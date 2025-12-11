יצרניות הרכב החשמלי החלו למנף את הירידה המשמעותית שנרשמה במחירי הסוללות בשנה החולפת לטובת השקת "דגמי בסיס" חדשים ומוזלים, שפונים לקהל יעד רחב יותר.

המגמה תורגש בישראל כבר בתחילת 2026; טסלה צפויה לפתוח בישראל בקרוב את ההזמנות לסדרת הדגמים המוזלים החדשים שלה, שמכונה "סטנדרט". היא מתאפיינת במפרט בסיסי יותר מהגרסאות ששווקו עד כה (בלי גג זכוכית, פחות אבזור) ובמפרטי הנעה דומים לדגמי הבסיס מדור קודם. הדגמים יהיו הזולים ביותר בהיצע שלה, ולכן הם נחשבים חיוניים לצמיחת המכירות שלה בשנה הבאה בישראל, ולמהלך האסטרטגי שמתכננת טסלה-ישראל בשוק הליסינג והציים ב-2026.

על פי הערכות מתכננת החברה לפתוח עוד לפני תחילת 2026 את ההזמנות לדגמים בישראל. ואולם, היא ממתינה להכרעה הסופית של האוצר ביחס לגובה מס הקנייה בטרם ייקבע התמחור הסופי שלהם.

עם זאת, ניתן להעריך את מחירם של הדגמים החדשים (במיסוי הנוכחי) על פי פי מחירם באירופה, שבה החל שיווקם בימים האחרונים. על פי הניסיון, ליחס התמחור בין הדגמים באירופה יש קורלציה ישירה ליחס התמחור שלהם בישראל.

הבסיס יהפוך ל"פרימיום"

הדגם הראשון בסדרה, טסלה מודל 3 סטנדרט, מצויד במנוע בודד בהספק 283 כ"ס, עם תאוצה מאפס ל-100 ב-6.3 שניות, וטווח של עד 534 ק"מ ב-WLTP. מחירו בגרמניה מתחיל בכ-38 אלף אירו בלבד אחרי מסים, כ-17% מתחת לדגם הבסיס הנוכחי, שמכונה כעת "פרימיום", ומצויד בסוללה גדולה יותר עם טווח מוצהר של עד 750 ק"מ ב-WLTP.

דגם הבסיס הנוכחי של מודל 3 עולה בישראל כיום 213 אלף שקל, ולפיכך צפוי הדגם החדש לעלות בישראל כ-175 עד 180 אלף שקל, בכפוף לגובה מס הקנייה בשנה הבאה.

גרסת המודל Y "סטנדרט" החדשה עולה כיום בגרמניה 41 אלף אירו עם טווח של עד 534 ק"מ ב-WLTP, נמוך ב-19% ממחיר דגם הבסיס הקודם של טסלה Y, שמכונה כעת "פרימיום", ושטווח הנסיעה שלו עד 622 ק"מ ב-WLTP. על פי אותו יחס מחיר, עשוי דגם זה לעלות בישראל 220 עד 225 אלף שקל, בכפוף למס הקנייה. מחיר זה נמוך בכ-20-25 אלף שקל מגרסת הבסיס הקודמת.

טקטיקה דומה באקספנג

גם XPENG הסינית החלה לאמץ טקטיקה דומה בסדרת ה-G6 המחודשת שלה, שמתחרה ישירות בטסלה Y. החברה משיקה בימים אלה באירופה גרסת בסיס חדשה ומוזלת של G6, שמכונה Standard Range. היא מצוידת במנוע בודד בהספק 252 כ"ס ובסוללה של 68.5 קילוואט-שעה עם טווח של 470 ק"מ ב-WLTP, לעומת 535 ק"מ בדגם הבסיס הקודם.

דגם זה זול באירופה בכ-10% מגרסת הבסיס הקיימת, כך שבישראל הוא עשוי לעלות כ-185 אלף שקל, בכפוף למיסוי, ולהוות מעין "דגם ליסינג". מהיבואנית פריזבי נמסר, כי "יבוא הגרסה החדשה נבחן".

ואילו טויוטה מאמצת טקטיקה דומה עם הקרוס-אובר החשמלי החדש C-HR+, ששיווקו באירופה החל בנובמבר וששיווקו בישראל צפוי להתחיל במרץ-אפריל. הסדרה ממוצבת בפלח "פרימיום משפחתי" אולם יש לה דגם בסיס עם סוללה של 57.7 קילוואט וטווח של עד 456 ק"מ, שעולה באירופה כ-38 אלף אירו, מחיר זהה או נמוך יותר מזה של דגמים סיניים פופולריים בפלח. 

כלמוביל מתחילה לשווק את המותג "אומודה" של צ'רי

מותג הרכב השלישי במספר בישראל של קבוצת צ'רי הסינית הושק השבוע רשמית בישראל. המותג "OMODA" ממוצב כמותג "סמי-פרימיום", מעל המותג ג'אקו ומתחת למותג "אקסלנטיקס", שמוגדר בקבוצה כמותג פרימיום ואמור גם הוא להגיע לישראל.

