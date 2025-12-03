היקף רכבי ה"אפס קילומטר", שנרשמים על שם היבואנים אם לא מצאו לקוח בתום 12 חודשים ממועד ייצורם, זינק בחודש נובמבר לשיאים חדשים - כך עולה מהערכות ראשוניות בענף הרכב.

מנתוני המסירות הרשמיים עולה כי בחודש נובמבר נרשמו לתנועה 22,183 כלי רכב חדשים, עלייה של 22.5% לעומת נובמבר אשתקד. אולם בענף מעריכים כי למעלה ממחציתם היו רכבי "אפס קילומטר", בעיקר חשמליים, שיובאו בסוף 2024 כחלק מהקדמת היבוא לפני עליית מס הקנייה על רכב חשמלי. בענף מעריכים כי התופעה אף עשויה להקצין בחודש דצמבר.

בנוסף, ההערכה בענף היא כי סך רכבי "אפס קילומטר" שנרשמו השנה נע בסביבות 50-40 אלף כלי רכב. לנתון זה יש תרומה משמעותית לנתוני המסירות המסכמים הרשמיים, שמצביעים, כביכול, על "מסירות שיא" ב-11 החודשים הראשונים.

על פי הדוח הרשמי מינואר עד נובמבר נמסרו בישראל 283,587 כלי רכב, עלייה של 9.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אולם בניכוי המכירות העצמיות של היבואנים הירידה הריאלית לעומת 2024 נעה סביב 7%-9%.

מסירות כלי הרכב החשמליים מינואר עד נובמבר הסתכמו ב-55,232 כלי רכב, נתח שוק של 19.5%. מסירות רכבי הפלאג-אין הסתכמו מתחילת השנה ב-31,946 כלי רכב, עלייה של כ-450% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נתח השוק שלהם עלה מכ-2.4% בשנה שעברה ל-11.3% השנה. בסך-הכול חצה נתח השוק המצרפי של כלי הרכב הירוקים-חשמליים, היברידיים ופלאג-אין - רף היסטורי של למעלה מ-57% מסך המכירות אם כי אלה כוללות, כאמור, גם כלי רכב שעדיין לא מצאו לקוח סופי.

מסירות כלי הרכב לפי מותגים

בחלוקה למותגים הובילה טויוטה עם 34,223 מסירות, עלייה של 7.9% ולאחריה יונדאי עם 30,973 מסירות, עלייה של 10.2%; צ'רי עם 25,611 מסירות, עלייה של 109.7%; קיה עם 23,903 מסירות, ירידה של 5.2%; סקודה עם 20,503 מסירות, עלייה של 7.1%; וג'אקו עם 16,703 מסירות, עלייה של 1140% (המותג נכנס לשוק רק בסוף 2024).

בחלוקה לקבוצות עסקיות קבוצת צ'רי ממשיכה לסגור את הפער מול קבוצת יונדאי-קיה שבמקום הראשון עם 41,684 מסירות של צ'רי וג'אקו לעומת 54,876 מסירות של הקבוצה הקוריאנית.

מסירות כלי הרכב מתוצרת סין (כולל רכבי אפס קילומטר) עומדות כרגע על כ-97 אלף יחידות וצפויות לחצות עד סוף השנה את הרף הסמלי של 100 אלף יחידות, נתח שוק של 34.3% וזינוק של 22.9% במסירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כלי הרכב מתוצרת דרום קוריאה נמצאים במקום השני עם נתח של 18.6% מכלל המסירות.