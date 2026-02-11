יצרנית השבבים טאואר מסכמת את שנת 2025 עם צמיחה של 9% בהכנסות, שהגיעו לרמה של 1.57 מיליארד דולר. הרבעון הרביעי תרם 440 מיליון דולר להכנסות, בהתאם לתחזית החברה - צמיחה של 14% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון האחרון עמד על 70 סנט למניה, 2 סנטים מעל תחזיות האנליסטים. בסיכום שנתי הרווח היה 220 מיליון דולר, והתזרים מפעילות שוטפת הסתכם ב-395 מיליון דולר (כולל תשלום של 105 מיליון דולר עבור הארכת חוזה שכירות של פאב 3).

במבט קדימה, טאואר צופה ברבעון הראשון של 2026 הכנסות של סביב 412 מיליון דולר - גבוה מהתחזיות בשוק. כמו כן היא מעדכנת על הרחבת תוכנית ההוצאות ההוניות (CAPEX) שלה ב-270 מיליון דולר כדי לעמוד בביקושים הגדלים לתחומי ה-SiPho וה-SiGe. המטרה היא להגדיל את קיבולת הייצור בתחומים אלה.

נזכיר שמניית טאואר עלתה כמעט 200% בשנה האחרונה לאחר שהגיעה לאחרונה לשיא של שנים ונחלשה ממנו. בשבוע שעבר החברה דיווחה על שיתוף פעולה עם ענקית ה-AI אנבידיה, כאשר טאואר היא ספקית רכיבי סיליקון פוטוניקס (SiPho) למודלי תקשורת אופטית לתשתיות AI ומרכזי נתונים.

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר מסר: "סיימנו את שנת 2025 עם מכירות שיא רבעוניות וצמיחה משמעותית ברווחיות. הישגים אלה הם בזכות בסיס חזק שבו כל פלטפורמות הטכנולוגיה המרכזיות שלנו צמחו, וזאת בנוסף לביצועים יוצאי דופן ורווחיות גבוהה של פלטפורמות ה‑ SiPho שלנו שהינן המובילות בשוק. הכרזנו בעבר על תוכנית השקעות להרחבת כושר הייצור שלנו בהיקף של 650 מיליון דולר, הצפויה להיות בכשירות מלאה לייצור במחצית השנייה של 2026.

"בהתחשב במיצוב שלנו בשוק, יחד עם שיעור האימוץ הגבוה במיוחד של טכנולוגיית ה- SiPho עבור משדרים (transceivers) במהירות T 1.6 , ובהתחשב בכך שטאואר הינה הספקית העיקרית בתחום זה, אנו מודיעים היום על הזמנת ציודים נוספת בהיקף של 270 מיליון דולר להרחבת כושר ויכולות הייצור של SiPho. השקעה כוללת זו של 920 מיליון דולר צפויה להביא לכושר ייצור בדצמבר 2026 בכמות של יותר מפי חמישה מהכמות החודשית של פרוסות ה-SiPho ששלחנו ללקוחות ברבעון הרביעי של 2025, וזאת עם התחייבויות לרכישות מצד לקוחותינו".

הוא הוסיף כי בחברה "ממשיכים להתמקד באסטרטגיית צמיחה המבוססת על יצירת ערך, עם יעד לצמיחה במכירות וברווחיות החברה מרבעון לרבעון במהלך 2026. הודות לכך שאנו מעמיקים את השותפות האיתנה עם לקוחותינו וממשיכים איתם לשיתופי פעולה טכנולוגיים חזקים, אנו מגדירים מחדש את המרחב העסקי והפיננסי שלנו".