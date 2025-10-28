המסע הדיפלומטי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באסיה, יגיע לשיא ביום חמישי הקרוב כשהוא יפגוש את נשיא סין, שי ג'ינפינג. צעד זה נתפס בשוק כחיובי במיוחד, על רקע מלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות שהסלימה בחודשים האחרונים. לפי דיווחים בחו"ל, בעקבות דיונים בין נציגי המדינות במלזיה, ארה"ב וסין הגיעו כבר להסכם מסגרת.

ב-CNN מציינים שההסכם ימנע מכס של 157% על סחורות סיניות, וסולל את הדרך להסכם סחר פוטנציאלי, שעליו ידונו הנשיאים בפגישתם. הכותרות בנושא הובילו לפתיחה חיובית של שבוע המסחר בבורסות אסיה. האופטימיות נתמכה גם בדברי שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, על כך שהוא מצפה שתהיה "פגישה פנטסטית" בין המנהיגים, והערכתו שתוספת המכסים שטראמפ איים להטיל על סין - לא תיכנס לתוקף בתחילת נובמבר.

נזכיר, שלפני כחצי שנה השווקים רעדו על רקע "יום השחרור", שבו טראמפ הודיע על הטלת מכסים רבים על שותפות הסחר של ארה"ב, אך בהמשך רוב המכסים הוקפאו לצורך דיונים על הסכמי סחר. המכסים על סין לא הוקפאו, אולם השוק חזר והתאושש למרות התמשכות מלחמת הסחר, כשמדי פעם נרשמה טלטלה. כך למשל בתחילת החודש, בעקבות החלטת סין להגביל יצוא של מינרלים נדירים משטחה, טראמפ הודיע על הטלת מכסים נוספים בשיעור של 100% על סין (כאמור כעת ההערכה היא שהם לא ייכנסו לתוקף).

למרות החששות בשווקים, המגמה החיובית נמשכה והמדדים המובילים בארה"ב נסחרים ברמות שיא. הפגישה של טראמפ ושי, שעשויה להפיג את החששות מהמשך הסלמה במלחמת הסחר, מוסיפה עוד אופטימיות לשווקים (וזאת לצד הצפי להורדת ריבית הבנק המרכזי בארה"ב השבוע).

"ההתלקחות האחרונה בין המדינות העלתה שוב את החששות מפני תנודתיות שנובעות ממלחמת הסחר", ציין האנליסט בילי טו קיאן הין מ-CGSI Securities, שצוטט בוול סטריט ג'ורנל. "התחושה היא לא רק ש'ידונו על נושאים', אלא שיש יותר בהירות לגבי המדיניות, הסחר והצמיחה", הוסיף.

אנליסטים אחרים היו קצת פחות החלטיים. כך למשל ב-Yahoo Finance צוטט טרי היינס מ-Pangaea Policy שאמר שמדובר ב"צלילים נעימים" שישפיעו על השווקים לחיוב, לפחות במעט, אך הזהיר שהתמונה הגדולה היא יותר בכיוון של "הפסקת אש מסחרית" לכמה חודשים, ופחות יצירת התקדמות או יציבות.

צעד קדימה, שני צעדים אחורה

אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, מעריך ש"אמורים להגיע להסכם קטן שיפתור בעיות בוערות. לא הולכים לפתור עכשיו בעיות גדולות כמו טענת ארה"ב שסין מסבסדת ייצור, ובכך היצוא שלה הופך לתחרותי הרבה יותר מכל מדינה אחרת, או את נושא האספקה של תוכנה וחומרה מתקדמת לסין".

להערכת זבז'ינסקי, "מבחינת השווקים, אין משהו שהולך להשתנות אסטרטגית בענף מסוים, למעט אולי החקלאות, אבל אין לו השפעה על הבורסה. כן תהיה הפגה של חוסר ודאות או הפחתת סיכון שעלול להתפרץ באופן מיידי. לדעתי, השווקים כבר מגלמים את זה, אולי תהיה עוד עלייה אחרי הפגישה, עד הפעם הבאה שהצדדים יתגוששו".

