ג'ף בזוס, שדורגה שלישית עם תרומות מצטברות של 26.4 מיליארד דולר בתוך פחות משבע שנים בלבד. סקוט תרמה ב־2025 סכום שיא של 7.2 מיליארד דולר בשנה אחת, הסכום הגבוה ביותר שתועד מאז פורבס החל לעקוב אחר תרומות מיליארדרים ב־2012. התרומות שלה ניתנו ברובן ללא תנאים וללא פרסום מוקדם, בין היתר לאוניברסיטאות שחורות היסטוריות ולארגונים הפועלים לצמצום אי שוויון כלכלי וחברתי. פורבס מציין כי סקוט מייצגת דור חדש של פילנתרופיה, מהירה, ישירה ופחות ממוסדת, שמעדיפה להעביר כסף מידית לארגונים בשטח במקום לבנות קרנות ענק עם בירוקרטיה כבדה.

ומי לא ברשימה?

אחת ההפתעות בדירוג היא דווקא השמות הבולטים שנעדרים ממנו. פורבס מדגיש כי העשירים הגדולים בעולם אינם בהכרח בין התורמים הגדולים ביותר. כך למשל אילון מאסק ולארי פייג', מהאנשים העשירים ביותר כיום, אינם נכללים ברשימת 25 הפילנתרופים, משום שתרומותיהם המצטברות אינן עומדות ברף הנדרש לפי המדידה של פורבס. הסיבה המרכזית נעוצה במתודולוגיה: הדירוג מתבסס על כסף שהועבר בפועל לארגוני צדקה ולא על התחייבויות עתידיות, כספים שממתינים בקרנות פרטיות או תרומות דרך מנגנונים עמומים כמו Donor advised funds. בהקשר הזה, הרשימה משקפת לא רק נדיבות אלא גם את הפער בין עושר טכנולוגי חדש, שמצטבר במהירות עצומה, לבין קצב הנתינה בפועל.

בסך הכול תרמו 25 הפילנתרופים המובילים בארה״ב כ־275 מיליארד דולר במהלך חייהם, עלייה של 34 מיליארד דולר לעומת השנה שעברה. עם זאת, מדובר עדיין רק בכ־14% מהונם הכולל, שיעור הנתינה הנמוך ביותר מאז 2021. הנתונים הללו מדגישים עד כמה הפילנתרופיה הפכה בשנים האחרונות למדד נוסף של כוח והשפעה ציבורית, אך גם עד כמה היא עדיין מוגבלת ביחס להיקף ההון הפרטי שמתרכז בצמרת הכלכלית של ארצות הברית.