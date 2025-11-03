בכל חודש שעובר שנת 2025 הולכת ומתבהרת בתור שנה לא פחות מהיסטורית לחוסכים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. חודש אוקטובר השלים חצי שנה רצופה של עליות, ובו החוסכים במסלולים הכלליים נהנו מתשואה של 1.5%, ואלה במסלולים המנייתיים נהנו מתשואה של 2.3%, לפי התחזית של אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה.

כשבוחנים את התשואות מתחילת השנה, עשרת החודשים הראשונים הם החזקים ביותר בינתיים מאז שנת 2009, שנת היציאה ממשבר הסאב־פריים בארה"ב, אז נרשמה תשואה חריגה במיוחד של יותר מ־31% בממוצע במסלול הכללי.

מתחילת 2025 נרשמה במסלולים הכלליים תשואה חיובית של 12.8% ובמסלולים המנייתיים 21.2%. מאז תחילת העשור הקודם, לשם השוואה, השנים החזקות ביותר היו 2021 אז נרשמה בתקופה הזו תשואה של 12%, וכן השנים 2019 והשנה שעברה (2024) אז נרשמו תשואות של כ־10%. אלא שמאחר ונותרו עוד חודשיים עד לסוף השנה, נראה שלשנה הנוכחית חסרים עוד 1.5% כדי לשבור את השיא הקודם של 2021, אז סיימנו את השנה עם תשואה של 14.3% בשנה.

מי ששוב נפגעו בצורה החזקה ביותר הם החוסכים במסלולים שמחקים את מדד ה־S&P 500 - אלה צפויים לראות תשואה של 0.5% בלבד באוקטובר למרות שהמדד האמריקאי עצמו עלה ב־2%. הסיבה היא המשך התחזקות השקל בשיעור של 1.5% באוקטובר לבדו. מתחילת השנה התשואה שלהם עומדת על רק 5%, וזאת עקב התחזקות השקל בכ־11% באותה התקופה.

רק בתחילת החודש קיבלו המשקיעים בוול סטריט תזכורת לאפריל כשרשמו את אחד הימים הכי גרועים השנה כשמדד S&P 500 צלל בכמעט 3%. טראמפ הציף מחדש את מחלמת הסחר מול סין, והבהיל את המשקיעים, אבל עד סוף החודש התמונה התהפכה, נשיא ארה"ב ונשיא סין נפגשו לשיחה ידידותית והמדד האמריקאי התאושש ובגדול.

אחרי שנים טובות מגיעה רגיעה

לאן הולכים מכאן? כדי להעריך את ההמשך חזרנו לתשואות העבר - משנת 2008 ועד היום. לפי נתוני מיטב, התשואה השנתית הממוצעת ב־17 השנים האחרונות עמדה על 5.4% במסלולים הכלליים. ברוב השנים, פרט ל־4 מהן, נרשמו תשואות חיוביות. בדרך כלל, אחרי שנה חזקה מאוד מגיעה עוד שנה אחת של תשואות חזקות ואז שנה עם תשואות נמוכות יותר. כך למשל, אחרי תשואה חריגה של 31% בשנת 2009 גם בשנת 2010 נרשמה תשואה דו־ספרתית של 10.2% אך בשנה שלאחר מכן נרשמה תשואה שלילית של 3.5%.

גם שנת 2017 הייתה חזקה (7.3%) ומיד אחריה נרשמה ירידה קלה (1.1%) בשנת 2018. וכמובן שנת 2021 ה"ידועה לשמצה" שהציגה לחוסכים במסלולים הכלליים תשואה של 14.3%, רק כדי לצלול מיד לאחר מכן עם התפרצות האינפלציה והעלאת הריבית מסביב לעולם. כך, בניגוד מוחלט לשנת היציאה מהקורונה, בשנת 2022 וול סטריט נכנסה לשוק דובי, השווקים ברחבי העולם נקלעו לחורף ארוך והתשואה במסלולים הכלליים הייתה הנמוכה ביותר מאז המפולת של 2008 עם ירידה של 7.8%. מאז, הצבע הירוק שוב חזר ללחיים של החוסכים ואלה נהנו מתשואות חריגות של 9.4% בשנת 2023 ועוד 12.8% בשנת 2024. הפעם החוסכים נמצאים קרוב לשלוש שנים רצופות של תשואה גבוהה מאוד, כאמור 12.8% מתחילת שנת 2025. יותר מפי 2 מהממוצע ההיסטורי.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: ap, Mark Schiefelbein

ראלי חג המולד בדרך לוול סטריט?