יובל אייזנברג, מנכ"ל בית ההשקעות אם אס רוק, אומר כי "כפי שפורסם יש הסכמות, אבל צריך לחכות ליום חמישי לראות שזה לא מתפוצץ". בהנחה שההסכמות יחזיקו מעמד, הוא מצפה להורדת לחץ מהשווקים. עם זאת, "כל צד תלוי בשני, הגם שהאינטרסים הסינים והאמריקאיים שונים. גם אם הכול יסתדר, כנראה שנראה בעתיד התגוששויות אחרות או חוסר שביעות רצון מהמצב. ארה"ב לא רוצה להיות תלויה בשבבים של טייוואן, ולא במינרלים סיניים. המצב הוא צעד קדימה, שני צעדים אחורה. בהמשך יהיו עוד מאבקים וחיכוכים".

בשלב זה כאמור אין עדיין פרטים מלאים על ההסכמות בין הצדדים, אך ההערכות הן שבדיונים עלו ויעלו סוגיות בולטות במלחמת הסחר - מהמינרלים הנדירים, דרך פיקוח על יצוא שבבים, רכישה של פולי סויה מחקלאים אמריקאים, ועד לבעלות על אפליקציית טיקטוק בארה"ב.

ירידות במניות הכרייה

סין הודיעה לאחרונה על כוונתה להטיל מגבלות על יצוא מינרלים נדירים שהיא המובילה ביצואם, הנדרשים לשורה ארוכה של תעשיות - ביניהן השבבים, שגם היא נקשרה למלחמת הסחר. עם הגבלות על היצוא, סין הייתה מובילה לשיבושים חמורים בשרשרת האספקה. על רקע זה, מניות מסקטור הכרייה והמחצבים בוול סטריט עלו משמעותית בחודשים האחרונים.

עם פתיחת שבוע המסחר, ועל רקע הציפייה שסין תדחה את ההגבלות שתכננה להטיל על יצוא מינרלים נדירים, אותן מניות בלטו בירידות במסחר ביום ב'. כך למשל, Critical Metals - שמתחילת השנה יותר מהכפילה את ערכה לשווי של כ-1.8 מיליארד דולר, נפלה בכ-8%, ו-USA Rare Earth שגם היא הכפילה את שוויה מתחילת השנה ל-2.7 מיליארד דולר, נפלה בכ-7% והיום מוסיפה ויורדת ב-2.5%. הראשונה היא ספקית מינרלים נדירים והשנייה מתחום אספקת המגנטים הנדירים. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל העריכו שהסוגייה לא תיפתר לגמרי בפגישה השבוע. הם מציינים מספר עסקאות מימון גדולות שהתבצעו בתעשייה בחודשים האחרונים, מהן הם מסיקים שהטקטיקה של סין זירזה את תחיית תעשיית המחצבים הנדירים של ארה"ב. בדיוק כפי שמאמצי ארה"ב להגביל יצוא של שבבים מתקדמים לסין הגבירו את מאמציה להדביק את הפער מול ארה"ב בתחום זה.

"רטוריקה טובה לתובלה"

בתגובה לדיווחים על הסכמות בין סין לארה"ב, מניות סקטור השבבים נסחרו בעליות ביום ב', וכך לדוגמה מניית אנבידיה עלתה בכ-2% ו-AMD בכ-1%, היום (ג') מטפסות השתיים בכ-0.5%.

סקטור נוסף שצפוי ליהנות מכל הקלה שהיא במלחמת הסחר הוא התובלה. הטלת מכסים גבוהים מקטינה את הביקושים ליצוא ויבוא סחורות, וכתוצאה מכך גם את הביקוש לתובלה. אך נוסף על כך, שני הצדדים הטילו מסים על ספינות שנבנו או מופעלות על ידי הצד השני, מה שרק הוסיף לעלויות.

האנליסט עומאר נוקטה מג'פריס סבור שהרטוריקה החיובית הן מארה"ב והן מסין, בנוגע להסכם מסגרת לקראת פגישת המנהיגים - מועילה לענף, כשהסכם יוכל לתמוך במחירי התובלה.