המהפכה בתחום החיסכון מתקרבת, בזכות הפשרה שהושגה בנוגע לקופות הגמל להשקעה ונחשפה בגלובס. על פי התוכנית, תוקם לציבור פלטפורמה חדשה, שבתוכה ניתן יהיה לרכוש, למכור ו"לזוז" בין מוצרי ההשקעה השונים לטווח הקצר והבינוני ללא אירוע מס (קופות גמל, פוליסות חיסכון וקרנות נאמנות, תוך השוואת תנאי המיסוי השונים). זאת, מתוך מטרה שהציבור יוציא את מאות מיליארדי השקלים מחשבונות העו"ש, שם אינם צוברים ריבית, אל חסכונות שבהם תיצבר בכספים אלה ריבית.

אחת המחלוקות העיקריות נבעה מכך שרשות ניירות ערך רצתה לאפשר לנהל את החסכונות רק דרך הפלטפורמה, ואילו רשות שוק ההון התנגדה למהלך כולו, בעקבות הפחתת האטרקטיביות של קופות הגמל להשקעה. כך, למרות שהמלצות הביניים פורסמו כבר לפני יותר מחצי שנה, הוועדה התנהלה בעצלתיים, וגם עזיבתו של מנכ"ל משרד האוצר הקודם, שלומי הייזלר, שעמד בראש הוועדה, והחלפתו באילן רום, עיכבה את הדיונים, "עד שרום ייכנס לעניינים".

הדרמה מאחורי הקלעים

לפי הפשרה יוקם חשבון השקעות, אך במקביל ניתן יהיה גם להמשיך לנהל את החסכונות מחוץ לו, באמצעות המוצרים המוצעים כיום. המשמעות היא שבתקופה הקרובה מאוד צפויות להתפרסם המסקנות הסופיות של הצוות, ומשם להפוך לתזכיר חקיקה.

מאחורי הקלעים התנהל מאבק עיקש וכיפופי ידיים. לפי כמה חברים בוועדה, למרות התחדשות הדיונים בתוך הצוות, נותרו פערים שונים. "חלק מהמחלוקות נפתרו ברמת מנכ"ל משרד האוצר רום. בסוף התהליך דייקנו את המחלוקות שאיתן הגיעו כל הצדדים לפני מספר שבועות לפגישה עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שיוחדה רק לנושא הזה".

אך הנציגים השונים הופתעו. לדברי גורם בכיר, "התכנון היה להציג לסמוטריץ' את הכול מאפס, אך הוא הגיע מוכן לישיבה, קרא את כל הדוח, מההתחלה ועד הסוף, כולל דעת המיעוט של רשות שוק ההון, עצר את המצגת די מהר ואמר: 'אני בעניינים, בואו נתקדם'. הוא שמע את כולם ואז העלה את הפשרה. הוא אמר שהוא לא רוצה לבטל אפשרויות קיימות שכבר יש כיום לאנשים (פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה, נ' א'), חלקם כבר הפקידו כספים וזה עלול לבלבל. היה לו חשוב להביא את האירוע לסיום מהיר ולכן היה בקיא בפרטים".

התוצאה היא שכולם ירדו מהעצים והתכנסו להסכמות. רשות ניירות ההון הסכימה לקדם את הפלטפורמה החדשה, רשות ניירות ערך הסכימה שניתן יהיה לשווק את המוצרים גם מחוץ לפלטפורמה, ואף ויתרה על כך שקרנות ההשתלמות והפנסיה יוצגו בתוך הפלטפורמה, הגם שהן לא היו אמורות להיות מושפעות, ולא היה ניתן לבצע פעולות בהן. בוועדה אומרים שסמוטריץ' הסביר, שבעקבות חקיקה קודמת גם כך ניתן לראות את כל החסכונות הללו היום במקום אחד דרך אפליקציות שונות, ולכן זה לא קריטי.

ההסכמות והמחלוקות בפשרה במהפכה בשוק החיסכון ההסכמות ● ייפתחו חשבונות השקעה מרוכזים, אך ניתן יהיה להשקיע במוצרים גם מחוץ לחשבונות הללו ● הטבת המס בקופות הגמל להשקעה תיחתך משמעותית ● הטבות המס "ישוטחו" כך שניתן יהיה לקבל דחיית מס בתוך הפלטפורמה ופטור ממס עד תקרה שתיקבע על כל החסכונות ● סוכני הביטוח יצטרכו שני רישיונות המחלוקות ● האם גם הבנקים יורשו לפתוח חשבונות, או רק גופים חוץ בנקאיים ● האם ניתן יהיה לפתוח חשבון גמל להשקעה מחוץ לפלטפורמה מגיל אפס, או רק 18, כמו בפלטפורמה

רק לגילאי 18 ומעלה?

