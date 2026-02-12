חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט מפרסמת את דוחות 2025 ומדווחת במקביל על רכישת שלוש חברות סטארט-אפ ישראליות: Cyclops ,Cyata ואת הצוות של חברת Rotate. לא נמסרו סכומי הרכישות, אך לפי הערכות, אלו מסתכמות במעל 150 מיליון דולר.

צ'ק פוינט, בניהולו של נדב צפריר, רשמה ברבעון הרביעי של 2025 צמיחה של כ-6% בהכנסות ל-745 מיליון דולר, פחות מתחזיות השוק, אך עקפה משמעותית את התחזיות בשורה התחתונה עם רווח נקי Non-GAAP של 3.40 דולר למניה. ברבעון הרביעי, התוספת לרווח הנקי למניה עמדה על 52 סנט.

צ'ק פוינט סיימה את שנת 2025 עם צמיחה של 6% להכנסות של 2.725 מיליארד דולר, באמצע טווח התחזית שמסרה החברה בעבר. היקף הבילינג (הזמנות) שלה בסוף השנה עלה ב-9% למעל 2.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי למניה על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-11.89 דולר, עלייה של 30% משנה קודמת. החברה נהנתה מתוספת של 1.90 דולר לרווח הנקי למניה על רקע שינויי מיסוי.

כאמור, החברות שצ'ק פוינט רוכשת כוללות את Cyclops, שהוקמה ב-2022 על־ידי המנכ"ל ערן זילברמן, סמנכ"ל הטכנולוגיות איליי גואטה, וסמנכ"ל המוצר בירן פרנקו. לפי צ'ק פוינט, החברה גייסה סבב Seed בהיקף של 13.25 מיליון דולר, בהשתתפות הקרנות Merlin Ventures, Insight Partners, Tal Ventures, Ibex Investors ומשקיעים פרטיים, והיא מעסיקה מעל 20 עובדים.

Cyclops פיתחה פלטפורמת לניהול והפחתת משטח התקיפה הארגוני (CAASM), המספקת נראות אחודה ורציפה לכלל נכסי הסייבר בארגון - ענן, זהויות, תחנות קצה, שרתים, אפליקציות וסביבות SaaS. בליבת הפתרון, פועלת שכבת Agentic AI אשר מנתחת את הקשרים בין נכסים, חולשות והקשר עסקי, מזהה פערי בקרה, מתעדפת חשיפות לפי השפעה עסקית ומובילה את המשתמש באופן יזום לתובנות ולצעדי הפחתת סיכון. הטכנולוגיה תשתלב בפלטפורמת ה-Exposure Management של צ'ק פוינט, ותחזק את יכולות הניהול שלה באמצעות אנליטיקה אוטונומית, קורלציה חכמה ותעדוף סיכונים דינמי ומבוסס הקשר.

הרכישה השנייה היא של חברת Cyata, שהוקמה ב-2024, על־ידי המנכ"ל שחר טל, שעבד בעבר בצ'ק פוינט, יחד עם ברוך וייצמן, סמנכ"ל הטכנולוגיות, ודרור רוט, סמנכ"ל הפיתוח - שלושתם יוצאי יחידת 8200. החברה השלימה סבב גיוס Seed בהיקף של 8.5 מיליון דולר בהובלת TLV Partners ובהשתתפות Kedem Ventures ומשקיעים פרטיים, כולל מנכ"לי סלברייט לשעבר, יוסי כרמיל ורן סרבר. היא מעסיקה כ-20 עובדים, ופיתחה פלטפורמה לניהול זהויות והרשאות של סוכני בינה מלאכותית (AI Agents) הפועלים בסביבה הארגונית.

המערכת מבצעת מיפוי רציף של כלל הסוכנים הפעילים, מזהה את רמת ההרשאות שלהם, מנתחת דפוסי פעילות ומאפשרת שליטה ואכיפת מדיניות בזמן אמת. הטכנולוגיה תשולב בפלטפורמת ה-AI Security של צ'ק פוינט ותוסיף שכבת governance, יכולות גילוי ובקרות ייעודית לסוכנים אוטונומיים, כחלק מהרחבת ההגנה לעולם ה-Agentic AI.

בנוסף, צ'ק פוינט רוכשת את הצוות של חברת Rotate, שהוקמה ב-2023 עלידי המנכ"ל רועי מרגלית, וסמנכ"ל הטכנולוגיות אבידן ברק. החברה פיתחה פלטפורמה מקיפה וכוללת שנבנתה ייעודית עבור ספקי שירות מנוהל (MSPs).

ג'פריס: מכפיל הרווח של החברה אטקרטיבי

בעקבות פרסום הדוחות, המנכ"ל נדב צפריר מסר: "השגנו תוצאות חזקות ברבעון הרביעי ובשנת 2025 כולה, שהיו מעל נקודת האמצע של תחזית ההכנסות שלנו והרווח למניה עקף את התחזית. הביצועים שלנו נותרו איתנים לאורך השנה, בזכות המשך אימוץ של הפתרונות ההיברידיים שלנו על־ידי לקוחות. ב-2026, האסטרטגיה שלנו מתמקדת באבטחת המעבר של לקוחותינו ל-AI לרוחב הארגון. רכישת Cyata שהוכרזה היום מרחיבה עוד יותר את אבטחת ה-AI שלנו".

צ'ק פוינט נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 18.9 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 4.9% במחיר המניה מתחילת השנה. השבוע, האנליסט ג'וזף גאלו מבנק ההשקעות ג'פריס כתב שהצפי הוא לראות סימני האצה בצמיחה ב-2026, והעריך שעל רקע המכפיל שבו המניה נסחרת (שנמוך משל חברות אחרות בתחום), היא עשויה להיחשב כהשקעה דפנסיבית ולעלות. המלצת ג'פריס למניה היא "קנייה" במחיר יעד של 235 דולר, שגבוה ב-33% מהמחיר בנאסד"ק.