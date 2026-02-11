ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מפץ בבורסה בתל אביב: הענקית שעושה עלייה מוול סטריט
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פאלו אלטו

מפץ בבורסה בתל אביב: הענקית שעושה עלייה מוול סטריט

פאלו אלטו הודיעה על השלמת רכישת סייברארק ורישום מניותיה למסחר בת"א • תהיה הגדולה ביותר הנסחרת בבורסה בתל אביב במונחי שווי שוק • בעקבות הפרסום, מניית הבורסה לניירות ערך מזנקת בכ-10%

שירי חביב ולדהורן 14:07
ניקאש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו / צילום: מולי גולדברג
ניקאש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו / צילום: מולי גולדברג

במשך שנים הבורסה בתל אביב מנסה למשוך אליה את חברות הטכנולוגיה הישראליות הגדולות שנסחרות רק בוול סטריט, ללא הצלחה גדולה. אולם היום התמונה השתנתה לחלוטין: ענקית אבטחת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס הודיעה על השלמת חברת סייברארק , ועל כוונתה להירשם למסחר בת"א במסגרת הרישום הכפול.

מכירות שיא, צמיחה משמעותית ברווחיות: טאואר מסכמת את שנת 2025
שוב שוברת שיאים: הכוחות שמזניקים את הבורסה בת"א

פאלו אלטו היא חברה אמריקאית שיש לה פעילות רחבה בישראל, והיא הוקמה על-ידי הישראלי ניר צוק שכיהן בה בתפקיד בכיר עד השנה שעברה. סייברארק היא חברה ישראלית, אך הייתה רשומה למסחר רק בנאסד"ק.

טרם השלמת המיזוג בין השתיים, שווי השוק של פאלו אלטו בנאסד"ק היה 115 מיליארד דולר וזה של סייברארק - 20.6 מיליארד דולר. המיזוג מתבצע כך שעבור כל מניית סייברארק התמורה היא 45 דולר במזומן ועוד 2.2005 מניות פאלו אלטו, כך שמחיר המניה של סייברארק בעסקה הוא כ-409 דולר והשווי הנגזר מכך מגיע לכ-21.5 מיליארד דולר, נמוך מהשווי בעת הדיווח המקורי על המיזוג משום שמאז מניית פאלו אלטו נחלשה.

החברה הגדולה בת"א

יחד עם זאת, היא עדיין צפויה להפוך לחברה הגדולה ביותר במונחי שווי שוק בבורסה המקומית - הרבה מעל השוויים הנוכחיים של טבע הדואליות (כ-40 מיליארד דולר) והבנקים לאומי והפועלים (כ-38.4 מיליארד דולר ו-35.3 מיליארד דולר לפי השער הנוכחי).

הודעת פאלו אלטו על הרישום הכפול מקפיצה את מניית הבורסה לניירות ערך ב-10% נראה שהמהלכים שהבורסה עשתה בשנים האחרונות משפיעים לטובה: ישנה עלייה בהיקף המסחר מצד משקיעים זרים גם על רקע המעבר לשבוע מסחר של שני עד שישי, בדומה לשאר העולם.

ייתכן שהמהלך של פאלו אלטו יפרוץ את הדרך לעוד חברות שנסחרות כיום רק בוול סטריט ועשויות ליהנות, במסגרת רישום כפול, מכניסה למדדים בת"א ומביקושים גדולים כתוצאה מכך.