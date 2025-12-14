ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ארמיס

דיווח: חברת הסייבר הישראלית ארמיס במגעים למכירתה תמורת 7 מיליארד דולר

ארמיס הישראלית במגעים למכירתה לחברת ServiceNow האמריקאית תמורת עד 7 מיליארד דולר - כך מדווח בלומברג • לפי הדיווח, העסקה עשויה להיות מוכרזת בימים הקרובים

שירות גלובס 07:32
יבגני דיברוב ונדיר יזרעאל, מייסדי ארמיס / צילום: ארמיס
חברת הסייבר הישראלית במגעים למכירתה לחברת ServiceNow האמריקאית תמורת עד 7 מיליארד דולר - כך מדווח בלומברג. לפי הדיווח, העסקה עשויה להיות מוכרזת בימים הקרובים, אך הפרטים טרם הושלמו ולא ניתן לפסול כי גורם נוסף ייכנס לתמונה.

ServiceNow מספקת תוכנות לניהול ואוטומציה של פעולות משאבי אנוש ומערכות מידע עבור ארגונים, והפכה לפלטפורמה דומיננטית בתחום ניהול תהליכי העבודה בארגונים. היא נסחרת לפי שווי של כמעט 180 מיליארד דולר.

לפני כחודש התייחס מנכ״ל החברה יבגני דיברוב במהלך ועידת ישראל לעסקים לגיוס הענק של החברה שהושלם בחודש שעבר בהיקף של 435 מיליון דולר: "הגיוס הזה מאוד משמעותי. עברנו את ה־300 מיליון דולר הכנסות, הוספנו יותר מ־100 מיליון דולר בתוך פחות משנה. הביקוש מאוד גדול, כי אנחנו פותרים בעיות מאוד משמעותיות, הבעיות הכי משמעותיות לארגונים הכי גדולים - שדות תעופה, חנויות, חברות לתשתיות נפט וגז. ארמיס מאבטחת את הנכסים הכי חשובים שלהם".

דיברוב אף התייחס להנפקה אפשרית ואמר כי החברה מכוונת ליציאה לשוק ההון ברבעון האחרון של 2026 או בתחילת 2027.

החברה ניהלה משא ומתן למכירתה לתומא בראבו בעבר, עסקה שלא הבשילה, תמורת כ-5 מיליארד דולר

מהחברה לא נמסרה תגובה.