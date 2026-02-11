מפץ בבורסה בתל אביב: הענקית שעושה עלייה מוול סטריט

במשך שנים הבורסה בתל אביב מנסה למשוך אליה את חברות הטכנולוגיה הישראליות הגדולות שנסחרות רק בוול סטריט, ללא הצלחה גדולה. אולם היום התמונה השתנתה לחלוטין: ענקית אבטחת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס הודיעה על השלמת חברת סייברארק , ועל כוונתה להירשם למסחר בת"א במסגרת הרישום הכפול.

פאלו אלטו היא חברה אמריקאית שיש לה פעילות רחבה בישראל, והיא הוקמה על-ידי הישראלי ניר צוק שכיהן בה בתפקיד בכיר עד השנה שעברה. סייברארק היא חברה ישראלית, אך הייתה רשומה למסחר רק בנאסד"ק.

טרם השלמת המיזוג בין השתיים, שווי השוק של פאלו אלטו בנאסד"ק היה 115 מיליארד דולר וזה של סייברארק - 20.6 מיליארד דולר. המיזוג מתבצע כך שעבור כל מניית סייברארק התמורה היא 45 דולר במזומן ועוד 2.2005 מניות פאלו אלטו, כך שמחיר המניה של סייברארק בעסקה הוא כ-409 דולר והשווי הנגזר מכך מגיע לכ-21.5 מיליארד דולר, נמוך מהשווי בעת הדיווח המקורי על המיזוג משום שמאז מניית פאלו אלטו נחלשה.

החברה הגדולה בת"א

יחד עם זאת, היא עדיין צפויה להפוך לחברה הגדולה ביותר במונחי שווי שוק בבורסה המקומית - הרבה מעל השוויים הנוכחיים של טבע הדואליות (כ-40 מיליארד דולר) והבנקים לאומי והפועלים (כ-38.4 מיליארד דולר ו-35.3 מיליארד דולר לפי השער הנוכחי).

הודעת פאלו אלטו על הרישום הכפול מקפיצה את מניית הבורסה לניירות ערך ב-10% נראה שהמהלכים שהבורסה עשתה בשנים האחרונות משפיעים לטובה: ישנה עלייה בהיקף המסחר מצד משקיעים זרים גם על רקע המעבר לשבוע מסחר של שני עד שישי, בדומה לשאר העולם.

ייתכן שהמהלך של פאלו אלטו יפרוץ את הדרך לעוד חברות שנסחרות כיום רק בוול סטריט ועשויות ליהנות, במסגרת רישום כפול, מכניסה למדדים בת"א ומביקושים גדולים כתוצאה מכך.