חצי שנה עברה מאז דוח הביניים של ועדת הארביטראז', אותה ועדה שמגבשת המלצות לרפורמה מקיפה במוצרי החיסכון, תוך השוואת תנאי מיסוי ורגולציה. במוקד: יצירת חשבון השקעות מאוחד שבמסגרתו יוכל הציבור לנהל את כל החסכונות לטווח קצר ובינוני (קרנות נאמנות, פוליסות חיסכון וגמל להשקעה).

אחת הסוגיות המרכזיות היא מי יורשה להציע את אותו החשבון - כשהמחלוקת הגדולה הייתה לגבי הבנקים, ששולטים כיום בניהול החשבונות. לאחר דוח הביניים, גורמים בוועדה העריכו שבשנים הראשונות הבמה תישאר של חברי הבורסה שאינם בנקים, כלומר בעיקר של בתי ההשקעות. אלא שלגלובס נודע כי הגישה השתנתה.

בשבועיים הקרובים יפורסמו ככל הנראה המסקנות הסופיות, ואם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, גם בנקים יורשו להציע את החשבון החדש כבר מהיום הראשון. הבנקים עדיין שולטים בכ־75% מסך חשבונות המסחר, חרף מגמת הצמיחה של חשבונות המסחר החדשים בשנים האחרונות.

המתנגדים להכללת הבנקים טענו כי אם יוכלו להציע את אותו חשבון השקעות, הם יזכו לדריסת רגל גם במוצרים שלא היו נגישים עבורם, כגון פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה, והתוצאה תהיה פגיעה בתחרות. מנגד, השיקול שהכריע היה האפקטיביות של המהלך הגדול כולו, שכן ההנחה היא שרוב הציבור לא יוציא את הכסף מהבנקים ולא יהיה חלק במהפכה המתוכננת. במתח שבין הרחבת התחרות בשוק לבין השגת תוצאה אפקטיבית מהרפורמה, שתהיה רלוונטית לקבוצה גדולה יותר בציבור, האופציה השנייה גברה.

הפשרה האחרונה

שאלת הבנקים לא הייתה היחידה שנותרה פתוחה מאז פרסום דוח הביניים. לפני מספר שבועות נחשף בגלובס כי הושגה פשרה שלפיה ניתן יהיה לנהל ולפתוח חסכונות באמצעות המוצרים המוצעים בשוק, כמו למשל גמל להשקעה, גם מחוץ לפלטפורמה החדשה. בכך, המתכננים הפיננסיים וסוכני הביטוח שומרים על יכולתם למכור שורת מוצרים גם ללא קבלת רישיון חדש של ייעוץ השקעות.

לאחר פרסום המסקנות הסופיות המהלך יעבור לשדה החקיקה, ושם מחכה לו דרך ארוכה ומסובכת. בניגוד לכוונה המקורית, הרפורמה לא נכללה בחוק ההסדרים ותתמודד בהליך חקיקה שלם נפרד. ניתן להעריך שבכנסת ינסו כלל הגורמים הקשורים להפעיל לחצים כבדים כדי לשפר עמדות על חשבון המתחרים, שכן מדובר בסכומי עתק של קרוב לטריליון שקל במוצרי ההשקעות השונים.

במסגרת הרפורמה מדובר על השוואת תנאים בין כלל המוצרים. התוצאה תהיה שהטבת המס הגדולה בקופות הגמל להשקעה, פטור ממס רווחי הון למי שיבחר לקבל את הכסף כקצבת פנסיה לאחר גיל 60, תתחלק בין שלושת מוצרי ההשקעה. כך, ההטבה שיכולה להגיע כיום למיליוני שקלים לחוסך תצטמצם משמעותית לכמה מאות אלפי שקלים בלבד.

בפן החיובי, החוסכים בקרנות הנאמנות יוכלו לעבור בין מוצרים ללא אירוע מס, בשונה מהמצב הנוכחי. ההצדקה לכך היא שרוב החוסכים כיום לא נמצאים בגמל להשקעה אלא בקרנות הנאמנות ובמוצרים נוספים שאינם זוכים להטבה. באוצר טוענים שהחלוקה של הטבת המס לא תשפיע על 90% מהציבור, אלא רק על מי שיש להם עוד כספים רבים לחיסכון.