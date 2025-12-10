מי יירש את הציפור הכחולה? מאבק חדש על המותג של טוויטר

החברות המסקרנות בתחום, המהלכים החשאיים והטכנולוגיות שמעצבות את העתיד: המדור שמציג בגלובס את החדשות המרכזיות מהשבוע החולף בענף ההייטק.

● קרע פנימי ולחץ של טריליון דולר: מאחורי מצב החירום ב-OpenAI

● 17.5 מיליארד דולר: השקעת הענק של מיקרוסופט בהודו

1 SpaceX מתקרבת להנפקה הגדולה בהיסטוריה

SpaceX, חברת החלל של אילון מאסק, מתקדמת בצעד משמעותי לקראת הנפקה ציבורית שעשויה להפוך לגדולה ביותר שנרשמה אי פעם בשוק ההון העולמי. לפי דיווחים, החברה מתכננת לגייס מעל שלושים מיליארד דולר לפי שווי עתק שמוערך ב1.5 טריליון דולר. על פי שלל דיווחים, חלק מהכסף ישמש לפיתוח דור חדש של דאטה סנטרים מבוססי חלל ולרכישת שבבים ייעודיים להפעלה שלהם, במטרה לעבות את יכולות הרשת הגלובלית של Starlink. המהלך מגיע בתקופה שבה SpaceX מציגה צמיחה מהירה בהכנסות וצוברת ביקושים אדירים לשירותי הלוויין שלה.

אם ההנפקה תצא לפועל במועד המשוער באמצע עד סוף 2026, היא עשויה לעקוף את מרבית החברות הציבוריות הגדולות בעולם מבחינת שווי ולשבור את השיא שקבעה חברת הנפט הסעודית ארמקו, שבזמן ההנפקה שלה גייסה כ29 מיליארד דולר, מה שהפך אותה להנפקה הגדולה ביותר אי פעם. השוק כולו עוקב אחר ההכנות, ובחברות חלל אחרות כבר נרשמת עלייה במניה מתוך ציפייה שהנפקת SpaceX תמשוך אל התחום משקיעים חדשים.

2 הצעיר הגאון שמוביל מהלך אסטרטגי חדש במטא

מטא מבצעת בחודשים האחרונים את אחד השינויים האסטרטגיים הדרמטיים בתולדותיה. אחרי שנים שבהן הייתה השחקנית המרכזית שקידמה מודלי בינה מלאכותית בקוד פתוח, החברה עוברת- זאת בהובלת אחראי הבינה המלאכותית החדש שלה - אלכסנדר וונג, למודל סגור ומסחרי.

לפי הדיווחים, מארק צוקרברג מעורב אישית בפיתוח מודל חדש בשם Avocado, שאמור לצאת באביב הקרוב ולסמן את הוויתור הברור ביותר עד כה על גישת הקוד הפתוח. המודל ישוחרר כמודל סגור שהגישה אליו תימכר לחברות וארגונים, בדומה למודל העסקי של גוגל וOpenAI המהלך מגיע בין היתר על רקע אכזבה עמוקה מיכולות Llama 4 והבנה שהפער מול המתחרות רק הולך וגדל.

צוקרברג גייס בשנה האחרונה חוקרים ומנהלים מובילים- לעיתים במאות מיליוני דולרים כחלק מחבילת תגמול, במטרה לייצר דור חדש של מודלים מתקדמים. כעת, תחת ההובלה של וונג, שנחשב לתומך מובהק במודלים סגורים, מטא מגדירה מחדש את סדרי העדיפויות: השקעות המטא ורס מצטמצמות, וההון מופנה לבניית תשתיות AI, מרכזי נתונים בארה"ב, ופיתוח חומרה ייעודית כמו משקפי AI, כך בין היתר לפי בלומברג. למרות ביקורת מצד רגולטורים ומשקיעים שחוששים מהוצאות עתק ותלות בתשתיות מסיביות, במטא טוענים שהמעבר למודל סגור הוא תנאי הכרחי כדי להישאר בתחרות על פיתוח מודל שיעבור יכולות אנושיות, יעד שהחברה מגדירה כמשימה המרכזית שלה לשנים הקרובות.