מוצר אחד שייפגע בוודאות הוא קופות הגמל להשקעה, שכן תקרת הטבת הפטור ממס אם מושכים כקצבה אחרי גיל 60 תקטן מ-81.7 אלף שקל לשנה כיום, ותוחלף בתקרה כוללת של פטור ממס לכל הפלטפורמות, השאלה רק בכמה. נוסף על כך, לצד המחלוקת האם לאשר לבנקים להשתתף במשחק, ישנה מחלוקת בשאלה האם בקופת גמל להשקעה מחוץ לחשבון ההשקעה ניתן יהיה לפתוח קופה רק מגיל 18 ומעלה, או כמו היום, מגיל אפס.

פוליסות החיסכון ייפגעו?

ייתכן שהייתה סיבה נוספת שהובילה להסכמות. בוועדה יש מי שמעריכים שפוליסות החיסכון, ואולי אף קופות הגמל להשקעה, ידעכו וייעלמו, שכן הן יהפכו למוצרים נחותים, לפחות פוליסות החיסכון, שבהן דמי הניהול גבוהים ומגיעים לעיתים עד 1.5%.

מנגד, יש מי שמעריכים את ההיפך, שקופות הגמל להשקעה יישארו אטרקטיביות למי שמעוניינים במנהל השקעות שינהל עבורם את הכסף, או כאלה שמעוניינים בחשיפה להשקעות אלטרנטיביות, מה שלא מתאפשר לקבל דרך קנייה ישירה בשוק ההון.

כיום ניתן לקנות קרנות נאמנות מחקות מדדים בארץ ובעולם בדמי ניהול אפסיים. גם כשמוסיפים את עלות הפלטפורמה, שצפויה על פי ההערכות להוסיף עלות של 0.1% מעבר לעלויות הקיימות כיום, העלות עשויה להיות זולה יותר מדמי הניהול בקופות הגמל להשקעה.

מנגד, דמי הניהול בקופות גמל להשקעה נעים בין 0.6% ל-0.8%, ולכן היא תהיה זולה יותר עבור לקוחות שרוכשים קרנות מנוהלות בצורה אקטיבית, שם דמי הניהול עומדים על 1%-2%.

איך יושפעו הסוכנים?

לדברי גורמים שהשתתפו בדיוני הוועדה, מי שלאורך הדרך היו נגד הרפורמה הן חברות הביטוח, סוכני הביטוח וההסתדרות, שחלקם אף הופיעו בפני הוועדה ו"הציגו התנגדות נחרצת מחשש שייפגעו. הם לא רצו פיקוח על גובה העמלות שלהם. פרשיית השחיתות בהסתדרות הבהירה לי עכשיו גם מה היה האינטרס שלהם להתנגד".

אלא שבכל זאת סוכני הביטוח ירוויחו. מעבר לעובדה שהם יוכלו להמשיך לשווק את המוצרים מחוץ לפלטפורמה, תיפתח להם הדלת לשווק גם קרנות נאמנות שהיו סגורות בפניהם ומן הסתם גם לגזור עמלות. מדובר כיום בהיקף כספי של כמעט 740 מיליארד שקל. לשם השוואה, בקופות הגמל להשקעה יש כ-76 מיליארד שקל ועוד קצת יותר מ-100 מיליארד שקל בפוליסות החיסכון.

אלא שהסוכרייה הזו תגיע יחד עם "שוט" חדש. התנאי יהיה החזקה ברישיון כפול: רישיון יועץ או משווק השקעות, ורישיון יועץ או משווק פנסיוני. התוצאה תהיה שהסוכנים יהיו בפועל גם תחת פיקוח של רשות ניירות ערך, ובשוק מעריכים שהיא תבקש מסוכנים להוכיח מדוע המלצות אלה ואחרות שייתנו ללקוחות יהיו לטובת הלקוח, ולא רק כי העמלה לסוכן גבוהה יותר. אחרת, הרישיון עלול להישלל להם. ההנחה היא שיהיה לסוכני הביטוח קשה יותר לשווק את פוליסות החיסכון היקרות.