היקפי הגיוס הגבוהים של הקרנות המסורתיות, הנקראות בידי צבי סטפק, המייסד של בית השקעות מיטב, כ"לב הפועם של התעשייה" משקפים את המגמות בשוקי המניות, את האווירה החיובית, אך גם את החשש מפני שינוי המגמה.

● בדיקת גלובס | עלייתם של הפיננסיירים, והשכירים שהפכו למיליונרים: מעולם לא ראינו שנה כזאת בתל אביב

● ניתוח | "השאלות החשובות השתנו": החוסכים זכו לשנה היסטורית, אבל איך תיראה 2026?

לראשונה מאז שנת 2021 התעשייה האקטיבית המנוהלת בידי בתי ההשקעות (הקרנות ה"מסורתיות", ללא הקרנות הכספיות) נמצאת בדרך לסיים שנה שבה הן מגייסות יותר כסף מאשר התעשייה הפסיבית (הקרנות המחקות וקרנות הסל).

כך, ב-11 החודשים הראשונים של השנה גייסו הקרנות המסורתיות סכום של 23 מיליארד שקל, לעומת 18.6 מיליארד שקל שגייסו הקרנות המחקות וקרנות הסל. הקרנות הפסיביות הן כאלה שבהן הציבור רוכש את מדדי המניות עצמם, מבלי לנסות לחפש את המניות הספציפיות שעשויות להכות את המדדים ולתת ביצועים עודפים. מנגד, מנהלי ההשקעות מנסים למצוא מניות שאולי יתנו ביצועים עודפים, או לפחות - יירדו פחות כאשר יגיעו הירידות הבאות לשוק ההון (מניות ואג"ח).

תעשיית קרנות הנאמנות בשיא כל הזמנים

גם בחודש נובמבר נמשכה המגמה, כאשר הקרנות המסורתיות גייסו 3.1 מיליארד שקל. רק בחודשים יולי וינואר נרשמו גיוסים גבוהים יותר לקרנות הללו, כשביולי האחרון נרשם שיא מאז שנת 2018. בחודש נובמבר הקרנות המחקות גייסו סכום של 250 מיליון שקל וקרנות הסל גייסו עוד 55 מיליון שקל.

היקף נכסי תעשיית קרנות הנאמנות כבר מסתכמים כיום ב-747 מיליארד שקל, שיא כל הזמנים וזינוק של 100% ביחס ללפני שלוש שנים בדיוק, נובמבר 2022, אז ניהלו הקרנות סכום של 369 מיליארד שקל, בסוף הירידות בשווקים של אותה שנה.

למרות היקף הגיוס המרשים של הקרנות המסורתיות, מי שגייסו גם השנה הכי הרבה כסף בינתיים הן הקרנות הכספיות, המציעות תחליף סחיר לפיקדון בנקאי. הללו גייסו ב-11 החודשים הראשונים של השנה כמעט 26 מיליארד שקל. זאת למרות שבחודשיים האחרונים יצאו מהקרנות הכספיות במצטבר קצת יותר ממיליארד שקל, כמעט כולם (950 מיליון שקל) בחודש נובמבר.

נכון לעכשיו הקרנות המסורתיות מנהלות סכום של 226 מיליארד שקל, הקרנות הכספיות 180 מיליארד שקל והקרנות הפסיביות 341 מיליארד שקל.