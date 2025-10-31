היסטורית, הרבעון הרביעי של השנה נחשב לחזק ולכזה שמביא לעליות בשווקים. אך בתחילת חודש אוקטובר השווקים בארה"ב, שוב, רעדו, כשה-S&P 500 רשם את "היום הגרוע ביותר מאז אפריל", והשווקים נפלו עד 3% כאשר מלחמת הסחר של ארה"ב שוב החריפה מול סין. אז אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סין מחזיקה את העולם "בשבי" בתחום המתכות. אלא שכל זה נדמה כעת כמו היסטוריה רחוקה ולא רלוונטית לחוסכים.

עד סוף החודש שני המנהיגים נפגשו, הרוחות לפחות בינתיים נרגעו, והחוסכים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וההשתלמות שוב רושמים חודש חיובי במיוחד. ע"פ תחזית אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה, החוסכים במסלולים הכלליים צפויים ליהנות מעלייה של 1.5% בחודש אוקטובר (טווח של 1.2%-1.8%) ואלה במסלולים המנייתיים מתשואה של 2.3% (טווח של 1.9%-2.8%). אלה שחוסכים לפנסיה במסלול לבני עד 50 צפויים לראות עלייה של 1.3%, כשמנגד אלה במסלולים לבני 60 ומעלה צפויים לראות עליה של 0.8%. נציין כי גם היום, שישי, יתקיים מסחר בוול סטריט אך רוב הקופות 'סגרו' את החודש אתמול, חמישי, והמסחר היום ישפיע על תשואות חודש נובמבר.

ברקוביץ מסביר שהסיבה לתשואות החזקות במסלולים היא ש"בחודש אוקטובר נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות. מנגד, היחלשות המט"ח גרעה כ-0.3% מתשואות הקופות".

מי ששוב נפגעו בצורה החזקה ביותר הם החוסכים במסלולים שמחקים את מדד ה-S&P 500 - אלה צפויים לראות תשואה של 0.5% בלבד למרות שמדד ה-S&P 500 עצמו עלה ב-2%. הסיבה היא המשך התחזקות השקל בשיעור של 1.5% בחודש אוקטובר.

בחודש אוקטובר, אגב, הנאסד"ק קפץ ב-4.1% וגם בישראל מדד ת"א 35 השלים עליה של 2.3% - כולה בתחילת החודש - מדד ת"א 90 קפץ גם הוא ב-4.1% באותו הזמן. מי שבלט במיוחד הוא מדד הניקיי היפני שקפץ באוקטובר ב-13.9%.

שנת 2025: אחת החזקות לחוסכים מזה שנים רבות

נכון לעכשיו, שנת 2025 כבר מסתמנת בתור אחת השנים הטובות ביותר לחוסכים הישראלים, כאשר על פי בדיקת גלובס מדובר בתקופה החזקה ביותר מאז 2009, ביציאה ממשבר הסאב-פריים בארה"ב.

ברקוביץ מסכים גם הוא ומציין כי שנת 2025 מסתמנת כאחת השנים המיטיבות עם חוסכי קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה. בעשרת החודשים הראשונים של השנה צפויות הקופות לרשום תשואה חיובית ממוצעת של 12.8% במסלולים הכלליים. בשנת 2021, שהייתה השנה החזקה ביותר עד כה, נרשמה תשואה של 12% בעשרת החודשים הראשונים ו-14.3% בשנה כולה.

המסלול המנייתי סיפק עד כה מתחילת השנה תשואה של 21.2% ואילו זה של מסלול ה-S&P 500 איכזב עם עליה של 5.3% בלבד, כאמור בגלל ההתחזקות המשמעותית של השקל, של כ-11%. אבל ההשפעה של התחזקות השקל פגעה לא רק במסלולים שמחקים את מדד ה-S&P 500 אלא גם במסלולים הכלליים. על פי חישוב של ברקוביץ, בלי ההתחזקות המשמעותית של השקל מול הדולר התשואה של החוסכים במסלולים הכלליים הייתה עומדת על כ-15%.

גם בקרנות הפנסיה נרשמות עליות מרשימות מתחילת השנה עם תשואה של 14.7% במסלולים לבני 50 ומטה ועד 9.7% במסלולים לבני 60 ומעלה.

ישראל מובילה אך גם בעולם נרשמו עליות חזקות

מתחילת השנה השוק הישראלי ממשיך להוביל את העליות בעולם עם זינוק מדהים של כמעט 37% במדד ת"א 35, ות"א 90 עלה ב-37.3%. גם באג"ח הקונצרניות והממשלתיות נרשמו עליות נאות של יותר מ-5.5%.

בעולם, מדד ה-S&P 500 משלים עלייה של 16% מתחילת השנה ואילו הנאסד"ק קופץ ב-22%. באירופה הדאקס הגרמני קפץ גם הוא ביותר מ-21% ואילו הקאק הצרפתי משלים עליה של 10.5%. גם הניקיי היפני מזנק מתחילת השנה עם קפיצה של 28.7% והשווקים המתפתחים בולטים לטובה עם זינוק של 31.3%, "יותר מכל שוקי המניות המרכזיים".