הבורסה פרסמה היום את הרכבו של מדד מניות חדש, ת"א נדל"ן-35 שיכלול את הענקיות בתחומי הנדל"ן המניב והיזמי בבורסה שייצא לדרך ב-9 בנובמבר. מדובר בחלק מ"בליץ" מדדים של הבורסה שכלל השקה קרובה גם של מדד ת"א תשתיות ות"א בטחוניות, שלושת המדדים יתחילו לפעול בנובמבר הקרוב. מדד הנדל"ן יציע חשיפה ל-35 המניות הגדולות בתחום מבחינת שווי שוק מבין 89 מניות הנדל"ן שמרכיבות את מדד ת"א-נדל"ן.

בחודש האחרון הצטיינו מניות הנדל"ן המקומיות בעליות שערים, מתוך הערכה שעם סיום המלחמה יירשם גל של ביקושים. כמו כן, מדד המחירים לצרכן השלילי של ספטמבר, הגביר את ההערכות שהפחתות הריבית מתקרבות. זהו דלק של ממש במנועי חברות הנדל"ן. חברות הבנייה למגורים יקבלו ביקושים גדולים יותר כאשר המשכנתאות יוזלו, וחברות הנדל"ן המניב יהנו מירידה בעלויות המימון ודוחות שמאים משופרים בהמשך הודות להורדות הריבית, ככל שיהיו.

נזכיר כי בעבר בשנת 2019 פיצלה הבורסה את מדד ת"א-נדל"ן, בשל המאפיינים השונים של הפעילות שלו. בנוסף לאותו מדד, שהמשיך לפעול כהרגלו, נוספו גם מדדים סקטוריאליים בתחום ת"א-בנייה, שכולל ענקיות בנייה למגורים כדוגמת דמרי, אזורים ופרשקובסקי. וכן מדד ת"א-מניב ישראל שכולל ענקיות קניונים ומשרדים כמו עזריאלי, מליסרון וביג וכן ת"א-מניב חו"ל, שכולל חברות כמו ג'י סיטי ואחרות.

בחודש החולף עלה מדד ת"א-בנייה בכ-17%, ומדד ת"א-מניב ישראל עלה ב-10%. בזמן שמתחילת השנה הם עלו בשיעורים נאים אבל פחות טובים משאר מדדי הדגל, 15% ו-29% בהתאמה, בזמן שמדד ת"א 35 עלה ב-34% ומדד הבנקים למשל טיפס ב-46%.

"לאפשר חשיפה ממוקדת"

כעת משיקה הבורסה מדד כללי על מניות הנדל"ן הגדולות, שיכול להיות כלי עבודה למוסדיים אבל גם לציבור הרחב שרוצה להחשף אליהן. הרציונל לפי יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה, הוא לאפשר "חשיפה ממוקדת ויעילה לחברות המובילות בענף ותספק כלי השקעה והשוואה איכותי נוסף עבור משקיעים מוסדיים ופרטיים כאחד".

מבין המניות שיכללו במדד ת"א נדל"ן-35 יכללו ענקיות הקניונים והמשרדים, עזריאלי, מליסרון, ביג, מבנה, אלוני חץ ואמות. מבין חברות הבנייה למגורים יש גם נוכחות גדולה: דמרי, אזורים, אאורה, ישראל קנדה, אפריקה מגורים, פרשקובסקי וקרסו נדל"ן. המדד יכלול גם את המצטרפת הטרייה לת"א, אמפא, שהונפקה לראשונה בקיץ האחרון.

בבורסה ציינו כי 6 מניות של החברות שנכללות במדד החדש, הינן חברות כבר במדד ת"א-35, 25 חברות נכללות במדד ת"א-125 ו-4 חברות נכללות במדד ת"א- SME60 . "מאפייני מדד אלו ואחרים ממצבים את המדד כמדד המתאים גם למשקיעים מוסדיים, המאפשר תשתית להשקת נגזרים על המדד בעתיד", נמסר מהבורסה.

לפי הגדרתו, מדד ת"א נדל"ן-35 יכלול את 35 המניות הגדולות בענף הנדל"ן הנכללות במאגר רימון ועומדות בתנאי הסף הדומים למדד ת"א-35. מטרת המדד היא לשקף את ביצועי החברות הגדולות בענף הנדל"ן הנסחרות בבורסה ולהוות מדד ייחוס נוסף עבור משקיעים ומנהלי קרנות המעוניינים להתמקד בסקטור זה.