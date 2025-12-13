SpaceX חברת החלל של אילון מאסק קובעת שווי של 800 מיליארד דולר, ומאשרת תוכניות להנפקה ב-2026, כך דווח בידיעה בלעדית של בלומברג.

החברה ממשיכה במכירת מניות למשקיעים קיימים בסבב סקנדרי, שבו מחיר המניה נקבע על 421 דולר. העסקה מציבה את SpaceX בשווי של 800 מיליארד דולר - מה שמקרב אותה להנפקה שעשויה להפוך לגדולה ביותר שנרשמה אי פעם בשוק ההון העולמי.

לפי דיווחים, החברה מתכננת לגייס מעל 30 מיליארד דולר לפי שווי עתק שמוערך ב-1.5 טריליון דולר. החברה עשויה לשבור את השיא שקבעה חברת הנפט הסעודית ארמקו, שבהנפקה גייסה כ-29 מיליארד דולר, מה שהפך אותה להנפקה הגדולה ביותר אי פעם.

בסוף השבוע דווח בבבלומברג כי לפי הודעה פנימית של החברה SpaceX מתכננת להפוך לחברה ציבורית ב-2026. ההנפקה נועדה לממן "קצב טיסות מטורף של טיל ה-Starship שבפיתוח, מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית בחלל, והקמת בסיס על הירח". על פי דיווחים נוספים, חלק מהכסף ישמש לפיתוח דור חדש של דאטה סנטרים מבוססי חלל ולרכישת שבבים ייעודיים להפעלה שלהם, במטרה לעבות את יכולות הרשת הגלובלית של Starlink.

בבלומברג נכתב כי לפי ההודעה הפנימית, מועד ההנפקה והשווי אינם ודאיים "והחברה עשויה לבחור שלא להתקדם".