בשלב הראשון משווקת היבואנית כלמוביל שני דגמים של המותג בישראל, שניהם עם הנעת פלאג-אין. הראשון הוא הקרוס-אובר "אומודה 7", שהוא מעט גדול יותר מרב-המכר "ג'אקו 7", וממוצב מול דגמים כמו יונדאי טוסון, קיה ספורטג' וכו'. אורכו 4.66 מ', גובהו 1.67 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.72 מ'.

מערכת ההנעה משלבת מנוע 1.5 ליטר טורבו בנזין, מנוע חשמלי וסוללה של 18.4 קילוואט. ההספק המשולב הוא 204 כ"ס והטווח החשמלי עד 92 ק"מ. הרכב מגיע בשלוש רמות גימור גבוהות במחירים שנעים בין 185 ל-205 אלף שקל.

הדגם השני, אומודה 9, הוא קרוס-אובר לחמישה נוסעים עם ממדים גדולים יותר ומערכת הנעה חזקה שכוללת מנוע 1.5 ליטר טורבו ושני מנועים חשמליים בהספק משולב של 449 כ"ס.

יש לו סוללה בקיבולת 34.6 קילוואט-שעה עם טווח חשמלי של עד 145 ק"מ ב-WLTP.

הוא מצויד בבולמים נשלטים אלקטרונית ומגיע בשתי רמות גימור גבוהות, במחירים שמתחילים ב-230 אלף שקל ומגיעים עד 245 אלף לגרסה הבכירה.

בתכנון של צ'רי לישראל לשנה הבאה נמצאים עוד שני מותגי יצוא לפחות - האחד הוא מותג הפרימיום אקסלנטיקס והשני הוא המותג "העממי" JATOUR, שניהם כבר משווקים באירופה.

כלמוביל מתחילה לשווק את המותג ''אומודה'' / צילום: יח''צ

המחיר הנמוך בקטגוריה: הטנדר החשמלי של KGM נחת בישראל

חברת טלקאר החלה לשווק בישראל את הטנדר החשמלי החדש "מוסו" של חברת KGM הקוריאנית. הרכב חולק את העיצוב החיצוני והפנימי של הקבינה עם הקרוס-אובר "טורס", אולם אורכו 5.16 מ', גובהו 1.75 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 3.15 מ'. כושר ההעמסה שלו עומד על 500 ק"ג וכושר הגרירה עד 1.8 טונות.

גרסת הבסיס מצוידת במנוע בודד בהספק 207 כ"ס וסוללה בקיבולת 80.6 קילוואט-שעה עם טווח של עד כ-420 ק"מ. הגרסה כפולת ההנעה מצוידת בשני מנועים בהספק משולב של 414 כ"ס. עם אותה סוללה טווח הנסיעה שלו עד כ-380 ק"מ. המחירים הם הנמוכים ביותר כרגע לקטגוריה, ועומדים על 240 אלף שקל לדגם הבסיס ועד 260 אלף שקל לדגם בעל ההנעה הכפולה. האחריות לסוללה היא לעשר שנים או עד מיליון קילומטר.

הטנדר החשמלי של KGM / צילום: יח''צ

"שגריר" מתחילה לשווק בישראל מסחריות חשמליות

גם היצע המסחריות החשמליות הולך ומתרחב בהדרגה, והשבוע הודיעה חברת "ש.ק. רכבים חשמליים", שבשליטת קבוצת שגריר (50.01%), כי היא משיקה בישראל את סדרת דגמי המותג DNA, המיוצרים בסין, שכוללים מסחריות גדולות ומיניבוסים חשמליים לשוק ההיסעים, ההובלה וההפצה העירונית, כולם במשקל של מעל 3.5 טונות.

זוהי הכניסה הראשונה של שגריר לתחום יבוא הרכב והיא צפויה לרתום לטובת המיזם את תשתית השירות הארצית שלה. בשלב הראשון משווקות שתי מסחריות עם שלדה קצרה וארוכה, עם כושר העמסה מרבי של עד 6.5 טונות ונפח תא מטען גדול של עד 16 מ"ק. כלי הרכב יוצעו בתצורה מסחרית סגורה ובתצורה של מיניבוס חשמלי להסעת נוסעים. החברה נוקבת בטווח נסיעה אפקטיבי של עד 300 ק"מ ובטעינה מהירה בקצב של עד 80 קילוואט-שעה.

מחירי כלי הרכב נעים בין 279 אלף שקל לדגם הקצר ל-359 אלף שקל לדגם הארוך, והם מגיעים עם מעטפת השירות של שגריר, שכוללת שירות דרכים 24/7 בפריסה ארצית מלאה, כולל חילוץ, גרירה, טעינה ורכב חלופי, אפליקציות ניהול מרחוק ועוד. החברה מתכננת לייבא גם משאית 7.5 טונות חשמלית, ראש גורר ייעודי וטנדר חשמלי.