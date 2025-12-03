מניית בית ההשקעות מיטב טסה לשמיים בשנים האחרונות. עם זינוק של 1,000% תוך שלוש שנים בלבד, מדובר באחת מחמש המניות עם התשואה הגבוהה ביותר בבורסה בתל אביב בשנים הללו.

● זינוק של 100% בשלוש שנים: תעשיית קרנות הנאמנות בשיא כל הזמנים

● ניתוח | "השאלות החשובות השתנו": החוסכים זכו לשנה היסטורית, אבל איך תיראה 2026?

בכך, החברה שבשליטת משפחות סטפק (28.3%) וברקת (25.9%), ובניהולו של אילן רביב, הפכה לאחת מ־40 החברות הגדולות בבורסה במונחי שווי, תוך שהיא עוקפת חברות ענק שעד לאחרונה היו גדולות ממנה בהרבה - מתחומי הנדל"ן, התשתיות והקמעונאות, דוגמת דמרי, אלוני חץ, אשטרום, גב ים, אלקטרה, אנרג'יאן, דלתא, פוקס ועוד רבות.

ביום שלישי צנחה מניית מיטב בבורסה במעל 5%, משקפת לבית ההשקעות שווי של 9 מיליארד שקל. זאת לאחר שהחברה גייסה סכום של 500 מיליון שקל ממשקיעים זרים ומקומיים, בדיסקאונט של קרוב ל-10% על מחיר המניה. לפי הדיווח של מיטב לבורסה, 30 גופים זרים מארה"ב, קנדה ואירופה רכשו 87.4% מכל היקף הכסף שגויס, ועוד 7 גופים ישראליים רכשו 12.6%.

גם לאחר הנפילה היומית במניה, שווים בעלי השליטה במיטב מיליארדי שקלים על הנייר. כך, החזקותיהם של המייסד צבי סטפק ובני משפחתו שוות כעת כ־2.5 מיליארד שקל, והחזקותיהם של האחים אלי וניר ברקת שוות 2.3 מיליארד שקל. יצוין כי בחודש יולי האחרון מכרו שתי המשפחות השולטות מקצת מהחזקותיהן במיטב, לראשונה אי פעם, תמורת 200 מיליון שקל לידי כלל ביטוח.

הגידול בהכנסות יורד כל הדרך לשורת הרווח

הסיבות שתומכות בביצועי גופי ניהול הכסף המקומיים ובמניותיהם, ידועות וכוללות בין השאר את הריבית הגבוהה במשק; הגידול העצום בנכסי הציבור כתוצאה מההפקדות לפנסיה, בהיקף שהגיע בשנה שעברה ל־80 מיליארד שקל; ההפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות בהיקף של יותר מ־60 מיליארד שקל נוספים; וכן הראלי בשווקים שמזניק גם הוא את היקפי הכספים בתעשייה, בעשרות מיליארדי שקלים נוספים.

הגידול העצום הזה בהיקף הנכסים המנוהלים מתבטא כמובן בהכנסות של בתי ההשקעות וקבוצות הביטוח מדמי ניהול. ככל שהיקף הנכסים גדל כך גם דמי הניהול שהגופים גובים. מאחר שההוצאות התפעוליות בחברות הפיננסים לא גדלות בשיעור דומה, המשמעות היא שאותן הכנסות "יורדות" כל הדרך למטה לשורת הרווח.

מיטב כבר מנהל נכסים בהיקף של 394 מיליארד שקל, זינוק של 20% בשנה האחרונה, ולא רחוק מחברות ביטוח כמו כלל או מנורה מבטחים. בתחום הגמל לבדו מיטב מנהל נכסים בהיקף של יותר מ־120 מיליארד שקל. בית ההשקעות נמצא במומנטום חיובי בתשואות הגמל בשנים האחרונות, ולכן גם בהעברות חיוביות מהמתחרים. רק מתחילת השנה גייס מיטב יותר מ־7.8 מיליארד שקל, ומאז 2021 מצטבר הגיוס מהמתחרים ליותר מ־37 מיליארד שקל.

