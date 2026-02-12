ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה אחרי ארמיס: ServiceNow רוכשת חברת BI ישראלית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פירמיד אנליטיקס

אחרי ארמיס: ServiceNow רוכשת חברת BI ישראלית

העסקה מגיעה זמן קצר לאחר רכישת ארמיס הישראלית ב־7 מיליארד דולר, ומוסיפה לפורטפוליו של סרוויס-נאו את הפלטפורמה של פירמיד אנליטיקס המאחדת איסוף נתונים, ניתוח וחיזוי במקום אחד • המהלך נועד לצמצם את התלות של ארגונים בצוותי דאטה ולהעביר את יכולות הבינה העסקית לקו הקדמי

מיטל וייזברג 17:26
עומרי קוהל, מנכ''ל פירמיד אנליטיקס / צילום: כפיר זיו
עומרי קוהל, מנכ''ל פירמיד אנליטיקס / צילום: כפיר זיו

חברת סרוויס-נאו (ServiceNow) הודיעה היום (חמישי) על חתימת הסכם לרכישת חברת פירמיד אנליטיקס (Pyramid Analytics) הישראלית. פירמיד מפתחת פלטפורמה שמרכזת את כל שלבי העבודה עם נתונים במקום אחד: איסוף וניקוי מידע, הרצת מודלים לחיזוי, והצגת תובנות למנהלים. מטרת הרכישה, כך לפי סרוויס-נאו, היא לשלב את היכולות הללו ישירות בתוך מערכות העבודה של החברה, כך שמשתמשים יוכלו לקבל תשובות לשאלות עסקיות בזמן אמת, בלי לעבור בין מערכות שונות ובלי להמתין לצוותי דאטה. סכום העסקה לא פורסם.

צ'ק פוינט רוכשת שלושה סטארט־אפים ישראליים
בישראל חלמו להפוך למעצמת מידע רפואי, חוקרים בדקו האם הוא נגיש

העסקה מתבצעת על רקע פעילות רכישות ענפה של סרוויס-נאו בישראל. רק לאחרונה הכריזה החברה על רכישת הענק של חברת הסייבר ארמיס (Armis), בסך של 7 מיליארד דולר. בעוד שארמיס פועלת בתחום האבטחה, כעת רכישת פירמיד מכוונת לחיזוק יכולות ניתוח הנתונים כמו גם הבינה המלאכותית של החברה.

פירמיד אנליטיקס פועלת כבר יותר מעשור בתחום הבינה העסקית (BI), שוק תחרותי שבו פועלות ענקיות כמו מיקרוסופט וטאבלו. בשנים האחרונות החברה התמקדה במכירה לארגונים גדולים ופיתחה כאמור פלטפורמה שמחברת בין מקורות מידע שונים בארגון, מאפשרת ניתוח מתקדם ומספקת המלצות מבוססות בינה מלאכותית. החברה מעסיקה כיום כ200 עובדים, מהם עשרות בישראל, ועד היום גייסה כ-200 מיליון דולר ממשקיעים בהם סקויה, ויולה צמיחה וקרן HIG.