ומה לגבי החודשיים שנותרו עד סוף השנה? לפחות לפי הנתונים ההיסטוריים, הם עשויים להיות חיוביים במיוחד. בוול סטריט החודשיים האחרונים של השנה נוטים להיות חיוביים במיוחד לשווקים. לפי בדיקה של חברת המחקר Yardeni Research, מאז 1928 ועד השנה שעברה מדד ה־S&P 500 עלה בחודש נובמבר ב־1% בממוצע והציג תשואה חיובית ב־59 מהשנים שנבדקו. חודש דצמבר אגב, הוא אחד הטובים בשנה ואף זכה לכינוי "ראלי חג המולד" בשל העובדה שב־70 מתוך כמעט 100 השנים שנבדקו התשואה החודשית הייתה חיובית ועמדה בממוצע על 1.3%.

גם המומחים נוטים לצד האופטימי. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של חברת הביטוח הפניקס אומר כי "מבחינה עונתית, נובמבר ודצמבר נחשבים חזקים במיוחד במדד S&P 500. אבל הנתון הבא מוסיף לכך עוד נדבך מעניין - בכל פעם שבה המדד עלה ביותר מ־15% בעשרת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-אוקטובר), החודשיים שנותרו (נובמבר־דצמבר) עלו בקצב גבוה מהממוצע - עם תשואה מצטברת של כמעט 5% מאז 1950. אם גם השנה התבנית הזו תחזור על עצמה - המדד עשוי לסגור שנה שלישית ברציפות עם עלייה של למעלה מ־20%".

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Evan Vucci

"מה שהיה לא מהווה שום אינדיקציה לעתיד"

אלא שיש מי שלא מתרשם כל כך מהסטטיסטיקה ההיסטורית. "מה שהיה בעבר מבחינתי לא מהווה שום אינדיקציה לגבי העתיד", אומר עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בבית השקעות סיגמא־קלאריטי. הוא מרגיע ש"מי שמצפה לתיקון משמעותי בשווקים - זה לא יקרה". אך לדבריו, הכיוון בשווקים בתקופה הקרובה תלוי בשני דברים עיקריים: ההתפתחויות הגיאו־פוליטיות במזרח התיכון, והכניסה של ישראל לשנת בחירות. "הגורם הגיאו־פוליטי כעת הוא משמעותי יותר, בפרט אם לצורך העניין פתאום יהיה הסכם עם אינדונזיה, תהיה לכך השפעה הרבה יותר משמעותית מאשר הצהרה של פוליטיקאי. מעבר לכך, נראה שהבחירות ייערכו לפני המועד הקבוע בחוק. כל מערכת בחירות היא סוערת, ובוודאי עכשיו, ויש לכך השלכות כלכליות כמו כיצד ייראה התקציב הבא או האם ניקלע ל'כלכלת בחירות'".

בניגוד לדעה הרווחת בשוק, אזולאי חושש ש"אנחנו לא הולכים לראות הפחתות ריבית משמעותיות, לא בארץ ולא בעולם. הריבית בארץ תרד בסוף החודש ברבע אחוז אך זה יומרני כעת לחזות את כיוון הריבית בהמשך כי למשל המילואימניקים חוזרים לשוק העבודה ותהיה יותר צריכה אחרי המלחמה וזה גורם אינפלציוני".

לדבריו, הדרך הנכונה כעת היא להתמקד בסקטורים כמו הבנקים ש"כנראה יהיו בסדר והחברות הביטחוניות שימשיכו להיות 'סופר בסדר' כי כל העולם נמצא כעת בסוג של הצטיידות ביטחוניות מאוד מסיבית".