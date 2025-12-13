ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה בסיס בירח והגדלת קצב הטיסות: SpaceX מאשרת הנפקת ענק
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
SpaceX

בסיס בירח והגדלת קצב הטיסות: SpaceX מאשרת שתצא להנפקת ענק

חברת החלל של אילון מאסק מכרה מניות למשקיעים קיימים לפי שווי של 800 מיליארד דולר, ומאותתת על הנפקה ב-2026 לפי שווי ענק של 1.5 טריליון דולר • לפי דיווחים, ההנפקה מיועדת לממן תוכניות ארוכות טווח להקמת בסיס על הירח

שירות גלובס 11:46
אילון מאסק / צילום: Associated Press, Matt Rourke
אילון מאסק / צילום: Associated Press, Matt Rourke

SpaceX חברת החלל של אילון מאסק קובעת שווי של 800 מיליארד דולר, ומאשרת תוכניות להנפקה ב-2026, כך דווח בידיעה בלעדית של בלומברג.

המהלך החדש שמוביל הצעיר הגאון במטא
סטארלינק של אילון מאסק תצייד את הלוויינים שלה בשבבים מקרית גת

החברה ממשיכה במכירת מניות למשקיעים קיימים בסבב סקנדרי, שבו מחיר המניה נקבע על 421 דולר. העסקה מציבה את SpaceX בשווי של 800 מיליארד דולר - מה שמקרב אותה להנפקה שעשויה להפוך לגדולה ביותר שנרשמה אי פעם בשוק ההון העולמי.

לפי דיווחים, החברה מתכננת לגייס מעל 30 מיליארד דולר לפי שווי עתק שמוערך ב-1.5 טריליון דולר. החברה עשויה לשבור את השיא שקבעה חברת הנפט הסעודית ארמקו, שבהנפקה גייסה כ-29 מיליארד דולר, מה שהפך אותה להנפקה הגדולה ביותר אי פעם.

בסוף השבוע דווח בבבלומברג כי לפי הודעה פנימית של החברה SpaceX מתכננת להפוך לחברה ציבורית ב-2026. ההנפקה נועדה לממן "קצב טיסות מטורף של טיל ה-Starship שבפיתוח, מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית בחלל, והקמת בסיס על הירח". על פי דיווחים נוספים, חלק מהכסף ישמש לפיתוח דור חדש של דאטה סנטרים מבוססי חלל ולרכישת שבבים ייעודיים להפעלה שלהם, במטרה לעבות את יכולות הרשת הגלובלית של Starlink.

בבלומברג נכתב כי לפי ההודעה הפנימית, מועד ההנפקה והשווי אינם ודאיים "והחברה עשויה לבחור שלא להתקדם".