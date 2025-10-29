גמל להשקעה או קרן נאמנות: איפה הכי כדאי לשים את הכסף

"אנחנו חיים במדינה שבה יוקר המחיה ממשיך לעלות, וזה 'מחייב' אנשים יותר ויותר לתכנן קדימה, וליצור לעצמם אפיקי השקעה וחיסכון נוספים, בייחוד בעולם שבו הפנסיה כנראה לא תספק את רמת החיים שאליה התרגלנו בשנים האחרונות", מחדד ניב אדם, מנהל השקעות בתמיר פישמן השקעות, את חשיבות החיסכון.

אז אתם כבר יודעים שאתם רוצים לחסוך כסף. אתם מבינים את אפקט הריבית דריבית ואת העוצמה שבה הוא יכול להשפיע ולשנות את החיים שלכם בטווח הארוך. אתם יודעים שכסף יכול בהחלט "לגדול על עצים", אם שותלים אותו כמו שצריך. אתם כבר יודעים מה זה מניות, אג"ח, אילו מדדים יש בארץ ובחו"ל ומה זה סקטורים. אבל אתם שואלים את עצמכם - האם לקנות קרנות נאמנות או לחסוך בקופת גמל להשקעה. מה עדיף לכם?

השאלה הזו מסובכת יותר ממה שנדמה. לכל אחת מהאפשרויות הללו יש יתרונות וחסרונות. אבל ההבדל הגדול ביותר אולי בין שתיהן, הוא מי מנהל את הכסף. בקרנות נאמנות אתם אלה שמנהלים את הכסף, לטוב ולרע. אתם צריכים לבצע פעולות אקטיביות של קנייה ומכירה, וגם חשופים לרגשות של חמדנות או פחד, חשש מהפסד, קנאה וחרטה. אבל הכסף בסופו של דבר נמצא בשליטתכם המלאה. במילותיו של אדם, "בשל כך שההשקעה יושבת ישירות בחשבון הבנק שלכם, יש נטייה לממש את ההשקעה ולקחת רווחים ובכך לפגוע בתשואה ארוכת-הטווח".

בצד השני, בקופות הגמל להשקעה אתם בוחרים לוותר על הניהול האקטיבי, ונותנים למנהלי ההשקעות לבצע את ההשקעה עבורכם. אתם צריכים רק להעביר את הכסף (עד 81.7 אלף שקל בשנה לכל ת.ז - בקרנות נאמנות אין מגבלת רכישה). בכך אתם מרחיקים מעצמכם את הרגשות, אך מאבדים מעט את השליטה. ובכל זאת, יתרון נוסף של קופת גמל להשקעה הוא הטבת מס משמעותית של פטור ממס רווחי הון (25% ריאלי), אך זאת רק אם תסכימו להיפרד מהכסף לשנים רבות, ולפדות אותו רק אחרי גיל 60, וכקצבה.

נוסף על כך, בכל מכירה של קרן נאמנות תשלמו מס רווחי הון, ואילו בקופת גמל להשקעה מעבר בין מסלולים אפשרי ללא תשלום מס, אשר יגיע רק בעת משיכת הכספים מהחשבון.

אז מה עדיף לכם?

"אינני אובייקטיבי בנושא, אך לדעתי לקרן הנאמנות מספר יתרונות מובהקים", אומר אייל חיים, סמנכ"ל שיווק איילון קרנות נאמנות. "קרן נאמנות הינה המכשיר המפוקח והשקוף ביותר בשוק ההון הישראלי, היא מפרסמת תשואה כל יום, הרכב הנכסים שלה פומבי והיא זמינה בתיק ההשקעות של הלקוח בחשבון הבנק; היא מוגבלת לנכסים סחירים ורמת הנזילות בה גבוהה".

גם באשר לדמי הניהול הוא מפרט, כי "עקב התחרות העזה ירדו דמי הניהול בקרנות הנאמנות, והם היום נמוכים או דומים לרוב קופות הגמל. נכון שיש עמלות דמי ניהול פיקדון לבנק, שאותם אין בקופות גמל, אך ניתן להתמקח ולהוריד חלק נכבד מעמלה זאת". מנגד, כך הוא סבור, "קופות הגמל להשקעה משווקות בעיקר על ידי סוכני ביטוח שמקבלים תגמול שונה מכל יצרן, והאינטרסים שם אינם אחידים".

