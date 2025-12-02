ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הקרנות המנוהלות בדרך לסגור שנה עם יותר גיוסים מקרנות פאסיביות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מיטב

הקרנות המנוהלות בדרך לסגור שנה עם יותר גיוסים מהתעשייה הפאסיבית

ב-11 החודשים הראשונים של השנה גייסו הקרנות המסורתיות, המנוהלות על ידי בתי השקעות סכום של 23 מיליארד שקל • זוהי הפעם הראשונה מאז 2021 שהן יעקפו את הקרנות המחקות וקרנות הסל, שגייסו באותה תקופת זמן כ-18.6 מיליארד שקל

נתנאל אריאל 17:00
הקרנות הכספיות גייסו הכי הרבה כסף גם השנה / אילוסטרציה: Shutterstock
הקרנות הכספיות גייסו הכי הרבה כסף גם השנה / אילוסטרציה: Shutterstock

היקפי הגיוס הגבוהים של הקרנות המסורתיות, הנקראות בידי צבי סטפק, המייסד של בית השקעות מיטב, כ"לב הפועם של התעשייה" משקפים את המגמות בשוקי המניות, את האווירה החיובית, אך גם את החשש מפני שינוי המגמה.

בדיקת גלובס | עלייתם של הפיננסיירים, והשכירים שהפכו למיליונרים: מעולם לא ראינו שנה כזאת בתל אביב
ניתוח | "השאלות החשובות השתנו": החוסכים זכו לשנה היסטורית, אבל איך תיראה 2026?

לראשונה מאז שנת 2021 התעשייה האקטיבית המנוהלת בידי בתי ההשקעות (הקרנות ה"מסורתיות", ללא הקרנות הכספיות) נמצאת בדרך לסיים שנה שבה הן מגייסות יותר כסף מאשר התעשייה הפסיבית (הקרנות המחקות וקרנות הסל).

כך, ב-11 החודשים הראשונים של השנה גייסו הקרנות המסורתיות סכום של 23 מיליארד שקל, לעומת 18.6 מיליארד שקל שגייסו הקרנות המחקות וקרנות הסל. הקרנות הפסיביות הן כאלה שבהן הציבור רוכש את מדדי המניות עצמם, מבלי לנסות לחפש את המניות הספציפיות שעשויות להכות את המדדים ולתת ביצועים עודפים. מנגד, מנהלי ההשקעות מנסים למצוא מניות שאולי יתנו ביצועים עודפים, או לפחות - יירדו פחות כאשר יגיעו הירידות הבאות לשוק ההון (מניות ואג"ח).

תעשיית קרנות הנאמנות בשיא כל הזמנים

גם בחודש נובמבר נמשכה המגמה, כאשר הקרנות המסורתיות גייסו 3.1 מיליארד שקל. רק בחודשים יולי וינואר נרשמו גיוסים גבוהים יותר לקרנות הללו, כשביולי האחרון נרשם שיא מאז שנת 2018. בחודש נובמבר הקרנות המחקות גייסו סכום של 250 מיליון שקל וקרנות הסל גייסו עוד 55 מיליון שקל.

היקף נכסי תעשיית קרנות הנאמנות כבר מסתכמים כיום ב-747 מיליארד שקל, שיא כל הזמנים וזינוק של 100% ביחס ללפני שלוש שנים בדיוק, נובמבר 2022, אז ניהלו הקרנות סכום של 369 מיליארד שקל, בסוף הירידות בשווקים של אותה שנה.

למרות היקף הגיוס המרשים של הקרנות המסורתיות, מי שגייסו גם השנה הכי הרבה כסף בינתיים הן הקרנות הכספיות, המציעות תחליף סחיר לפיקדון בנקאי. הללו גייסו ב-11 החודשים הראשונים של השנה כמעט 26 מיליארד שקל. זאת למרות שבחודשיים האחרונים יצאו מהקרנות הכספיות במצטבר קצת יותר ממיליארד שקל, כמעט כולם (950 מיליון שקל) בחודש נובמבר.

נכון לעכשיו הקרנות המסורתיות מנהלות סכום של 226 מיליארד שקל, הקרנות הכספיות 180 מיליארד שקל והקרנות הפסיביות 341 מיליארד שקל.