3 שלושה גיוסים במלונאות, משאבי אנוש ו־AI לקוד

בשבוע החולף שלושה סטארטאפים ישראלים גייסו בשלושה תחומים שונים. אחד מהם הוא חברת Duve, שגייסה 60 מיליון דולר וממשיכה לבסס את עצמה כשחקנית מרכזית בתחום האירוח. החברה בעצם מפתחת מערכת שמרכזת את כל ההליך של האורח, מצ'ק אין דיגיטלי ועד שירותים אישיים בזמן אמת - ומשלבת סוכני AI שמקצרים זמני תגובה ובכך בעצם אמורים להגדיל בין היתר את הכנסות לבתי מלון.

הגיוס הנוכחי לפי החברה יאפשר לה להמשיך להתרחב באירופה, אסיה וארה״ב ולהעמיק את פיתוח יכולות ה AI שלה. לצידה גייסה גם חברת Shapes 24 מיליון דולר. החברה מבקשת לעצב מחדש את עולם משאבי האנוש. הפלטפורמה של Shapes משמשת כמערכת הפעלה ארגונית לניהול עובדים ומאפשרת לבנות תהליכי HR מותאמים אישית, לאוטומט תהליכים מורכבים וליצור סוכני AI פנימיים שמסייעים לעובדים ולמנהלים. בעידן שבו ארגונים משתנים מהר מאי פעם, החברה מציעה אלטרנטיבה גמישה למערכות HR הקשיחות של העבר.

הגיוס השלישי הינו של Hud, שנחשפה לראשונה עם גיוס של 21 מיליון דולר ומציגה פתרון שנועד להתגבר על אחת המגבלות הקריטיות של פיתוח תוכנה בעידן הבינה המלאכותית: לדעת איך הקוד באמת מתנהג בזמן ריצה. Hud בעצם פיתחה סנסור שמנטר את הקוד בזמן אמת ומספק לסוכני ה AI את המידע המדויק שהם צריכים כדי לכתוב קוד יציב שמתאים לסביבות מורכבות.

4 מאבק חדש על המותג הנזנח של טוויטר

סטארטאפ אמריקאי בשם Operation Bluebird פותח במאבק משפטי מפתיע על הבעלות על המותג של טוויטר לשעבר. החברה פנתה לרשות הפטנטים והסימונים המסחריים בארצות הברית בבקשה לבטל את הבעלות של X, בטענה שאילון מאסק זנח לחלוטין את השימוש בשם המקורי מאז הריברנדינג לX.

מאחורי המהלך עומד עורך דין שהיה בעבר אחראי על תיקי הסימונים המסחריים של טוויטר עצמה. לטענתו, העובדה שהלוגו הוחלף, שהאתר עבר ל x.com וששימוש במילה Tweet נעלם מהשירות מהווים הוכחה לנטישה. מומחי קניין רוחני מסבירים כי אם X לא תציג שימוש פעיל במותג, ייתכן שלמבקשים יש סיכוי ממשי להשיג עליו שליטה, אם כי מאסק עדיין יכול לפעול כדי למנוע ניצול מסחרי של השם.

5 החברה הישראלית שמתחילה להיסחר בבורסות הקריפטו הגדולות בעולם

Lava Network הישראלית החלה להיסחר בבורסות הקריפטו המרכזיות Binance ו-Kraken. לצד המסחר הבינלאומי החברה קיבלה גם את אישור MiCA האירופי- מה שמאפשר לה לפעול באופן מוסדר ולסחור במטבע LAVA בכל רחבי האיחוד האירופי.

Lava Network מפעילה פרוטוקול מבוזר שמספק גישה מהירה ואמינה לנתוני בלוקצ'יין בזמן אמת. לדברי החברה, המערכת שלה כבר ניתבה מעל מאה וחמישים מיליארד בקשות לרשתות כמו אתריום, Solana ו Polygon ומחברת בין ספקי נתונים מובילים כדי להבטיח זמינות מלאה ומידע מאומת למפתחים ארגונים ומערכות בינה מלאכותית. בחברה מסבירים כי אישור MiCA מחזק את אמון המשקיעים ופותח את הדלת לכניסה מוסדית רחבה.