שאלת דמי הניהול אכן מורכבת מעט, שכן ניתן להתמקח מול הבנקים השונים, אך אלה נוטים לבטל את ההטבות ו"להקפיץ" בחזרה את דמי הניהול, כך שמדובר במאבק תמידי, מדי תקופה.

בכל מקרה, על פי מחשבון דמי הניהול של הבורסה, דמי המשמרת לבנקים נעים בדרך כלל בין 0.3% ל-0.6% בבנקים הגדולים (או 0.12% למי שבוחר לנהל דרך בית השקעות).

נוסף על כך, צריך לשלם דמי ניהול למנהלי קרנות הנאמנות עצמם. אלה נעים בין אפס ממש בקרנות מחקות על חלק מהמדדים, ועד ל-2% בקרנות מנייתיות וממונפות. זאת ועוד, יש עמלות קנייה ומכירה של 0.2%-0.4% בבנקים (או 0.08% בבתי ההשקעות).

מנגד, בקופות הגמל להשקעה העלות נעה בין 0.6% ל-0.8%, נוסף על "הוצאות ישירות", שהן דמי ניהול למנהלי השקעות חיצוניים (למשל עבור נכסים לא סחירים), של 0.1%-0.2%.

"משקיע חכם יכול לשלב"

מנהל השקעות נוסף בשוק קרנות הנאמנות בטוח שהמוצר שהוא משווק עדיף. "אומנם לגמל להשקעה יש אפשרות תיאורטית להפוך לפנסיה, אבל זה לא קורה. בתכלס זה לא נזיל כמו קרן, לא שקוף ומחזיק נכסים לא סחירים - שחלקם עשויים להתגלות כבעייתיים - ולא רואים את זה בבנק".

אך לא כל מנהלי קרנות הנאמנות חושבים שגמל להשקעה הוא מוצר נחות. כך למשל אייל גורן, משנה למנכ"ל אי.בי.אי קרנות נאמנות, סבור שאין תשובה אחת, מכיוון שמדובר בשני כלים שונים. "קרנות נאמנות מתאימות מאוד למי שרוצה לנהל את ההשקעות שלו בצורה גמישה. גמל להשקעה הוא מוצר השקעה לטווח בינוני-ארוך, עם יתרונות מיסוי למי שעתיד להשתמש בכסף כקצבה בפרישה, אבל הוא פחות מגוון, ומציע מסלולים גנריים עם שקיפות חלקית. משקיע חכם לא חייב לבחור בין השניים - והוא יכול לשלב אותם, כך שחלק מהכסף יזרום בזרם גמיש ונזיל, בעוד שחלק אחר ייאגר בביטחון לטווח רחוק".

ליאור אלג'ם, מנהל מחלקת מחקר ניירות ערך בבנק דיסקונט, מסכים עם גורן: "הבחירה בין קרן נאמנות לגמל להשקעה אינה בחירה של 'טוב יותר', אלא של 'מתאים יותר'. אם הנזילות המיידית והגמישות המוחלטת בבחירת הקרנות חשובות לכם יותר מיתרונות המס, קרן נאמנות עשויה להיות עדיפה. אם אתם מחפשים חיסכון לטווח ארוך עם אפשרות להטבות מס משמעותיות, גמל להשקעה היא אופציה מצוינת".

והערה נוספת שצריך לומר לסיום: ייתכן שכל הדיון הזה יתייתר בשנים הבאות. ועדה ממשלתית בוחנת בימים אלה האם לאחד את אפשרויות ההשקעה השונות תחת "אמבטיה" אחת. המשמעות תהיה שכל עוד אתם תחת אותו חיסכון, תוכלו לעבור בין כל האפשרויות ללא כל אירוע מס. הפרטים עוד לא ידועים לגמרי, ולא ברור אם הרפורמה הזו בכלל תצא לפועל.