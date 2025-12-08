ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
יבוא רכב

ישראל עיכבה חידוש זיכיונות יבוא רכב, וסין דורשת הבהרות

סין פנתה רשמית לישראל בדרישה להבהרות אחרי שעיכוב בחידוש רישיונות יבוא, לרבות של מותגים בבעלות ממשלתית סינית, יצר חשש לפגיעה בפעילותם • רשות התחרות בוחנת הגבלות נוספות על יבואנים גדולים, בעוד המתיחות בין המדינות כבר מתרחבת לזירת הביטחון

דובי בן גדליהו 08.12.2025
מגרש רכבים / צילום: Shutterstock
מגרש רכבים / צילום: Shutterstock

ממשלת סין פנתה רשמית לישראל לקבלת הבהרות על מהלך "הבחינה התחרותית" שמבצע משרד התחבורה, שבמסגרתו מעוכב החידוש של מספר רישיונות יבוא רכב של יבואני רכב גדולים בהמלצת רשות התחרות.

ועד צים מחריף מהלכיו נגד מכירה אפשרית: ייפגש עם שרת התחבורה
היבואניות הישראליות כובשות את אירופה עם זיכיונות לרכבים מסין

עיכוב חידוש הזיכיונות לא נוגע רק למותגי רכב סיניים, אולם בשבועיים האחרונים האריך משרד התחבורה לזמן מוגבל בלבד את הזיכיונות של מותגי מפתח שתוקפם פג - רובם בבעלות מלאה או חלקית של ממשלת סין.

בין המותגים אפשר לציין את צ'רי של קבוצת קרסו ו־GAC של קבוצת יוניון, שנמצאות בשליטה ישירה של הממשלה המרכזית, ואת SERES ו־DFSK של טלקאר, שנמצאות בבעלות חלקית של ממשלת סין.

כפי שנחשף לראשונה בגלובס, החודש החל משרד התחבורה שימועים בנושא למספר יבואני רכב רלוונטיים, כאשר קיימת אפשרות שהזיכיונות הללו לא יחודשו אלא אם היבואנים יוותרו על זיכיונות אחרים.

על פי מקורות בענף, את הפנייה הממשלתית הרשמית ביצעו גורמים רשמיים בשגרירות הסינית. בימים האחרונים קיבלו מספר יבואנים נוספים פניות מיצרני רכב סיניים ומגופי ממשל סיניים בבקשה ל"הבהרות של הסיטואציה".

כל הענקת רישיון יצוא של מותג רכב סיני לישראל, מתן זיכיון לגורם מקומי או העברת הזיכיון לגורם אחר בישראל כרוכים בקבלת אישור רשמי של ממשלת סין. לפיכך, בענף מעריכים כי הפנייה הסינית לגורמי ממשלה בישראל בוצעה בעקבות פנייה של יצרנים רלוונטיים.

רשות התחרות מגבשת המלצות ביחס לחידוש רישיונות היבוא של עוד מספר מותגי רכב סיניים שנמכרים בישראל, ובמקביל היא מעכבת את האישור למתן זיכיונות יבוא של מותגי רכב חדשים ליבואנים קיימים.

שמם של המותגים ש"נמצאים על הכוונת" לא פורסם עד כה. עם זאת, בדוח מבקר המדינה בנושא התחרותיות בשוק יבוא הרכב, שפורסם בחודש שעבר והמליץ למדינה להגביל את מספר הזיכיונות של יבואנים עם נתח שוק של 5% ומעלה, נכתב כי "ההזדמנויות, שנוצרו נוכח השינויים בענף הרכב וחידוש הרשיונות ליבואנים הגדולים הן במידה רבה שעת כושר בלתי חוזרת לזמן רב".

לא המתיחות היחידה מול סין

לאחרונה גם נוצרה מתיחות בין ישראל לממשלת סין על רקע ההחלטה להגביל את ההצטיידות בכלי רכב מתוצרת סין ואת החניה שלהם במתקנים ביטחוניים על רקע חששות מפגיעה בביטחון המידע. בימים האחרונים אף פורסם כי בתעשיות הביטחוניות מאמצים צעדים דומים. ככל הידוע ממשלת סין כבר הגישה קובלנה רשמית בנושא.

על כבישי ישראל נעים כיום למעלה ברבע מיליון כלי רכב מתוצרת סין, רובם הגיעו בשלוש השנים האחרונות. ב־11 החודשים הראשונים של השנה כבשו כלי הרכב מתוצרת סין נתח של כ־34% מכלל המסירות, כאשר בפלח החשמלי נתח השוק שלהם הוא כ־74%.

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "הנושא לא מוכר לנו".