הדוחות לרבעון השלישי שפרסם בית ההשקעות חשפו פן נוסף של הגידול בדמי הניהול. בניגוד לחברות אחרות בענף שמורידות בשנים האחרונות את המחיר כדי לשמר לקוחות, מיטב מעלה את דמי הניהול שלו בגמל. על פי הערכת שווי של פירמת רואי החשבון PWC, במיטב המגמה היא של "העברות חדשות פנימה של נכסים כרוכות בשיעורי דמי ניהול ממוצעים הגבוהים משיעור דמי הניהול הממוצעים הנוכחיים".

מדובר בסיבה היסטורית שגורמת לדמי הניהול של מיטב בגמל להיראות נמוכים. בית ההשקעות "סוחב" מהעבר ניהול חסכונות לציבור בדמי ניהול נמוכים ביחס לתעשייה. כאשר חלק מהכסף הזה יוצא, ובמקומו נכנס כסף חדש בדמי ניהול גבוהים יותר, "המלאי" מתחלף ודמי הניהול הממוצעים עולים.

על פי מצגת למשקיעים שפרסם מיטב לצד הדוחות, דמי הניהול הממוצעים שלו בגמל זינקו בשלוש השנים האחרונות (מספטמבר 2022) בשיעור של 15% לרמה של 0.55% בממוצע.

רק כלל ביטוח גובה פחות דמי ניהול

ניתן לטעון שהשינויים לכאורה מינוריים, אך כשמדובר בניהול כסף גדול, השינוי משמעותי - מיטב מקבל מדי שנה תוספת דמי ניהול של 84 מיליון שקל. כמובן, חלקם נובע גם מהגידול בנכסים כתוצאה מהעלייה בשוק ולא מעליית דמי הניהול של לקוחות חדשים. אבל גם אם נבודד רק את אותם 37 מיליארד שקל שהעביר מיטב מהמתחרים ב־2021, ניתן להעריך את העלייה בדמי הניהול בתוספת של יותר מ־20 מיליון שקל בשנה להכנסות - סכום שכאמור מגיע ברובו לשורה התחתונה.

במיטב סירבו להתייחס להערכות הללו.

כשמסתכלים על המספר הכולל, דמי הניהול בפעילות הגמל של מיטב זינקו מ־255 מיליון שקל בשנת 2021 עד ל־437 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 (כלומר קצב שנתי של 583 מיליון שקל בשנה).

ובכל זאת, גם אחרי העלאת דמי הניהול למצטרפים, PWC מציינת שדמי הניהול של מיטב עדיין נמוכים ביחס לענף. כך למשל בתחום קרנות ההשתלמות הממוצע אצל מיטב עומד על 0.54%, כשהממוצע בשוק הוא 0.62%. רק כלל ביטוח לוקחת בממוצע מעט פחות ממיטב (0.53%). מעט מעליה הראל ומנורה מבטחים (0.57%-0.58%), ובצד הגבוה של דמי הניהול נמצאים מור (0.71%) ואלטשולר שחם וילין לפידות (0.7% כל אחד).

בדוחות לרבעון השלישי של 2025 הציג מיטב רווח חריג כתוצאה מהכנסה חד פעמית של 375 מיליון שקל, בעקבות פשרה בתביעה הייצוגית שהוגשה נגדו בקשר עם גביית דמי הניהול בקופות גמל ותיקות.

כתוצאה מאותה הכנסה זינק הרווח הנקי הרבעוני של מיטב בפי 9 כמעט ל־542 מיליון שקל. גם בנטרולו, גדלו ההכנסות ברבעון השלישי ב־25% לעומת הרבעון המקביל, ליותר מחצי מיליארד שקל. הרווח הנקי קפץ ב־51% ל־125 מיליון שקל. בעקבות התוצאות החזקות הודיע מיטב על חלוקת דיבידנד בהיקף של 79 מיליון שקל לבעלי המניות.