עסקת הסייבר הרביעית בגודלה אי פעם: ארמיס הישראלית נמכרת

חברת ניהול התהליכים האמריקאית ServiceNow הודיעה היום על רכישת חברת הסייבר הישראלית ארמיס בעסקה המוערכת בכ־7.75 מיליארד דולר במזומן. מדובר באחת מעסקאות הסייבר הגדולות שנחתמו בישראל בשנים האחרונות, ואם לדייק - הרביעית בגדולה אי פעם. לגלובס נודע כי מעבר לתמורה הרשמית, כוללת העסקה גם חבילות שימור לעובדים בהיקף של מאות מיליוני דולרים, כך שהיקף העסקה הכולל חוצה את רף 8 מיליארד הדולר.

ServiceNow, המספקת פלטפורמות תוכנה לניהול ואוטומציה של תהליכים ארגוניים, נסחרת לפי שווי של כמעט 180 מיליארד דולר ונחשבת לשחקנית דומיננטית בעולם התוכנה הארגונית. בשנים האחרונות היא פועלת להרחיב את פעילותה אל מעבר לעולמות ה־IT הקלאסיים, אל תחומים של ניהול סיכונים, אבטחת מידע ותפעול נכסים קריטיים. רכישת ארמיס משתלבת במהלך זה, ומהווה גם את כניסתה הראשונה של החברה לפעילות משמעותית בישראל.

דחתה הצעות רכישה בעבר

ארמיס הוקמה ב־2015 על ידי יבגני דיברוב ונדיר יזרעאל, שהכירו במהלך שירותם הצבאי ביחידת 81. היא פועלת בתחום ניהול חשיפת סייבר ואבטחת תשתיות קריטיות, אך בניגוד לפתרונות אבטחת מידע מסורתיים, המתמקדים בעיקר במערכות מחשוב, ארמיס בנתה פתרון שמספק לארגונים תמונת מצב מלאה של כלל משטח התקיפה שלהם, כולל מערכות IT, טכנולוגיות תפעוליות (OT), מכשור רפואי, IoT ומערכות תעשייתיות.

לקוחות החברה כוללים מפעלי ייצור, חברות אנרגיה, תעופה, בתי חולים וסוכנויות פדרליות בארה"ב, בין היתר ארגונים שבהם פגיעה תפעולית עלולה להפוך במהירות למשבר לאומי או כלכלי.

עם השנים התרחבה פעילותה של ארמיס גם בקרב ארגוני ענק, וכיום היא משרתת עשרות אחוזים מחברות פורצ'ן 100, לצד גופים ממשלתיים וארגוני ביטחון. בשנים האחרונות הרחיבה ארמיס את פעילותה מעבר לזיהוי וניטור נכסים, גם אל תחום ניהול ותעדוף תיקון חולשות סייבר.

מהלך זה הואץ בעקבות רכישת חברת Silk Security הישראלית בשנה שעברה תמורת כ־150 מיליון דולר. הרכישה איפשרה לארמיס להציע לארגונים לא רק זיהוי של נקודות תורפה, אלא גם סדר עדיפויות ברור לטיפול בהן - תחום שבו היא מתחרה ישירות בשחקניות ותיקות כמו Tenable ו־Qualys.

במקביל, בחודש נובמבר האחרון השלימה ארמיס גיוס של 435 מיליון דולר, שהוגדר כגיוס טרום־הנפקה, לפי שווי של 6.1 מיליארד דולר. את הסבב הובילה קרן הצמיחה של גולדמן זאקס, לצד משקיעים קיימים ובהם אינסייט פרטנרס, CapitalG, ברוקפילד, Georgian, GSquared וקרן אבולושן הישראלית.

חלק מההון הוזרם לקופת החברה, וחלקו שימש לרכישת מניות בסיבוב משני, שאפשר נזילות לעובדים ולמשקיעים מוקדמים. הגיוס אפשר לחברה לדחות הצעות השקעה ורכישה אחרות, בהן הצעה לרכישת השליטה לפי שווי מוערך של כ־5 מיליארד דולר מצד Thoma Bravo. באותה עת הבהירו המייסדים כי בכוונתם להמשיך כחברה עצמאית ולהתכונן להנפקה בין סוף 2026 לתחילת 2027, יעד שכעת כאמור מתחלף באקזיט מלא.

החברה חצתה לאחרונה רף של כ־340 מיליון דולר בהכנסות חוזרות שנתיות (ARR), עם קצב צמיחה של למעלה מ־50% בשנה, ומעסיקה כיום כ־850 עובדים ברחבי העולם. נתונים אלה הפכו אותה לאחת מחברות הסייבר הגדולות בישראל במונחי שווי, ולשחקנית מרכזית בזירה הגלובלית.

המרוויחים הגדולים

אולי המרוויחה הגדולה ביותר מהעסקה היא קרן ההון סיכון והפרייבט אקוויטי האמריקאית אינסייט פרטנרס, שרכשה את השליטה בארמיס בשנת 2020 לפי שווי של כ־1.1 מיליארד דולר. מאז זינק שווי החברה ביותר מפי חמישה, והעסקה הנוכחית צפויה להניב לקרן תשואה של מיליארדי דולרים - אחת מהשקעות הדגל שלה בשנים האחרונות.

מעבר להיבט הפיננסי, העסקה מדגישה גם מגמה רחבה יותר בשוק: קונסולידציה גוברת בענף הסייבר, על רקע עלייה חדה באיומים, התרחבות השימוש ב־AI והבנה הולכת ומעמיקה בקרב ארגונים כי אבטחת מידע אינה יכולה להתנהל עוד כפתרון נקודתי, אלא כחלק אינטגרלי מהתפעול העסקי כולו.

לפי הודעתה הרשמית של ServiceNow, רכישת ארמיס נועדה להרחיב ולהעמיק את יכולות האבטחה של החברה לאורך כלל משטח התקיפה הארגוני - החל ממערכות IT ועד טכנולוגיות תפעוליות, מכשור רפואי ותשתיות פיזיות.

בחברה מציינים כי השילוב בין פלטפורמת ה־AI שלה לבין יכולות הגילוי, ניהול החשיפה ותעדוף הסיכונים של ארמיס נועד לאפשר לארגונים מעבר לניהול אבטחת סייבר פרואקטיבי, מבוסס אוטומציה ובינה מלאכותית, בקנה מידה רחב. עוד ציינה ServiceNow כי המהלך צפוי להרחיב משמעותית את פעילותה בתחומי האבטחה והסיכון, ואף להגדיל ביותר מפי שלושה את פוטנציאל השוק שלה בתחום זה. מעבר להיבט העסקי, העסקה משקפת מגמה רחבה יותר של שילוב הולך וגובר בין ניהול תהליכים ארגוניים לבין אבטחת מידע, במיוחד בארגונים המחזיקים תשתיות קריטיות.