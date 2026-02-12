אחרי ארמיס: ServiceNow רוכשת חברת BI ישראלית

חברת סרוויס-נאו (ServiceNow) הודיעה היום (חמישי) על חתימת הסכם לרכישת חברת פירמיד אנליטיקס (Pyramid Analytics) הישראלית. פירמיד מפתחת פלטפורמה שמרכזת את כל שלבי העבודה עם נתונים במקום אחד: איסוף וניקוי מידע, הרצת מודלים לחיזוי, והצגת תובנות למנהלים. מטרת הרכישה, כך לפי סרוויס-נאו, היא לשלב את היכולות הללו ישירות בתוך מערכות העבודה של החברה, כך שמשתמשים יוכלו לקבל תשובות לשאלות עסקיות בזמן אמת, בלי לעבור בין מערכות שונות ובלי להמתין לצוותי דאטה. סכום העסקה לא פורסם.

העסקה מתבצעת על רקע פעילות רכישות ענפה של סרוויס-נאו בישראל. רק לאחרונה הכריזה החברה על רכישת הענק של חברת הסייבר ארמיס (Armis), בסך של 7 מיליארד דולר. בעוד שארמיס פועלת בתחום האבטחה, כעת רכישת פירמיד מכוונת לחיזוק יכולות ניתוח הנתונים כמו גם הבינה המלאכותית של החברה.

פירמיד אנליטיקס פועלת כבר יותר מעשור בתחום הבינה העסקית (BI), שוק תחרותי שבו פועלות ענקיות כמו מיקרוסופט וטאבלו. בשנים האחרונות החברה התמקדה במכירה לארגונים גדולים ופיתחה כאמור פלטפורמה שמחברת בין מקורות מידע שונים בארגון, מאפשרת ניתוח מתקדם ומספקת המלצות מבוססות בינה מלאכותית. החברה מעסיקה כיום כ200 עובדים, מהם עשרות בישראל, ועד היום גייסה כ-200 מיליון דולר ממשקיעים בהם סקויה, ויולה צמיחה וקרן HIG.