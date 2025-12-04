היבואניות הישראליות כובשות את אירופה עם זיכיונות לרכבים מסין

יבואני הרכב הישראלים ממשיכים להתרחב לאירופה בסיוע יצרני הרכב הסינים. אתמול הודיעה חברת פריזבי (קרסו מוטורס) כי חתמה על זיכיון יבוא והפצה של רכבי צ'רי באוסטריה החל מ־2026. זוהי ההתרחבות הראשונה של הקבוצה לשווקי חו"ל.

פריזבי תתמודד באוסטריה מול כלמוביל, שהחלה לייבא ולהפיץ לאחרונה במדינה את כלי הרכב של המותגים ג'אקו ואומדה, גם הם מבית קבוצת צ'רי. שתי הקבוצות הישראליות צפויות לשים דגש באירופה בעיקר על רכבי הפלאג־אין של היצרנית הסינית.

שוק הרכב האוסטרי דומה בגודלו לשוק הישראלי ובשנה שעברה היקף המכירות בו עמד על כ־247 אלף כלי רכב. עם זאת החדירה של כלי הרכב הסינים אליו היא רק בראשיתה. בשנה שעברה עמד נתח השוק של המותגים הסינים באוסטריה על כ־3.5% בלבד.

לגלובס נודע כי שתי הקבוצות הישראליות בוחנות כיום להרחיב את פעילותן באירופה למדינות נוספות. על הכוונת נמצא כיום בין השאר שוק הרכב השווייצרי, שאליו צפויה צ'רי להיכנס ב־2026. במקביל נבחנת כניסה של גורמי שיווק ישראלים לשוק הרכב הבולגרי גם עם צ'רי ב־2026.

הזיכיון של קרסו באוסטריה הוא הזיכיון האזורי ה־14 במספר באירופה, שהעניקה קבוצת צ'רי לקבוצות רכב ישראליות בשנתיים האחרונות. מלבד פריזבי וכלמוביל מחזיקה גם חברת "גרנד אוטו" של קבוצת תעבורה, בבעלות משפחת לבנת, בזיכיונות לשיווק מותגים שונים של רכבי צ'רי ב־11 במדינות במרכז אירופה, ביניהן שווקים משמעותיים כמו צ'כיה והונגריה. לגרנד אוטו יש גם את זיכיון פיאג'יו באוסטריה. בנוסף קיבלה קבוצת סמלת של מיכאל לוי את זיכיון היבוא והשיווק של רכבי המותג צ'רי ברומניה.

מעל מיליארד אירו בשנה

קבוצות יבוא ישראליות נוספות ממשיכות להרחיב את פעילותן באירופה עם יצרנים סינים אחרים. חברת "אוריון מובילטי" של קבוצת יוניון, בשליטת משפחת חורש, קיבלה בשנה שעברה את הזיכיון של GEELY ביוון. בסוף נובמבר שעבר היא הודיעה כי תתחיל לייבא ולשווק במדינה גם את המותג ZEEKR של GEELY וזאת באמצעות מערך נפרד של אולמות תצוגה.

במקביל חנכה יוניון באתונה "מרכז חוויה" חדש של המותג GEELY, שהוא אחד הגדולים מסוגו ביוון. זאת כהכנה לקראת השקת רכבי הפלאג־אין של המותג במדינה. יוון מעניקה תמריצים משמעותיים לכלי רכב "ירוקים" והדגם החשמלי העיקרי של GEELY, הקרוס־אובר EX5, נמכר שם בכ־29 אלף אירו, או כ־110 אלף שקל, כ־60 אלף שקל פחות ממחירו בישראל.

גם קבוצת שלמה מרחיבה את פעילותה ברומניה למותגים נוספים, ובהם דאצ'יה, ואילו קבוצת לובינסקי משווקת רכב באירופה באמצעות חברת הבת "קאר־איסט", שמפיצה את רכבי MG ומקסוס בצרפת. זאת באמצעות החברה הבת PROCAR, שהיא גם מפיצה מרכזית של רכבי קבוצת ב.מ.וו ויונדאי בגרמניה.

בראיון למדיה האירופית בשנה שעברה, אמרה מימי מנור, האחראית על פעילות הקבוצה באירופה, כי "הפכנו את חברת פרוקאר לחברה רווחית מאד, עם מחזור של למעלה ממיליארד אירו בשנה". 

ההיצע עושה את שלו - הנחות חריגות לסוף השנה על מגוון רכבים

לחץ המלאים ורכבי ה"אפס קילומטר" של יבואני הרכב דוחף למבצעים עם הנחות חריגות, שלא אופייניות לסוף השנה. חברת טלקאר השיקה השבוע מבצע בשיתוף עם מועדון "הוט" ובו הנחות של עשרות אלפי שקלים על כלי רכב חדשים ועל רכבי אפס קילומטר. בין השאר מוצע הפרמיום קרוס־אובר החשמלי M5 של סרס בתנאי "אפס קילומטר מיבואן" עם מחיר שמתחיל ב־190 אלף שקל לגרסה החד־מנועית, וב־210 אלף שקל לגרסה הדו־מנועית עם 490 כ"ס וטווח חשמלי של 450 ק"מ. אלו הן הנחות של 37 אלף מהמחירון הרשמי.

רכבים חדשים במגרש, עכשיו בהנחות / צילום: Shutterstock

קיה ולינק אנד קו בפנים

עוד במבצעים: קיה ספורטג' בנזין חדש נמכר במבצע בהנחה של עד 19 אלף שקל, קיה סלטוס חדש מוצע בהנחה של 16 אלף שקל וקיה פיקנטו בהנחה של 9,000 שקל.

הקרוס־אובר החשמלי קופרה טווסקאן, מוצע בגרסה החשמלית החזקה, עם 340 כ"ס, בתנאי "אפס קילומטר מיבואן", ב־240 אלף שקל, הנחה של כ־50 אלף שקל מהמחירון. גם לובינסקי השיקה אתר עם הצעות אפס קילומטר על MG. בין השאר מוצע הדגם MG4 בגרסת הטווח הארוך של עד 520 ק"מ בכ־139 אלף שקל, הנחה של 27 אלף שקל. החשמלית לינק אנד קו 02 בגרסת הפתיחה נמכרת באפס קילומטר ב־155 אלף שקל, לעומת מחירון של כ־172 אלף שקל.

ליפומטר C10, אלפיין A290 ועוד: מגוון דגמים חדשים כבר כאן

טלקאר השיקה השבוע בישראל את הדור המחודש של קיה ספורטג' בגרסתו ההיברידית הארוכה עם תקינה אמריקנית. הרכב עבר מתיחת פנים מקיפה, שמתמקדת בעיצוב החרטום והזנב ומציע גם שורה של שדרוגים בתא הנוסעים. ביניהם מסך שליטה פנורמי וחבילה של מערכות בטיחות אקטיביות מעודכנים. מערכת ההנעה ההיברידית, בהספק משולב של 230 כ"ס, נותרה ללא שינוי. המחיר עומד על 209 אלף שקל.

קבוצת סמלת השיקה בישראל את הדור המחודש של הקרוס־אובר החשמלי ליפמוטור C10. הרכב שומר על העיצוב והממדים של הדגם הנוכחי, אולם כולל שתי גרסאות חדשות עם שורה של שיפורים במערכת ההנעה. גרסת הטווח הארוך החדשה מצוידת בסוללה של 81.9 קילוואט לשעה עם טווח של עד 510 ק"מ ובמנוע שהספקו עלה ל־288 כ"ס. דגם הביצועים מצויד באותה סוללה, אבל עם שני מנועים בהספק של 577 כ"ס עם תאוצה ל־100 קמ"ש ב־4 שניות. טווח הנסיעה שלו עד 437 ק"מ. כל הדגמים תומכים כעת בטעינה ביתית מהירה. המחירים נעים בין כ־170 ל־210 אלף שקל.

I STARRAY EM־GEELY / צילום: יח''צ

קבוצת יוניון, יבואנית GEELY , החלה בשיווק מוקדם של הקרוס־אובר פלאג־אין הראשון של המותג . הרכב המכונה STARRAY EM־I יתחרה בדגמים המובילים את הפלח דוגמת ג'אקו 7, BYD 5 ועוד. אורכו 4.74 מ', רוחבו 1.9 מ', גובהו 1.68 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.75 מ'. מערכת ההנעה משלבת מנוע 1.5 ליטר בנזין, מנוע חשמלי וסוללה בקיבולת 18.4 קילוואט־שעה, עם טווח חשמלי של עד 83 ק"מ ב־WLTP. הרכב ישווק בשתי רמות אבזור גבוהות ולמרות, שמחירו הרשמי טרם פורסם, על פי הערכות דגם הבסיס יתחיל בפחות מ־170 אלף שקל.

חברת פריזבי השיקה השבוע את הגרסה הספורטיבית החזקה של מכונית ההאצ'בק החשמלית רנו חמש, הממותגת תחת השם אלפיין A290 ומוצעת עם הספק של 177 כ"ס או 218 כ"ס. היא בעלת "קיט" אוורודינמי חדש, חלוקת משקל לשדרוג התנהגות הכביש, חישוקים, מתלים ובלמים משודרגים, תא נוסעים מפואר ועוד. טווח הנסיעה הוא עד בין 361 ל־379 ק"מ בהתאם לגרסה. המחירים נעים בין 205 ל־235 אלף שקל.